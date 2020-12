Horóscopo do Dia: previsões de hoje (29/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (29/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O que você pensava ser impossível se tornará realidade em sua vida amorosa, existe a possibilidade de um encontro com uma pessoa que preencherá todas as condições para se tornar…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral e profissional, sua organização interna geralmente se traduz em um ótimo trabalho. Para melhorar seu ambiente, use um pouco do seu tempo livre para arrumar e jogar fora o que não precisa. Com relação… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma atração repentina por alguém do seu círculo de amigos o surpreenderá, porque até agora você via essa pessoa como amigo, mas depois de certas circunstâncias seus verdadeiros…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, você pode desenvolver novos talentos que aumentarão sua ambição. Tudo isso contribuirá para melhorar não apenas sua situação profissional, mas também seus ganhos. Com relação às… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Esta fase do mês traz um despertar ao seu mundo emocional e inspira você a abrir seu coração e, a vida em troca, lhe dará surpresas agradáveis. Prepare-se para conhecer alguém, sem…

Dinheiro & Trabalho: Entrará em um ciclo em que avançará em todos os seus objetivos laborais, aplicando grandes mudanças no local de trabalho. Vários fatores coincidem no seu horizonte astral e criam um ambiente que lhe permitirá ganhar… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seu carisma pessoal está em movimento, o amor se volta para si de uma maneira imprevisível e muito original. Algo muito positivo está se formando para você e, nos próximos dias…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um bom dia para olhar para a sua vida profissional e decidir que tipo de ajustes você precisa fazer para manter o ritmo de crescimento. Assim como as questões relacionadas às finanças melhoram, há a possibilidade… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Experimentará emoções e sensações de grande intensidade com alguém conhecido no campo sentimental. Essa pessoa que você gosta vai se declarar pegando-o de surpresa, mas que…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, seu chefe reconhecerá o esforço que você faz, e já pensa em lhe dar mais benefícios dentro da empresa com uma posição melhor. Você merece, aproveite esta oportunidade e continue como até agora, dando… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pode ser que durante os próximos dias você sinta um tom de excitação interna que o inspirará a fazer coisas ousadas, como conquistar esse alguém que se mostra difícil, mas que já mostrou…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, a eficiência será essencial para sair adiante com o trabalho, deve deixar de se concentrar em coisas inúteis, assim conseguirá priorizar e fazer tudo o que for relevante de maneira muito mais rápida. Com… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém muito especial e atraente entrará em sua vida, prevê-se o início de uma intensa amizade e o desdobramento para um sólido relacionamento entre os dois. Mas é melhor que vá…

Dinheiro & Trabalho: No nível laboral e profissional, sentirá a necessidade de viver uma vida mais organizada. Isso traz uma nova maneira de focar sua maneira de trabalhar. Com relação à sua economia, a previsão dos astros diz que está passando por… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Agora está vendo tudo mais claramente quando avalia a possibilidade de começar um namoro com alguém que sempre gostou de você. Saberá estabelecer o ponto exato em que ambos…

Dinheiro & Trabalho: Entrará em um período em que as energias cósmicas cercarão seu signo, você notará algo diferente, sua situação de trabalho dá uma reviravolta positiva em sua direção. Trabalhe como sempre e aguarde esse grande…. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sinta-se confiante no amor. Você é capaz de conquistar quem quiser, sua própria atitude determinará tudo. No universo existem elementos que o ajudarão a estabelecer um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: No aspecto laboral e profissional, a previsão diz que você se encontrará em uma batalha entre sua vida profissional e sua família. É hora de equilibrar os dois aspectos, dedicar o tempo apropriado a cada um deles. Com relação à… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No campo sentimental, algo que inicialmente começou como um jogo com essa pessoa, conversas animadas, mas sem compromissos, parece estar se transformando em algo mais sério…

Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente, é um bom momento para desenvolver bons relacionamentos com seus colegas de trabalho. Sua vida financeira e profissional não está em perigo no momento. Com relação à sua economia, os astros.. Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Através de um amigo, poderá encontrar uma pessoa especial que pode se tornar o amor da sua vida. Aproveite o momento. Tudo começará com um simples olhar passando a se transformar…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, uma boa comunicação com seus colegas o ajudará a ver as coisas de maneira mais positiva. Vai se sentir mais calmo e satisfeito com o seu trabalho. Com relação à sua economia, os astros preveem que você… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro