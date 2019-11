Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (30/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (30/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje os astros preveem que, se você estiver apaixonado, ficará ainda mais, as coisas no casal poderão evoluir. Está em um período emocional favorável, viverá em harmonia com seu parceiro, amando sem maldade seus amigos sem esquecer da sua cara metade.

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia não sofrerá nenhum revés. Você ainda está protegido por influências planetárias positivas que lhe permitem viver em paz, sem preocupações ou problemas materiais para cumprir suas obrigações… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje a Lua transita através do seu signo, para que você possa contar com seus raios para fazer crescer e fortalecer seu relacionamento. Pode ser o momento perfeito para planejar uma nova lua de mel, uma viagem a um lugar diferente que dará um ar fresco ao seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você apoiará seus colegas de trabalho ou parceiros para alcançar objetivos profissionais que foram propostos há muito tempo. Poderia se surpreender com a boa vontade das pessoas que mal conhece e até… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

+ Bilhete Único começa a funcionar em Osasco dia 8, anuncia Rogério Lins

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje no campo do amor está previsto que a parte mais espontânea e ativa de você virá à luz. Vai desejar fazer mil coisas com seu parceiro e estará ansioso para se conectar física e mentalmente com seus entes queridos. Aquele coração generoso que você tem, hoje sairá da sua concha.

Dinheiro & Trabalho:

A previsão para a sua economia, fala de algumas contradições quando se trata de investir seu dinheiro. Não há problema em ouvir alguns conselhos, mas, no final, você deve seguir seu instinto se quiser manter suas finanças… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Hoje você pode experimentar um novo sentimento de unidade e compromisso com seu parceiro. Laços poderosos podem fortalecer muito o casal, mas eles também podem jogar um contra o outro se cada um não puder crescer e se desenvolver como indivíduo.

Dinheiro & Trabalho:

Em seu trabalho, vão lhe exigir que deixe algumas tarefas que você tem realizado até agora e lhe ensinarão a fazer outras novas que não entenderá no início. Tenha paciência. Concentre-se e preste atenção, pergunte… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

As melhores influências do planeta Mercúrio lhe darão a oportunidade de fortalecer ainda mais os laços com a pessoa amada. Não perca nenhuma ocasião para se aproximar do seu parceiro e lhe dizer o quanto você o ama, ou pedir desculpas por alguns dos seus erros mais recentes.

Dinheiro & Trabalho:

Terá muito boa sinergia com outros profissionais que se dedicam ao mesmo trabalho que você. A troca de conselhos será muito útil e verá que, mais do que rivais, estão no mesmo barco e devem unir suas forças para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Neste dia, Vênus está no comando do seu destino amoroso. Graças à deusa, seu relacionamento será cheio de ternura, cumplicidade e uma bela sensualidade. Vocês dois estarão cientes de seu enorme potencial, e irão jogar à sedução mútua.

Dinheiro & Trabalho:

Os astros preveem sucesso em suas finanças. Está demais dizer que o período atual fornece recursos no orçamento, desta vez, não é necessário apertar demais o cinto. De qualquer forma, é necessário um pequeno… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

+ Madero inaugura restaurante no Shopping União de Osasco na segunda (2)

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje, o céu mostrará uma boa condição para os laços românticos. É um dia em que sua vida sexual assumirá uma nova dimensão. Ficará muito feliz em compartilhar sua intimidade com seu parceiro, que estimula sua sensualidade e o convida a despertar fibras de seu erotismo que você não conhecia.

Dinheiro & Trabalho:

Não é hora de movimentos drásticos ou mudanças bruscas. Seus planos futuros devem ser cuidadosamente elaborados, ponderando tudo para não cair em possíveis ilusões ou ideias sonhadoras de uma realidade que não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Hoje, os astros preveem um dia de sorte. Se bem as coisas estão melhorando no relacionamento, você também terá que fazer a sua parte para que isso aconteça. Vai receber muita atenção de seu parceiro. Responda da mesma maneira para que sua união flua harmoniosamente.

Dinheiro & Trabalho:

Na economia, você se beneficiará do apoio da Lua, ela lhe fornece uma alta inteligência para elaborar orçamentos que podem ser classificados como de alta qualidade. Isso aumentará sua autoconfiança, seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Em questões do coração será um dia muito bom. Você se sentirá mais próximo de seu parceiro e entes queridos e será mais sociável e acolhedor do que o habitual. Hoje viverá momentos muito bons, porque estará ciente até dos mais mínimos detalhes.

Dinheiro & Trabalho:

No local de trabalho, sua criatividade ampliada fará com que você queira reajustar e aperfeiçoar pequenos detalhes de um trabalho que precisa entregar muito em breve. Está ótimo, mas essas pequenas mudanças de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

+ Agiota sequestra mulher de devedor para cobrar dívida é preso em Itapevi

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

As questões relacionadas ao seu mundo emocional e afetivo se verão reforçadas pela energia dos astros. Seus sentimentos se expandirão, vai desejar proteger seu parceiro e seus entes queridos. Vai se sentir muito romântico e obterá respostas positivas a todas as suas propostas no campo do amor.

Dinheiro & Trabalho:

Deve assumir que a vida mudou e que alguns hábitos profissionais que você tem como válidos hoje estão desatualizados. As estrelas o aconselham a se reciclar na sua área, melhorando suas habilidades e descobrindo não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

No campo do amor, a Lua prevê que seu parceiro poderá surpreendê-lo com um presente ou uma viagem. Se for uma viagem, será algo que vocês dois gostarão muito e os unirá mais ainda. Ele fará todo o possível para que você seja feliz.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação à sua economia, os astros preveem que, nesse período, vai se mostrar bastante racional. Sua atitude objetiva e empírica será muito útil para gerenciar seu dinheiro, bem como para sua carreira profissional. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No seu relacionamento, é tempo de mudanças. Vocês podem renovar o vínculo graças à compreensão e à empatia. Ambos vêm de dias agitados e precisam relaxar e dar uma saída juntos. Escolha um espaço tranquilo, com música suave e aromas doces e frutados.

Dinheiro & Trabalho:

Você será tocado pela varinha mágica da boa sorte. Mas essa varinha se refere em parte à sua disposição de encontrar oportunidades nos pequenos conflitos que encontrará nos primeiros dias da semana que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

+ Dia 4 tem Mutirão de Empregos Para Pessoas com Deficiência em Osasco