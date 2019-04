Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (30/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 30 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Período ideal para você tentar ser mais sensual e carinhoso com sua alma gêmea. Saiba que, se mudar de atitude, seu relacionamento amoroso evoluirá dia a dia. Procure quebrar a rotina e peça o mesmo para ela. Falem de seus desejos.

Dinheiro & Trabalho: Nos negócios você não pode evitar de ser irresistível, mas você deve usar essa energia do Universo também para reforçar vínculos profissionais que o permitam se projetar ainda mais. Sua atenção maior agora deve…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com equidade e serenidade, ambos escolherão o melhor para o seu futuro. Tente aumentar a autoestima. Chegou a hora de escolher se essa pessoa realmente o faz feliz no amor e não apenas por comodismo ou porque o apoia financeiramente.

Dinheiro & Trabalho: Reuniões com novos clientes em um ambiente social podem levar a vendas rápidas já que conversas muito técnicas em seu local de trabalho podem ser incompreensíveis para alguns deles. A atividade…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não tenha medo de aprender a expressar o que realmente sente. Não se esqueça que você deve evitar misturar amor com coisas materiais. Não cometa o mesmo erro de sempre. Uma atitude franca será de grande ajuda no amor. Não tente se mostrar como você não é.

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje você consolida um sonho antigo, embora não tenha sido fácil de obter. Infelizmente, hoje você pode se envolver em uma discussão com um colega que diz muitas bobagens sobre uma tarefa porque…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Certas lembranças impedem que você consiga a felicidade, se livre delas porque elas não têm sentido. Durante este dia, não permita que a intensidade afetiva danifique os laços e deixe a paixão dominá-lo. Tente medir os impulsos afetivos que você tem.

Dinheiro & Trabalho: Se você está pensando em começar seu próprio negócio, este é um momento maravilhoso para dar vida às suas ideias. A ênfase está na estrutura, por isso certifique-se de que a sua é muito forte. Se você não…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um excesso de sutileza faz de você alguém simplesmente invisível no amor. Você tem que se fazer notar, mas de uma maneira boa, sem exagerar ou cair no ridículo. Mostre seu lado carinhoso e seu interesse por determinada pessoa.

Dinheiro & Trabalho: O Universo indica que o sucesso de sua carreira futura, sem mencionar seu sucesso financeiro, depende da sua capacidade de aprender mais sobre o assunto. No trabalho você se deixa guiar por uma simples…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você sabe o que você tem que fazer para fazer o amor reinar em seu coração novamente. A solidão vai embora graças a um plano bem feito, manter-se firme em termos de metas e objetivos é o que você precisa fazer.

Dinheiro & Trabalho: Passos cuidadosos em direção a um objetivo profissional específico proporcionarão os melhores resultados e máxima lucratividade. Hoje no trabalho a tensão aumenta e você se sente preso no meio. Lembre-se…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Adapte-se ao que a vida te dá em amor. Certas exigências estão fora do lugar, você sabe, mas você não muda. Uma atitude calma e serena sempre permite que você veja as coisas de uma maneira melhor, evite as explosões no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Surge a possibilidade de viajar e aprender novas idéias para aplicar em seu trabalho. Hoje as pessoas ao seu redor hoje não param de falar e discutir. Obviamente, isso complica as coisas. É difícil para você realizar…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está bem no caminho para amar, mas você tem que ser mais determinado, mais ousado. As estrelas em seu signo lhe darão aquela sensibilidade tão necessária no plano do amor. Tente tirar proveito disso para expressar à essa pessoa o que você sente por ela.

Dinheiro & Trabalho: A atividade em seu setor financeiro traz oportunidades excepcionais e mudanças súbitas que permitirão um crescimento real. No trabalho, atreva-se a ser o líder para eliminar a confusão que o rodeia. Assumir uma…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Pensamento ilógico no amor, você espera coisas que dificilmente acontecerão. Você precisa se concentrar no que é possível. Não tente mais definir sua situação afetiva baseada em sonhos e expectativas irreais. Abra os olhos para a realidade.

Dinheiro & Trabalho: Os detalhes que você ignorou em um projeto recente começaram a ser notados e eles estão jogando contra você. Você pode ter que recalibrar a sua posição para que tudo volte ao rumo de acordo com o procedimento…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você é dominado por várias responsabilidades que impedem que você desfrute da vida e do amor como gostaria. Liberte-se de certas atividades inúteis, para não se arrepender depois de perder sua chance de ser feliz. Saia, vá em busca do amor.

Dinheiro & Trabalho: Hoje na conversa com um colega de outro setor você pode notar que vocês profissionalmente têm mais em comum do que pensavam. Surgirão ideias para iniciar um negócio altamente lucrativo. Por isso a partir de…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não desperdice as energias afetivas, evite ceder a relacionamentos fantasiosos com pessoas que você não conhece. Tenha calma porque você receberá boas notícias no amor. A solidão pode ser uma coisa do passado, por isso, mantenha a esperança.

Dinheiro & Trabalho: Você ganhará mais dinheiro quando explorar as conexões que já possui. Suas ideias são valiosas. Você só precisa de ajuda e financiamento para seguir em frente. Hoje será melhor se você não colocar o…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seja otimista no amor, não se sinta derrotado antes do tempo. Ainda é possível alcançar seu objetivo, é uma questão de se concentrar nas emoções mais intensas. Redobre seu charme e seu desejo de estar em comunhão com a pessoa que conheceu.

Dinheiro & Trabalho: Suas relações profissionais no setor de sua carreira estão prestes a fazer uma grande transformação positiva. Comemore sua boa sorte! Esforçando-se para manter a concentração em seu trabalho, você pode perceber…