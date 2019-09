Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (29/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Hoje será uma pessoa mais afetuosa e sensível com seu parceiro. A energia do Sol protege seu relacionamento fazendo com que os dois sintam vontade de passar este dia bem juntinhos. Aproveitem para ter bons momentos.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode se considerar uma pessoa de sorte. Superar o mês de setembro com números positivos é uma conquista quase heroica. Pode até dar algumas aulas sobre como conseguiu. É um grande poupador e hoje… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Seu parceiro colocará sobre a mesa uma aventura um tanto extravagante e você terá que parar para pensar. Estará com vontade de aderir à proposta, porque no final você o ama. Juntos, encontrarão um bom compromisso e a honestidade será recompensada. Falem com o coração na mão, cheio de emoção e verdade.

Dinheiro & Trabalho:

Seu impulso construtivo se destacará neste dia. Você receberá estímulos positivos, sua economia está agora na posição correta e você pode tentar novas opções para melhorar sua vida financeira. Manterá conversas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Deixe que hoje funcione como um lembrete da importância do amor. Não pense que o amor é apenas um bem pelo qual você deve lutar e conquistar com truques de conspiração e táticas de sedução estratégica. Deve perceber que o amor é evidenciado em sua maneira de ver o mundo. O amor é uma semente dentro de você. Quanto mais vê amor nas pessoas ao seu redor, mais receberá a bênção de sua luz radiante.

Dinheiro & Trabalho:

Você deseja estabelecer certos princípios que são especialmente positivos no trabalho. Uma nova organização do seu e-mail pode ser essencialmente necessária para você. Esse gesto pode permitir que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você vai querer pegar pela mão a pessoa que escolheu seu coração e dar a ela todo o mimo do universo, mesmo que seja um pouco difícil. No entanto, seu senso analítico faz com que você procure sinais sutis de volta. Aproveite a proteção das estrelas no casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisa internalizar uma série de ingredientes que são impossíveis de desconectar da sua mente. Existem certos parâmetros que o tornam um pouco mais cauteloso do que outros em questões de dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Um fluxo de renovação cria raízes no seu coração e o convida a ser mais criativo no relacionamento com seu parceiro. É hora de inovar no amor, quebrando a rotina, movendo os limites que a sociedade impôs, movendo-se para o caminho que você escolheu e não para o qual lhe foi imposto. Saberá como transmitir suas ideias de amor, ser mais ativo para desfrutar de um bem-estar maior.

Dinheiro & Trabalho:

Se você se sentir frustrado hoje, não será por não ter tentado. Em questões de trabalho, às vezes tudo corre bem e às vezes é preciso ter um pouco de paciência. Espere o inesperado na próxima semana, pois… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

E se hoje você se permitir surpreender agradavelmente seu parceiro? Tenha cuidado com os detalhes e compense os inconvenientes que passaram. Envie mensagens de amor ao longo do dia. Prepare um encontro romântico em um de seus restaurantes favoritos ou compre um conjunto de roupas íntimas picantes para ambos.

Dinheiro & Trabalho:

Deseja estabelecer no seu dia a dia alguns hábitos positivos. Existem sistemas de economia que permitem chegar ao final do ano com uma boa soma de dinheiro. Uma maneira especial de comprar os presentes de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você tem que trabalhar para ser um pouco mais independente no amor. Não pode dar cada passo seguindo seu parceiro, nem consultando o que você pode ou não fazer. Tome as rédeas, de fato, sua cara metade está esperando que isso aconteça. O relacionamento evolui graças à atenção que você dá à pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, deve ser paciente, nem todo mundo é como você, algumas pessoas estão muito pendentes de fofocas que não são boas. Os intervalos para você são secundários, estará pensando mais em terminar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

É um dia perfeito para o amor sensual. A sexualidade fica em destaque graças à atividade planetária. Pode não ser você quem está aceso, mas vai se sentir estimulado pelo seu parceiro, terão uma proposta quente que acenderá o dia. Confie na comunicação, expresse suas necessidades sem medo ou modéstia. O diálogo é válido quando se trata de compartilhar sua vida íntima.

Dinheiro & Trabalho:

As propostas que fizer para seus clientes terão uma recepção fantástica. Sua coragem irá ajudá-lo a alcançar o sucesso que deseja. Se estiver organizando uma viagem ou uma mudança, as estrelas estarão ao seu lado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Os valores do seu amor estão carregados de respeito e honra, e você não permitirá que ninguém fale mal de seu parceiro ou de sua família. A paixão que impulsiona a vida de casal está crescendo e, graças a isso, você pode atrair um pouco de novidade e originalidade ao seu romance.

Dinheiro & Trabalho:

Vão chegar boas notícias até você. Uma pessoa em seu ambiente lhe confiará um segredo. É sobre alguns dados que vão chegar aos seus ouvidos e se tornarão uma estratégia perfeita para se defender de abusos ou… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

As estrelas conspiram a seu favor, as soluções que elas procuravam em relação à sua vida amorosa chegarão até você. No casal, é muito provável que a chama da paixão reacenda, sabendo o que fazer com o seu parceiro. Seu relacionamento com seus familiares será muito bom, hoje é muito provável que você compartilhe um tempo junto deles.

Dinheiro & Trabalho:

Se você realmente acredita que há um momento para tudo, está esperando que seu trabalho melhore como por arte de magia. Isso não acontecerá da noite para o dia, você terá que trabalhar um pouco mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Os astros lhe trazem boas notícias neste dia, pois o amor brilha novamente em sua vida. Os possíveis conflitos ou problemas que enfrentou com seu parceiro ficaram para trás. Só precisa aproveitar e se deixar levar. Vai se sentir cuidado, amado e até mimado. Não pense em outra coisa que não seja desfrutar do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Preste atenção à sua intuição, confie nos impulsos que lhe dizem para avançar, pois nestes últimos dias de setembro, a sorte está ao seu lado e o encherá de motivações brilhantes. Boas oportunidades estão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você precisa procurar alguns elementos que o ajudarão a conhecer um pouco mais o seu parceiro. Pode começar um jogo que acabe sendo um pouco mais picante do que o esperado. Verá que ele se tornará algo especialmente necessário para qualquer relacionamento. Se olharem nos olhos um do outro e saberem tudo sobre cada um, é algo mágico.

Dinheiro & Trabalho:

Em um nível econômico, sua situação pessoal melhorou consideravelmente. É prevista uma semana muito positiva para todos os nativos do signo que investiram sabiamente no passado. No local de trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

