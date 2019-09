Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (30/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (30/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Confie nos desígnios do destino em relação ao amor. Existe um plano em andamento e, para que sua felicidade seja completa, apenas espere. Se você tem um parceiro, precisa se afastar das más influências que afetam a evolução do seu relacionamento amoroso.

Dinheiro & Trabalho:

Envolver-se em um projeto ou negócio sem a garantia mínima de sucesso abalaria um pouco sua situação financeira. Agradeça e decline do convite. Afaste-se de qualquer conflito no trabalho, de problemas menores… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A energia cósmica da Lua compartilhada com seu governante, Vênus, é o que você precisava para dar aquele toque ardente, sensual e amoroso a um relacionamento que, devido a situações inexplicáveis, ficou fora de controle, mas agora você o recupera.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode ser seu melhor aliado e seu pior inimigo na luta por seu bem-estar financeiro, por isso, a atitude mental com a qual você enfrenta os acontecimentos é muito importante, e hoje a assinatura de um documento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A sua versatilidade será o fator que o ajudará a recuperar um terreno sentimental que você pensou ter perdido porque disse o que não deveria em um momento ruim. Você pode corrigir e, ao fazê-lo, se sentirá bem, atraindo novamente esse amor à sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Há um bom astral na sua área de trabalho e os problemas que estavam pendentes serão resolvidos muito antes do esperado. Hoje marca o início de um estágio de mudanças altamente favoráveis. O que você achava que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você entrará em um estágio diferente em seus relacionamentos, porque agora entende melhor a necessidade de ouvir com mais atenção o seu parceiro, até mesmo percebe o que ele diz por trás do silêncio, assim evitará mal-entendidos e a comunicação será mais fácil.

Dinheiro & Trabalho:

Concentre-se em seus projetos financeiros, naquilo que precisa ser feito, cortar gastos, uso racional e economizar, um por um, que lhe permita organizar sua vida e se projetar com solidez para o futuro. No trabalho, faça… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

No aspecto afetivo, há uma nova etapa muito boa. Você supera conflitos emocionais devido a um relacionamento perdido por sua falta de confiança. Agora tudo muda para o seu bem e o amor sorri novamente, você tem dias de alegria à sua frente.

Dinheiro & Trabalho:

As condições estão sendo criadas para um encontro que pode ajudá-lo muito a sair de uma estagnação financeira para um novo ciclo de prosperidade. Hoje no trabalho você terá uma perspectiva que normalmente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, aceite o que aconteceu como experiência e ensino. A mentira e o engano eram as características dessa pessoa que deve ficar no seu passado sentimental, agora resta apenas se reconstruir e ver com otimismo o futuro, porque o verdadeiro amor lhe aguarda.

Dinheiro & Trabalho:

Mudança importante na sua situação econômica. Um convite que chega no momento certo ajudará você a aumentar sua renda e a colocá-lo em uma posição altamente vantajosa em seus projetos financeiros. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Seu carisma é acentuado, esse tom sensual envolve você diante dos olhos da pessoa que admira e se você ainda estava indeciso e não sabia bem se deveria ou não declarar seus sentimentos por ela, hoje é o momento de fazer isso sem temor da rejeição.

Dinheiro & Trabalho:

Há um movimento econômico extremamente favorável que se estende a diferentes áreas da sua vida, particularmente ao setor financeiro, assim, um dinheiro pendente chega no momento certo e o pagamento esperado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Se você pensou que o amor não era para você devido a uma decepção passada, agora descobre que não é assim e que a vida sempre oferecerá uma segunda, terceira e muitas outras oportunidades para ser feliz. Olhe com calma pessoas ao seu redor.

Dinheiro & Trabalho:

Você está começando um período especial em que muitas coisas consideradas impossíveis começam a se materializar. Um sonho se torna realidade e a fortuna chega até você. É muito importante que, no trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Não seja tão impulsivo e nervoso no amor, serenidade e autocontrole serão seus melhores aliados. O mais aconselhável é tornar seu rosto mais amigável e gentil, não se desespere, não estrague as coisas. Deixe os atos e a comunicação fluir livremente.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho tente evitar raiva e frustração se descobrir que seus planos são afetados repentinamente. Isso é um sinal de que você deve revisar e refletir sobre as etapas que você tomou recentemente. Volte e corrija… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Quando alguém parece inatingível, não desista porque a matéria-prima da felicidade está trancada em seus sonhos e, se você pode sonhar, pode chegar onde deseja e fazer essa pessoa por você se apaixonar, o que verá nos próximos dias.

Dinheiro & Trabalho:

Você está determinado a encontrar soluções no lado errado. Não se prenda a suas próprias decisões ou esquemas mentais rígidos. Existem situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua originalidade e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sua personalidade cativante, sempre criando algo novo será o centro de atração para uma pessoa que não tirará os olhos de você, que não sabe como chegar e abrir os sentimentos, você a reconhecerá de uma maneira inusitada, confie no seu sexto sentido.

Dinheiro & Trabalho:

Prepare-se para um próximo convite e aproveite ao máximo os contatos pessoais nessas reuniões, porque idéias surgem para melhorar seu nível econômico. Uma pessoa influente busca sua cooperação, com ela serão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

O amor já está a caminho, mas você pode não perceber. Você é intuitivo e empático o suficiente para perceber imediatamente os sentimentos que a pessoa experimenta em relação a você; no entanto, você intencionalmente coloca uma venda nos olhos para não os ver; é hora de remover esse obstáculo e se abrir para o amor.

Dinheiro & Trabalho:

Reorganize seu orçamento e sua economia, porque você tem mais do que pensa. A única coisa necessária é um maior controle de suas despesas e você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. Há vibrações… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

