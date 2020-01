Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (30/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (30/01/2020). Confira as previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As coisas não vão mudar no amor até você mesma mudar de atitude. Aprenda com tudo o que viveu, lembre-se de seus fracassos, porque serão suas melhores lições. Aprenda a dominar a arte da sedução e a ceder também aos desejos do parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Os problemas começam a encontrar uma solução nas finanças. Serão necessários cortes de gasto complementares para manter o sucesso obtido e se fortalecer financeiramente. Pelo que vem pela frente, se distrair… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ter uma visão madura e serena das coisas será de grande ajuda no amor. Suas chances de ter um parceiro aumentarão significativamente nesses dias. A vida tem uma surpresa para você, aproveite o momento e preste atenção aos sinais em sua volta.

Dinheiro & Trabalho: Certas preocupações não fazem sentido quando você pensa sobre seu futuro financeiro. Você dedicou muita energia em manter um comportamento que começa a garantir uma solidez financeira. Evite todos os tipos de… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seu parceiro tem tudo para ser fiel e leal, mas não o empurre para situações indesejadas, forçando o que deve ser natural. Todo sentimento que brota espontaneamente deve ser reconhecido e elogiado. Não fique pressionando.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação de emprego tende a melhorar graças ao seu esforço. Você receberá um reconhecimento justo de seus superiores, portanto, permaneça firme no mesmo caminho. Se você está desempregado, tudo começa… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua situação sentimental não mudará enquanto certos valores forem distorcidos. A fronteira entre o material e o afetivo deve estar claramente definida para você. Conquiste a pessoa pelo que você é e não pelo que você tem de bens materiais.

Dinheiro & Trabalho: Não mude seus planos de negócios e busca pela prosperidade financeira. O que precisava ser feito, já foi concluído, agora é partir para a nova etapa sempre crescendo, por menor que seja. Com esse novo ciclo… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não desperdice seu tempo e emoções com uma pessoa apática que não lhe dará amor. Você precisa de alguém diferente, para vibrar com você e gostar de você, para entender o que você sente e o que você deseja de aventuras também na intimidade.

Dinheiro & Trabalho: Seus esforços em finanças devem ser melhor orientados. Não há relação adequada entre o custo e o benefício de certos empreendimentos nos quais você participa, se desfaça daquilo que só lhe traz trabalho e mais nada… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quando você está junto da pessoa que gosta, não está guiando-se por uma estratégia que o leve ao sucesso. Agir despreocupadamente e com uma certa indiferença para com ela apenas aumentará suas chances de permanecer sozinho, repare como você se comporta.

Dinheiro & Trabalho: Você tem que se livrar de pessoas conflitantes e despreparadas ​​no trabalho. Deixe seus superiores saberem que são eles que interferem e colocam obstáculos em seu caminho, para que eles não o culpem depois pelos… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida amorosa mudará de um momento para outro. As cartas já foram lançadas, a felicidade está a caminho, é apenas uma questão de acompanhar de perto o objetivo principal, ou seja, essa linda pessoa que não sai da sua mente.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, a inovação permitirá expandir seu horizonte e melhorar seu desempenho. Uma grande responsabilidade será confiada a você, é seu momento, mostre todas as suas habilidades e o triunfo… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Situações favoráveis ​​no plano sentimental. Você receberá novidades, novas opções para encontrar um parceiro, mas fique tranquilo, pois as definições estão sendo estruturadas em seu plano sentimental. Baixe a ansiedade e saiba ler os acontecimentos a partir de agora.

Dinheiro & Trabalho: Você tem um grande conhecimento que será aplicado com sucesso em finanças. A análise paciente e completa da realidade abrirá muitas portas. No trabalho, é de vital importância que você ponha em prática tudo o que… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você não está fazendo a coisa certa para que o amor volte para você. Recupere-se agora do forte golpe que significou essa ruptura, não há tempo a perder se você realmente quiser mais alguém em sua vida, e esse alguém está próximo o tempo todo.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, certas situações o surpreenderão pela rapidez como se desenvolvem. Não deixe o ambiente pegar você de surpresa, sempre tenha uma resposta em mãos, algo lógico e com embasamento técnico. Continue… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Palavras ferinas podem afetar a evolução do seu relacionamento amoroso. A má administração de conflitos pode levar a situação a níveis insuportáveis; a calma deve prevalecer, seja sábio e tolerante, não se ache o dono da verdade no casal.

Dinheiro & Trabalho: Na profissão, há tarefas importantes a serem cumpridas, não se distraia com pequenas coisas. Ao mesmo tempo, você sente que seu esforço é compensado no trabalho, o que lhe permite fazer vário planos para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ansiedade e angústia devem ser banidas da vida cotidiana do seu relacionamento amoroso. Só será possível ficar juntos em um ambiente de paz e tranquilidade, realmente não há razão para sentimentos negativos e muito menos de ciúmes.

Dinheiro & Trabalho: É possível alcançar um estado mais alto de satisfação na profissão e, portanto, melhores resultados, basta conectar-se aos seus sonhos e aspirações e jamais perde eles de vista. Se você está desempregado, precisa mostrar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não seja tão óbvio e direto durante o processo de conquista do amor. Um pouco de mistério sempre ajuda as coisas a ficar um pouco mais misteriosas e despertam a curiosidade do outro. Não aja como se fossem colegas de trabalho. Deixe as emoções fluírem.

Dinheiro & Trabalho: Controle suas reações se você não receber uma resposta positiva de um trabalho em potencial para o qual você se candidatou. Na vida tudo dá voltas e, mais tarde, pode ser que você pode encontre as mesmas… Continue lendo o signo Capricórnio

