Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado, 29 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Tome um tempo e desfrute com o ser amado, não precisa de grandes somas de dinheiro para fazer isso. Passear no parque, ir no cinema, preparando um jantar em casa, todas são boas opções para melhorar qualquer relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

O dinheiro é algo que você realmente quer manter, apesar de que, nesses momentos, isso vai lhe custar um pouco. Há muitas despesas ao seu redor, algumas relacionadas à sua saúde que são totalmente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Publicidade

Hoje você deve cuidar e mimar o seu parceiro o máximo que puder: ele estará verdadeiramente sensível e precisa muito de afeto. Mesmo que não o entenda nem compreenda seus sentimentos, não o julgue em nenhum momento. Ouça tudo, sem questionar.

Dinheiro & Trabalho:

Não duvide de suas próprias capacidades. Você é muito mais necessário do que pensa. Certamente tem algumas dúvidas que impedem que seja capaz de se realizar, às vezes, se não tiver as ferramentas certas, os resultados… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Você se sente cheio e feliz. Seus dias estão sendo como planejou e isso sempre lhe dá energia renovada. Certamente está passando por um momento muito bom com seu parceiro, por isso não deixe que nada externo o estrague, então aproveite o seu dia.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Finalmente, está chegando essa boa notícia no plano profissional que você tanto esperava. Vai se tornar realidade esse sonho que teve por bastante tempo. A notícia vai te deixar satisfeito, então você se sentirá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Seu caráter dominante e possessivo causará muito desconforto ao seu parceiro que ficará surpreso com seu ciúme e exigências, serão momentos desconfortáveis para ambos, especialmente para você, porque perceberá que está ficando mal perante ele, mas também será uma lição da qual aprenderá muito.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem um trabalho que pode ser que não goste muito, mas que é sempre necessário. Em alguns momentos da sua vida, vai ser difícil chegar à porta do seu escritório. Vai precisar de motivação extra. Não pode ficar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor:

Uma maior aproximação ao seu parceiro proporcionará uma estabilidade emocional muito favorável. Fazer uma viagem a dois pode ser uma boa maneira de se descobrir novamente, então não hesite em fazer um tour ou viver uma aventura juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem que entender que existem alguns pontos que são especialmente favoráveis no laboral. Está passando por um dos melhores momentos financeiramente falando, que há muito tempo não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Publicidade

A ansiedade não é uma boa companheira quando se está na etapa da conquista, então você deve tentar se acalmar e conhecer bem essa pessoa, que pode ser o começo de um relacionamento maravilhoso, antes de formalizar algo.

Dinheiro & Trabalho:

Os finais de semna são para descansar e relaxar, mas no seu caso pode se sentir melhor olhando suas contas ou planejando a próxima semana de trabalho. Se para você isso se traduz em um certo descanso, também é… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Está vivendo um daqueles momentos dignos de um conto de fadas. Tudo está indo muito bem com seu parceiro. O compromisso é um bem fundamental que se traduz em uma série de passos prévios, chegar até ele não é apenas receber um documento, haverá muito mais por trás dele.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

É muito provável que a próxima semana comece com uma nova possibilidade de investimento que parecerá muito encorajadora. Você terá tempo para pensar e tomar uma decisão apropriada. O importante é que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Seu parceiro precisa de proteção, talvez esteja em um momento difícil, por isso vai exigir a sua companhia, força e orientação. A união do casal é forte, por isso hoje você deve demonstrar todo o amor que sente pelo ser amado.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá uma das ofertas mais incríveis que já viu. Quando tudo parecia seguir seu curso sem levar em conta a sua opinião, descobre que há algo além das dúvidas. Vai parecer de repente, como a Fênix, e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor:

Será muito difícil expressar o que você sente hoje e ficará fechado em um silêncio dramático que deixará seu parceiro preocupado. Diga-lhe que não tem nada a ver com o relacionamento ou com outra pessoa, assim evitará que tire conclusões que agravem a situação.

Dinheiro & Trabalho:

Pela parte da manhã você sofrerá uma pequena discussão com um colega de trabalho que, na realidade, não terá má intenção. É certo que, embora não queira, acaba sempre gerando problemas desnecessários. Seja… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Publicidade

Continua tentando estabelecer critérios para entender profundamente o amor. Pode não ser tão complicado quanto pensa. Se você está procurando uma maneira de reconhecer o amor verdadeiro do que não é, vai descobrir que deve se concentrar naquela pessoa que não sai da sua cabeça.

Dinheiro & Trabalho:

Você sempre foi uma pessoa autossuficiente e demonstrou isso em cada passo que deu. Não se desmotivou e isso é algo que foi capaz de ver com seus próprios olhos. Estar focado no trabalho e não se distrair com coisas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Experimentar com o seu parceiro na vida íntima é o que você deve se propor como meta para hoje. Prepare um banho romântico ou tente realizar jogos estimulantes para manter a paixão viva.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

A plena garantia de que tudo continuará da mesma maneira que antes é algo que você não pode ter certeza. Precisa pensar que existem mudanças positivas que o estão assombrando. Você gera o poder da grandeza e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Provavelmente está passando bons momentos com seu parceiro como há muito tempo não tinham. Está feliz e apreciando isso em todos os aspectos. Então aproveite este dia para descansar, isso sim, bem coladinho do seu grande amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você será capaz de descobrir um universo de sensações à sua disposição relacionadas ao dinheiro. Se tiver que fazer alguns ajustes, eles devem ser para o seu bem. Desfrutar do que ganha e fazer isso de uma forma que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Publicidade

…..

Leia também:

Comerciante de Osasco teria marcado encontro pela internet antes de desaparecer

Sábado (29) é “Dia D” de vacinação contra a febre amarela em Osasco

Calçadão de Osasco coberto e com lojas 24h é discutido por Prefeitura e empresários