Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (29/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (29/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje você pensa em planos loucos, sensação de ser a última chance no amor. Você não descarta a possibilidade de fazer uma viagem para encontrar a pessoa que gosta, há sentimentos sinceros, afetos reais. Não hesite no amor que ela tem para lhe oferecer.

Dinheiro & Trabalho: Você participará de uma atividade social ou de uma reunião em que conhecerá pessoas da sua área profissional. É importante não deixar de ir, porque haverá dinheiro e até contratos futuros ou um novo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não se sinta derrotado prematuramente no amor. Uma reação inesperada de alguém que você considerava apenas um amigo abrirá seus olhos para uma situação sentimental e, você se prepara para desfrutar de algo que pensou que não iria viver novamente.

Dinheiro & Trabalho: Mudança favorável após um período difícil nas finanças, e um negócio que ainda não tinha forma nem mostrava sinais de vida começa a se mover a seu favor e dentro de alguns dias estará se cristalizando, o que lhe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O triunfo estará com você no amor. Tudo o que você planejou resultará, tudo o que você sempre sonhou se tornará realidade. Sua versatilidade e capacidade criativa o aproximarão do coração daquela pessoa que olha para você com admiração.

Dinheiro & Trabalho: Você vai empreender diferentes projetos de trabalho e criar coisas criativas nos seus negócios, principalmente se você trabalhar no regime home office. Se você estiver passando por um momento econômico… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, a falta de iniciativa e de novidades está ao seu redor. Ambos devem fazer um esforço supremo, se desejam recuperar a alegria e paixão que existia no passado, dar uma chance ao seu relacionamento fazendo coisas diferentes que os torne felizes a dois.

Dinheiro & Trabalho: Tente não misturar assuntos pessoais com profissionais. Não é apenas um erro que pode afetar sua imagem, mas também comprometer seu bom desempenho, mais ainda quando você terá o apoio de terceiros em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você persistirá em erro, apesar de todos os sinais recebidos. Faça o impossível para recuperar a confiança no outro, para que o relacionamento dure. Ambos cometeram erros e as consequências são sofridas agora, o amor requer cuidados permanentes, especialmente quando em uma situação de crise.

Dinheiro & Trabalho: A energia universal atrai uma onda de prosperidade favorável ao seu signo. É tempo de recuperação de dinheiro, em que mesmo as situações mais difíceis da sua realidade financeira serão resolvidas satisfatoriamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você precisa mudar certas atitudes para tornar mais fácil o relacionamento. Aproveite que hoje algo muito dinâmico está acontecendo em seu signo e você está muito engraçado, que favorece a sua intimidade, já que seu parceiro o acha mais contagiante e alegre.

Dinheiro & Trabalho: O sucesso no trabalho o acompanha e, se você se sentir inquieto com um problema no trabalho, irá superá-lo em pouco tempo. O melhor de tudo é que, mesmo que você não tenha o trabalho desejado em mãos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Comentários maliciosos devem ser banidos do seu relacionamento. Não deixe que pessoas invejosas envenenem sua alma, mantenha o amor limpo e seguro. Se você está solteira, preste atenção porque alguém está se aproximando com uma proposta única que você não esperava.

Dinheiro & Trabalho: Organize-se adequadamente para que você não tenha dificuldades em uma gestão comercial ou de negócios na qual possa perder dinheiro se não fizer as coisas como deveria. A maneira como você coloca seus… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nessa etapa pela qual estão passando, tudo o que vocês sentem deve ser dito, para que seu relacionamento possa se curar. Os sentimentos estão lá, presentes em todos os momentos de suas vidas como um casal e não podem silenciá-los.

Dinheiro & Trabalho: Durante essa fase astral, as questões financeiras aparecem ligadas a uma viagem ou a uma proposta de trabalho ou negócios que pode mudar radicalmente sua vida econômica para muito melhor. Você deve ficar muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Faça seu parceiro sempre sentir sua presença, seu carinho, sua atenção. Nos momentos mais complicados, você deve ser para ele como um braço protetor que se preocupa, como um ombro no qual chorar, como uma respiração permanente diante da adversidade.

Dinheiro & Trabalho: Seu maior capital nos negócios será a confiança que você gerar. Você não é apenas um investidor inteligente e trabalhador, mas também responde com lealdade a todos que se aproximam de você. Tudo o que você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Lutar contra tudo o que os separa deve ser a prioridade no amor, já que gastaram um tempo valioso que deveria ter sido investido na geração de uma união mais forte, por isso, aja agora. No amor, nunca desista se as coisas não saírem como você esperava.

Dinheiro & Trabalho: É possível obter vitória em finanças, mas não há definições, por isso, durante esse ciclo que você tem pela frente, você deve agir com maior iniciativa financeira, ser um pouco mais ousado e colocar em circulação um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você precisa se adaptar melhor ao seu parceiro como um verdadeiro casal. Não se deixe levar por sensibilidades extremas, não se sinta tão facilmente ofendido, não estrague o amor que sente por agrados que somente funcionam em contos de fadas.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você está com uma aura muito boa que lhe traz prosperidade nos negócios. Há também uma onda positiva de grandes chances que lhe darão dinheiro em jogos legais, como loterias, por exemplo, atendendo assim… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, a tensão deve dar lugar à paz, à harmonia, acumular lembranças agradáveis ​​ao invés de inquietação. Se o relacionamento continuar, que seja pelas razões certas, para tanto, facilite as coisas para que o convívio seja o mais agradável possível.

Dinheiro & Trabalho: Você não pode relaxar a atenção nos seus negócios, sempre deve ter uma atitude vigilante já que existem pessoas que você não controla e que são um risco comercial. Mantenha-se firme porque há muito ainda… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

…

Leia também: