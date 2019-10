Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (28/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Algo tão positivo quanto surpreendente no amor começa. Não tenha medo de escolher o caminho que todo mundo diz estar errado. Eles não sabem nada sobre o que a vida lhe deu ao encontrar a pessoa que você sempre sonhou.

Dinheiro & Trabalho:

Novos horizontes financeiros começam a se vislumbrar em sua vida. Pode ser uma parceria comercial ou uma nova situação surgida do acaso, na qual há uma boa chance de ganhar dinheiro muito em breve. Avance… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você não precisa ficar quieto perante essa pessoa que lhe agrada. Uma palavra sua pode significar a diferença entre solidão e companhia, e sua vida mudará. Não olhe para o passado, viva o presente e desfrute-o plenamente, não deixe que nenhuma lembrança triste do passado ofusque a possibilidade de ser feliz novamente.

Dinheiro & Trabalho:

Há bons sinais na área econômica, onde você finalmente começa a ver o dinheiro que pensou ter perdido para sempre. É hora de aprender com as experiências passadas. Você precisa concentrar melhor seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se houve situações que lhe causaram problemas no passado, não continue a agir de maneira inadequada em seu relacionamento, faça as mudanças necessárias e os ajustes apropriados. Estabeleça mecanismos para recuperar a confiança, pequenos passos, pequenas demonstrações que abrem corações.

Dinheiro & Trabalho:

Os movimentos de seu governante o colocam diante de situações importantes nas quais você deve usar sua inteligência natural, surge uma nova visão das coisas, uma nova abordagem que permitirá que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sua vida amorosa terá uma reviravolta importante e positiva. Uma pessoa com uma visão renovada e consistente chegará. Não se surpreenda se alguém próximo a você se aproximar com uma proposta amorosa.

Dinheiro & Trabalho:

Concentre sua atenção nos aspectos básicos de sua economia e não embarque em aventuras financeiras com amigos bem-intencionados, mas que são totalmente inexperientes e que foram malsucedidos em seus… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No amor, você está dando importância às coisas que não a merecem. Tente ver tudo de forma mais simples, só então você poderá encontrar a felicidade que tanto deseja. Não se afogue em um mar de ansiedade, porque o amor que é para você virá quando você menos espera.

Dinheiro & Trabalho:

As decisões mais importantes na profissão devem ser as mais apoiadas em bases sólidas. O problema é que você pode se sentir pronto, contando com sua experiência, mas isso não seria verdade porque é uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você é a causa de sua própria infelicidade no amor. Você tem que controlar suas emoções para não assustar parceiros em potencial, ninguém quer estar perto de alguém que mostre desespero, tenha calma. Coloque equilíbrio e harmonia em sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Você encontrará uma atmosfera de cooperação em pessoas que até algum tempo atrás lhe haviam dado as costas. Nos assuntos comerciais, você deve ser prático, não unir seus sentimentos pessoais com dinheiro, porque… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Com relação a essa pessoa que tanto lhe atrai você não terá vida fácil, haverá alguém lutando por ela também. Um concorrente inesperado fará você entender que suas virtudes devem ser mais óbvias, mas de uma maneira tão sutil quanto convincente.

Dinheiro & Trabalho:

Preste atenção a todos os detalhes e não ignore as observações de seus amigos que sabem sobre economia e sabem como administrar seus negócios, especialmente se você pretende iniciar uma nova atividade por conta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Entregue o melhor de você para que a possibilidade de amor cresça à sua volta. Há muitas pessoas disponíveis e dispostas a começar algo, mas elas só reagirão quando você começar a brilhar. Não se reprima, mostre sua beleza.

Dinheiro & Trabalho:

Um sonho revelador ou uma mensagem o coloca na trilha de uma descoberta que pode lhe dar dinheiro. Hoje o acaso é propício e você deve apostar em sorteios ou concursos legais. No campo profissional, você receberá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Descubra tudo para que nada seja uma surpresa no amor. Não deixe que haja mistérios com essa pessoa na qual está interessado, a sinceridade deve prevalecer, fale abertamente, mas com respeito, cortesia e com a sensibilidade e empatia que o caracteriza.

Dinheiro & Trabalho:

Seus palpites sobre novos negócios são sólidos e relatam ganhos. Você fez o que poucos fazem, resistir contra as adversidades e acreditar firmemente em uma ideia que vai contra o fluxo. Seja extremamente cauteloso no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não se recuse a aplicar as medidas corretivas necessárias para evitar o fim do seu relacionamento. Há muito em jogo, não apenas o amor, os dois se entendem, mas o cansaço e a rotina podem falar mais alto nesse momento. Procurem sair uns dias para fora da cidade.

Dinheiro & Trabalho:

Começa uma renovação total em suas finanças. Um novo caminho será encontrado, uma nova maneira de fazer as coisas que lhe trará dinheiro de maneira constante. No trabalho certos erros profissionais devem ser… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, você merece muito mais do que recebe, não se contente com pouco. Essa pessoa só vai lhe dar as sobras, o que você considera um presente emocional, são apenas migalhas, por isso, você deve sempre buscar mais, se valorizar mais.

Dinheiro & Trabalho:

Tudo está a seu favor nas finanças. Você é capaz de capturar o interesse de pessoas dispostas a arriscar em uma ideia de negócio sugerida por você. Em nível profissional, você obterá uma vantagem sobre seus… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Prepare-se para um evento feliz que mudará tudo, uma situação sentimental muito agradável o espera. Um encontro inesperado nos próximos dias pode indicar o início de um lindo relacionamento. Mantenha os canais de comunicação abertos.

Dinheiro & Trabalho:

Mova sua energia em outra direção, se o modo como você está recebendo seu dinheiro não for o esperado e os resultados obtidos estiverem longe do ideal. Um foco adequado em uma atividade diferente e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

