Horóscopo do Dia: previsões de hoje (28/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (28/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Neste período há enormes possibilidades de você conhecer alguém que vai lhe chamar a atenção desde o início e que no futuro pode se tornar alguém muito especial. Prepare-se para…

Dinheiro & Trabalho: Receberá boas notícias associadas à sua vida profissional, pois nestes dias, as coisas vão melhorar mais do que você pensava e esperava. Novos projetos dando certo e a normalização das tarefas. Seu signo está trazendo… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Terá um dia bom para a satisfação emocional e sensual. Aproveitará as oportunidades que o Universo está lhe trazendo. Começará um ciclo cheio de inspiração e perspectivas em um…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, o sucesso começará e você deve aproveitar essa boa sequência que está agora em sua vida para executar os planos de trabalho que até agora você estava adiando. O dinheiro que precisa agora em breve… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O momento é de novidades em sua vida amorosa. Uma pessoa vai aparecer e fará com que sinta emoções que nunca sentiu antes. Ela vai ser a sua alma gêmea e juntos terão algo muito…

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um caminho diferente, onde tudo é renovado e traz alegria à sua vida profissional. Sob o impacto de novas energias, estará entrando em um bom momento para resolver questões financeiras pendentes… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem um magnetismo que não explora, por isso, é melhor expressar seus sentimentos para a pessoa na qual está interessado para não se arrepender depois. Mostre seu…

Dinheiro & Trabalho: Há surpresas em sua vida profissional e, mesmo que você não esteja trabalhando hoje, em breve terá oportunidades de demonstrar sua capacidade na área para a qual se preparou. Suas qualidades positivas o ajudarão a… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está iniciando algo bonito com alguém que deve desfrutar intensamente para poder tirar proveito a cada dia. Aos poucos está descobrindo novas qualidades na figura dessa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Há uma boa energia no campo laboral, o que significa a possibilidade de melhorar suas condições, especialmente se está aspirando a uma posição melhor. Suas intuições ajudam e você verá como os problemas do passado… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua personalidade será envolvida por uma aura atraente que trará o amor para a sua vida. A pessoa que tanto lhe interessa responderá positivamente aos seus sinais, mas é claro que…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro e laboral, as suas qualidades, originalidade e criatividade serão as chaves para abrir portas de oportunidade e, se você tiver uma entrevista de emprego nas próximas semanas, as perspectivas sã… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nestes dias, tudo será favorável em termos de conquista. Poderá encontrar o verdadeiro amor nessa pessoa perto de você. Ela vai transformar tudo na sua vida, com situações…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito financeiro, as questões de dinheiro irão muito bem, graças às configurações astrais. Agilizarão qualquer compra ou venda que você planejou. Atrairá dinheiro para suas mãos como se tivesse um ímã. Você pode… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Nos assuntos do coração, a energia que você emana o liga diretamente a alguém do seu meio que pode fazer todo o seu mundo funcionar de uma maneira especial. Essa pessoa está aguardando…

Dinheiro & Trabalho: Entrará em um bom período onde as rotinas econômicas diárias fluem constantemente e o dinheiro que você está recebendo de maneiras diferentes aumenta gradualmente, embora hoje possa haver despesas inesperadas… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nestes dias prepare-se para receber o que realmente precisa e merece já que o romance está esperando por você! O destino trará uma pessoa que, desde o primeiro momento…

Dinheiro & Trabalho: Hoje se desconecte de tudo relacionado à sua empresa. Desligue o celular, não ligue o computador e aproveite bons momentos com seu parceiro, seus filhos, sua família. Descanse bem para enfrentar a próxima semana. Às… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Experiências sentimentais agradáveis esperam por você junto de uma pessoa maravilhosa. Em breve estará no meio de uma linda e apaixonante relação sentimental. Esta pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Seu mundo financeiro começará a ter uma mudança inesperada, e se você tiver passado por um período bastante sombrio, tudo isso mudará. Novas oportunidades batem à sua porta trazendo muita prosperidade financeira, mas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você deseja conquistar alguém, use sua intuição e, acima de tudo, aplique sua experiência e seu mistério natural. Lembre-se de que o amor não se impõe, surge com espontaneidade…

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro, você agirá com segurança para aumentar seu dinheiro, porque sabe bem o que o sustenta e o que é necessário para investir seu tempo e conhecimento em negócios que proporcionam renda extra… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo sentimental, tem que ser mais ousado. Você tem que ir com tudo o que tem para encontrar o amor da sua vida, essa é a atitude que deve ter, isso é o que essa pessoa espera…