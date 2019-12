Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (28/12/2019). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Sua atitude amável e seu modo de ser calmo e respeitoso são a base sobre a qual seu relacionamento romântico se baseia. Graças a esse modo de ser e ao amor que você sente pelo seu parceiro, é que suporta todos os ataques do destino. O importante é que consigam ouvir o que cada um tem a dizer.

Dinheiro & Trabalho:

Nada deve lhe causar mais desconfiança do que ingressar em um projeto com pessoas com quem você tem excesso de confiança. Conhecer seus parceiros muito bem pode gerar licenças que nunca devem ser… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

É um ótimo dia para experimentar emoções calmas e suaves. Você estará sentimental, expressando carinho e amor ao seu parceiro, amigos e familiares. Hoje deixe seu coração fluir e expressar suas verdadeiras emoções. Isso irá complementá-lo e encher sua vida de paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Poupar é o melhor parâmetro para estes dias. Hoje você pode encontrar a solução para um tópico que o preocupa com relação a financiamento e economia. Não esqueça que as melhores ofertas são apresentadas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

A previsão no plano sentimental é que seu parceiro e você, olhem para o futuro e parem de manter a atenção no que aconteceu no passado, nem o relacionamento é o mesmo, nem as circunstâncias, a menos que queiram repeti-los. Permaneçam firmes e vão em direção a um caminho comum, onde ambos possam viajar livremente com suas diferenças.

Dinheiro & Trabalho:

A vida financeira neste dia estará sob alguma tensão. Algo inesperado apareceu no nível econômico, pode ser um parente que está apertado e que você terá que ajudar para que supere uma complicada situação financeira. No campo profissional e profissional, você receberá elogios e reconhecimento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você merece uma noite de diversão com seus entes queridos depois de um dia agitado. Aproveite ao máximo, dê risadas, pule e esqueça todas as suas preocupações por um tempo. Com seu parceiro, também é importante que você se divirta e passe bons momentos com ele.

Dinheiro & Trabalho:

Uma boa proposta de negócios pode surgir hoje ou nos próximos dias. Provavelmente tem a ver com a união entre duas ou várias pessoas como parceiras. Embora as estrelas prevejam boas relações com terceiros a esse… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje você vai querer passar algum tempo com seu parceiro. Se puder, converse e compartilhe seus pensamentos com ele. Seu senso de humor florescerá e se sentirá melhor rapidamente. Não é bom manter as coisas guardadas. Libere essa energia negativa limpando o ambiente com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

Finalmente entenderá que trabalho duro, paciência e perseverança nem sempre são suficientes. E agora que já sabe, isso o ajudará a esquecer os tempos difíceis pelos quais você está passando ultimamente. Boas notícias… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

As estrelas o abençoam com um dia muito tranquilo nos caminhos do amor. A serenidade prevalecerá ao longo de sua jornada. Você está claro sobre seus sentimentos e continua sonhando com a pessoa que é seu companheiro de viagem e, que ainda desperta suas paixões transbordantes.

Dinheiro & Trabalho:

Pode ser necessário procurar certos ingredientes ou reforços extras durante o trabalho para poder executar suas tarefas corretamente. Tente ter o celular com a bateria carregada, pois receberá uma ligação muito… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O amor renasce no casal, seu relacionamento é mais gratificante, mais suave e fresco. Seu parceiro decidiu lhe dar toda a atenção que você merece e isso o enche de perspectivas positivas e tranquilizadoras. Ele é um ser muito especial que parece ter muitas respostas que estava procurando dentro do seu coração.

Dinheiro & Trabalho:

Uma pilha de documentos relacionados aos seus planos de negócios está esperando por você e precisará de atenção imediata. Faça uso da sua criatividade para concluir o trabalho corretamente e tudo ficará bem. Hoje… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Hoje será um daqueles dias em que a conexão com seu parceiro será o protagonista indiscutível. Vão se sentir muito propensos a dar e receber amor em todos os seus aspectos. A sexualidade também será uma parte muito importante para compartilhar e explorar neste dia.

Dinheiro & Trabalho:

Seu esforço para subir ao topo da empresa em que trabalha fará com que você atropele alguns colegas. Não será um ato consciente, mas o dano já estará feito. Deseja impor seu modus operandi a um projeto e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Finalmente deixará sua zona de conforto e começará a explorar outras possibilidades em sua situação amorosa muito mais intensas e reconfortantes. Deixará para trás as estruturas aprendidas no passado e analisará sua vida com seu parceiro com uma perspectiva nova e renovada, na qual a paixão desempenhará um papel fundamental.

Dinheiro & Trabalho:

Sua visão de gerenciamento financeiro está mudando e você desenvolve uma boa capacidade de entender quais itens retardam sua carreira. Você os detectará e poderá ir além deles. Revise seu calendário e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você verá como as belas oportunidades para ser feliz com seu parceiro se aproximam rapidamente. Estará receptivo a bons estímulos e as escolhas que fizer serão precisas. O amor o inspira, o faz sorrir e gastar magia em tudo que faz. Os objetivos no relacionamento pelos quais você luta, valem muito a pena.

Dinheiro & Trabalho:

Suprima financeiramente seus medos e você poderá seguir na direção certa, carregada de valentia e coragem. Ficará em dia com possíveis pagamentos em atraso e surpreenderá seus credores com sua eficiência. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você está disposto a continuar fazendo todo o necessário para ter sucesso no amor. Verá que existe a possibilidade de convencer a pessoa amada de algumas práticas importantes para você. Precisa estar muito consciente do que deseja, mesmo mudando de ideia, mas isso não significa que seu parceiro sofra as consequências de uma certa indecisão.

Dinheiro & Trabalho:

A pontualidade e o comprometimento são duas qualidades com as quais brilha no trabalho. Todos os seus clientes sabem que não vão perder nada com você e essa é a chave da confiança que eles têm e o recomendam… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Superar uma crise séria é o que faz os relacionamentos triunfarem. É importante que você tenha a capacidade de desfrutar do seu sucesso de uma maneira especial. Seu parceiro ficará encarregado de fazer você se sentir bem e não deixar que nada o acabe afetando muito. Com seu amor, nada pode dar errado.

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, os planetas que influenciam seu signo hoje trazem boas notícias, mas elas se manifestarão mais tarde. Haverá conquistas em sua vida profissional e muitas oportunidades de crescimento, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

