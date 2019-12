Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (30/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (30/12/2019). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Aprenda que em todos os relacionamentos amorosos, sinceridade e compreensão são a base para manter um excelente vínculo com a outra pessoa. Coloque isso em prática. Hoje alguém atinge seu coração, pense bem o que vai fazer, porque ela é comprometida.

Dinheiro & Trabalho:

Confie nos seus instintos. Ninguém melhor que você para entender os ciclos do tempo e a maneira como o mundo material se desenvolve. É hora de observar atentamente o que acontece ao seu redor. Será muito…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Embora seu parceiro lhe exija atenção, provavelmente hoje não desejará fazer planos com ele. Precisa de um pouco de espaço para si mesmo e sente que está em um momento em que sua independência é tudo. É importante que você explique ao seu parceiro como se sente, faça com que entenda que ele não tem nada a ver com essa súbita necessidade de solidão.

Dinheiro & Trabalho:

Um projeto econômico que parecia prestes a ser alcançado, no último minuto sofre uma estagnação, mas não desanime porque muito em breve você finalmente o alcançará. Enquanto outros estão estagnados por…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Tenha cuidado com uma pessoa que realmente não quer um futuro amoroso ao seu lado. Se você é capaz de apenas viver o momento, vá em frente; caso contrário, abstenha-se para não ter de sofrer depois.

Dinheiro & Trabalho:

Será um dia excelente para suas finanças, porque com muita coragem e confiança você alcançará novos patamares. A boa sorte surgirá graças a uma mudança de destino muito favorável, liderada por uma mulher…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você receberá uma nova mudança de direção no relacionamento e se preparará para os próximos tempos. Vai querer quebrar a rotina e ter sempre uma pequena surpresa ao seu redor. A Lua oferece um calor emocional que ajuda muito a fortalecer os laços, e no casal, notará como revive a chama existente em sua cama.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisa ouvir as ordens de seus superiores de maneira mais direta. Se tiver algum problema, será melhor transmiti-lo imediatamente e não o deixe para depois. Adicione um pouco de disciplina ao seu dia e não perca…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Entenda e aceite o que seu parceiro sente e pensa. Será a chave para um relacionamento bem-sucedido, uma vez que a união de posições opostas os enriquecerá. Não siga uma rotina porque chegou a hora da revolução no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você conhecerá pessoas muito influentes e com dinheiro que, por sua vez, abrirá as portas para novos negócios e futuros empregos. Mesmo assim, espere um pouco antes de dar um salto definitivo em sua vida profissional…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A vida no casal será o destaque de hoje. Vocês vivem coisas bonitas, seus projetos são muitos e não ficarão parados por um segundo. Fará coisas loucas desde que seu parceiro ria com você. Graças às boas vibrações que as estrelas lhe enviam, poderá conversar com a pessoa que ama olhando nos olhos delas. A serenidade vai inundá-lo.

Dinheiro & Trabalho:

Pode estar olhando para um problema de duas posições vantajosas. Você é uma pessoa analítica e agora está tentando encontrar a solução para um desafio premente. Pode ser uma situação pessoal que se…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você está forçando certas situações no amor. Seu parceiro percebe a menor atitude de sua parte, não cometa o erro de acreditar que ele não enxerga o que você diz ou faz. Se você está solteiro, não insista se as coisas não dão certo com essa pessoa. Sempre há um motivo.

Dinheiro & Trabalho:

Esse ciclo é seu estágio financeiro produtivo e, embora às vezes pareça que não é, lembre-se de que você está sempre avançando, mesmo que retroceda, porque você seguirá em frente em direção a seus objetivos. Você terá…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

É um ótimo momento para começar de novo. Se você deseja renovar seu relacionamento com seu parceiro ou mostrar uma nova faceta de sua personalidade, faça-o agora. Deixe para trás os pensamentos sombrios. A melhor coisa para o seu coração será fortalecer seu amor próprio e dar-se um banho de autoestima.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro flui para suas mãos e em pouco tempo você terá recursos para liquidar dívidas vencidas, recuperar e resolver muitos problemas econômicos. É vislumbrada uma viagem de negócios que lhe dará…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Essa pessoa dificilmente o entenderá no nível sentimental, as suas necessidades e expectativas quando você pensa num relacionamento a dois. Pode ter algumas virtudes, mas não é o que você gostaria de ter para ser feliz no amor. Deixe ir e que seja feliz.

Dinheiro & Trabalho:

O que você tem em mãos é um bom projeto e é algo que não pode perder. Verificará que o tempo gasto com dúvidas acabará sendo um problema. Se você trabalha em casa, além de ter mais tempo, também…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Será um dia bastante calmo no campo sentimental. Devido ao dia agitado, não viverá grandes momentos ou encontros apaixonados. Simplesmente se deixe levar e apreciar o que já tem. Terão que deixar encontros íntimos para outra ocasião.

Dinheiro & Trabalho:

Um investimento realizado há muito tempo começa a gerar dividendos e, com esse dinheiro, você cobre suas necessidades e consegue resolver um problema econômico associado a uma situação financeira complexa…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Seu parceiro espera você de uma reação determinada que demonstre verdadeiro compromisso com ele. Não deixe dúvidas no ar ou crie falsas ilusões porque a situação exige que você seja claro e transparente com ele.

Dinheiro & Trabalho:

Ideias novas e inovadoras virão à mente no local de trabalho. Esteja você trabalhando para outra pessoa ou para si mesmo, tire proveito da energia que o seu signo lhe dá em sua casa de trabalho. Tudo o que você propõe…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Seu sexto sentido permite que você encontre o equilíbrio perfeito entre sua mente e seu coração. A sensibilidade estará à flor da pele, assim como a felicidade, mas você não se deixará levar pelos impulsos primários. Sabe muito bem tudo o que tem e o que pode perder. No casal, existe um senso mútuo de proteção, um garantirá o bem-estar do outro.

Dinheiro & Trabalho:

Preste atenção nos seus sonhos, palpites e sinais que você recebe, porque tudo é possível neste dia de novas perspectivas financeiras. Você forja seu próprio mundo e, se pretende ser próspero, não haverá…

…

Leia também: