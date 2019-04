Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia deste domingo, 29 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: Chegou o momento de deixar seus sonhos sozinho para poder seguir em frente com seu parceiro. Esta etapa delicada de sua vida amorosa não se satisfará com decisões incompletas, serão duas cabeças planejando um futuro ideal.

Dinheiro & Trabalho: É possível que, após um longo período de tranquilidade, você tenha muitas responsabilidades e tarefas a cumprir. Antes de tudo, mantenha a calma e se organize de acordo com as prioridades que irão lhe…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para você ter a companhia do seu parceiro é a melhor coisa que pode lhe acontecer. É bom ter alguém em quem possa confiar e que lhe dê apoio quando precisar. A reciprocidade em um relacionamento é essencial e o ajuda a manter uma estabilidade emocional para enfrentar o que está por vir.

Dinheiro & Trabalho: Hoje é possível que seja difícil para você tomar uma decisão. Isso porque estará constantemente mudando suas opiniões, tentando canalizar toda a sua energia para realizar algumas atividades que tem levado em…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: Não espere tanto tempo para dizer àquela pessoa especial o que sente por ela, a qualquer momento você terá a mesma resposta, então não tenha medo de se declarar.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, a coisa mais segura que deve fazer é uma chamada importante para se candidatar a um emprego ou pedir um favor que alguém lhe deve. Não hesite em fazê-lo, será muito bom se tiver a…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A qualidade do tempo que você dedica à sua vida amorosa deve ser maior que a quantidade. Você se sente inspirado pelo amor. E esse tom de inspiração será sua carta de apresentação em um novo relacionamento que atualmente está sendo vislumbrado em seu horizonte sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Talvez você encontre algumas mudanças que não esperava em seu ambiente de trabalho, mas nada que não atrapalhe o desenvolvimento de suas tarefas. Quanto ao plano financeiro, é melhor que seja…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor: Seu atrativo pessoal fará com que se destaque aonde for, todos estarão pendentes de você. Aproveite a oportunidade para mostrar seu interesse a essa pessoa que tanto gosta, ela entenderá a mensagem e vai lhe corresponder.

Dinheiro & Trabalho: Deve ter em mente que não é bom para você querer ficar sempre na liderança de um grupo de trabalho. Há outras pessoas que também têm a capacidade de decidir. Hoje deixe o comando para outra…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As lembranças de um amor antigo ainda estão presentes em seu coração, mas vai encontrar alguém que lhe devolverá a ilusão e muito em breve o passado não significará nada para você.

Dinheiro & Trabalho: Hoje terá algumas atividades extras que você não esperava. Mas que vai gostar, porque elas serão enriquecedoras para sua vida profissional. O melhor de tudo é que acabará desfrutando delas sem querer. No nível…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: O amor preparou uma grande surpresa para você, o que tanto esperava virá e lhe trará felicidade. Um novo panorama sentimental se abre, as decepções do passado serão experiências que o ajudarão a não cometer erros nesta nova etapa.

Dinheiro & Trabalho: Não ganha nada reclamando de coisas erradas que os outros fazem, o melhor é focar no trabalho que você deve fazer e verá como se sente melhor e sua perspectiva em relação aos outros, melhora. Muitas vezes você vê…Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Na vida de casal é importante que os dois vejam bem e pensem sobre as coisas que não conseguiram terminar, especialmente aquelas que têm a ver com vocês dois, poderão encontrar desafios maiores que terão que enfrentar no futuro.

Dinheiro & Trabalho: Tal vez tenha que tomar algumas decisões que, para a sua situação atual, você acha que são apressadas, mas pense duas vezes porque sofrer algumas consequências. Analise bem o seu ambiente e adote uma posição que…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: É provável que você tenha que dar mais ênfase ao seu relacionamento, pode ser uma boa ideia oferecer ao seu parceiro um bom momento, lembre-se que a diversão é importante no casal, não fiquem sempre em casa.

Dinheiro & Trabalho: Não demore muito neste dia para tomar decisões, concentre-se muito bem naquilo que você realmente quer alcançar e no que trabalhou tão arduamente. De acordo com o que vai decidir virão mudanças que o ajudarão a…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai sentir muita pressão em questões sentimentais, porque seu parceiro vai lhe pedir um pouco mais de comprometimento. Anda ocupado em tantas coisas que está se esquecendo da pessoa amada, que também precisa de atenção.

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para tomar decisões que o levarão a melhores posições no futuro, especialmente se for sobre coisas que você gosta de fazer. Cada vez se aproxima mais do que realmente quer e tudo…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Será um dia muito especial no amor, podendo desfrutar de uma noite muito romântica com seu parceiro ou se é solteiro, com a pessoa que você conheceu há pouco tempo.

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de demonstrar tudo aquilo que é capaz de fazer em seu trabalho. Você precisa mostrar todo o potencial que tem dentro para ser levado em conta em todos os tipos de atividades que o farão crescer…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai viver um momento muito bom com seu parceiro. É provável que o veja como a primeira vez que se apaixonou por ele. Não hesite em dar-lhe um bom presente ou convidá-lo para desfrutar de uma noite romântica.

Dinheiro & Trabalho: Escolha muito bem que palavras vai usar. Não importa se é para explicar um ponto, apresentar uma ideia ou um plano de trabalho ou organizar um grupo sob sua orientação. O ponto é que você provavelmente terá…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries