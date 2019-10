Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (31/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (31/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No relacionamento de casal, você procurará uma pequena alteração no dia a dia. Fará o possível para alcançar as estrelas na melhor companhia, quebrando algumas barreiras que o limitam. Mude sua agenda e surpreenda seu parceiro indo buscá-lo no trabalho e depois vão a um bom restaurante. Aproveite a oportunidade!

Dinheiro & Trabalho:

A lua na zona do dinheiro acelera alguns problemas que estavam paralisados enquanto aguardavam respostas. Se você estiver em uma transação comercial importante, é hora de agir seguindo sua intuição e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Este é um ótimo dia para trazer emoção e mudanças à sua vida sentimental. Você estará disposto a comprar um presente especial para o seu parceiro e, assim, mostrar a ele o quanto é importante. Não tenha medo de comprar algo ousado para fazê-lo sorrir, ou encontre algo bonito para alcançar seu coração. Também poderá convidá-lo para um bom almoço fora de casa.

Dinheiro & Trabalho:

A previsão econômica de hoje traz crescimento em tudo relacionado ao dinheiro. Você está em um bom momento para definir metas materiais e alcançá-las. No campo profissional, hoje não deve se sobrecarregar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No plano sentimental, hoje você será muito mais carinhoso e gentil com o seu parceiro, do que costuma ser. Verá como seu relacionamento está mais cálido e harmonioso. É um bom momento para planejar juntos eventos futuros, ou simplesmente desfrutar da companhia mútua.

Dinheiro & Trabalho:

É um excelente dia para fazer investimentos. Você pode confiar em seus instintos para fazer compras ou investir seu dinheiro. Certifique-se de que tudo o que faz é legal e que, lendo as letras pequenas do que adquira ou… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Este será um dia emocionante para você. Algo incrível acontecerá em sua vida. Talvez uma pessoa conhecida e atraente o convide para jantar. Hoje pode ser o dia em que se conecte com sua verdadeira alma gêmea. Ou se já está comprometido, descobrirá que seu relacionamento atual se torna mais apaixonado e poderoso. Deixe-se levar pelas marés do amor e entregue-se a essa força positiva.

Dinheiro & Trabalho:

Em relação à economia, é provável que você sinta hoje um forte impulso para perseguir metas econômicas. Isso, em princípio, não é algo negativo, mas tome cuidado para não cair nas armadilhas do ego e gastar mais do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Uma força sutil e misteriosa o levará a viver seu relacionamento de uma maneira mágica. Sentirá que o amor é algo que vem de outra vida ou que tem em suas mãos um tesouro de outra galáxia. O romantismo e a poesia serão uma parte importante deste momento em sua vida. As palavras comuns e diálogos simples não serão suficientes para mostrar seu amor e seus sentimentos ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia hoje, continuará na mesma linha dos últimos dias, felizmente este mês, que já está chegando ao fim, não lhe dará nenhuma surpresa desagradável no campo econômico. É um bom momento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Se você perceber que existe um tipo de relacionamento direto entre seus desejos e uma certa atitude de seu parceiro, é que hoje vai ser realmente capaz de transmitir tudo o que sente sem precisar falar. Nesta dança chamada amor, você nunca sabe que direção o coração tomará, embora, se for no mesmo compasso, terão mais chances de sucesso.

Dinheiro & Trabalho:

Sucesso e reconhecimento esperam por você. Finalmente verá como o grande trabalho que fez e que pensou passar despercebido recebe um grande elogio por parte dos seus superiores. Quebrará muitos estereótipos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje, você tomará iniciativas no plano sentimental que mudarão suas ideias em relação ao relacionamento. Vai arredondar os cantos mais afiados. Uma qualidade que será apreciada pelo seu parceiro. Você ama seu parceiro tal qual ele é, com suas qualidades e seus defeitos.

Dinheiro & Trabalho:

Não faz sentido realizar amanhã os esforços que hoje podem ser feitos de uma maneira muito mais simples, lançando luz e transparência à sua gestão financeira. E é que as estrelas lhe darão um impulso para que você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Não vai querer que ninguém fale mal sobre a pessoa que ama. Embora você seja uma pessoa particularmente aberta, quando se trata de sentimentos, sabe muito bem como escondê-los. Nesta ocasião, você não estará disposto a que prejudiquem seu relacionamento com fofocas, não quer que ninguém atrapalhe, desfrutar de um pouco de privacidade lhe fará bem.

Dinheiro & Trabalho:

A lua nova se estabeleceu na sua área de trabalho e, portanto, os nativos desempregados podem esperar surpresas fabulosas. Se já está empregado, receberá uma oferta para atuar na posição de seus sonhos, tem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Está entrando em uma nova fase no plano sentimental, você está mais contido em suas reações, onde antes havia exagero, agora há moderação. Graças a esta nova etapa, o relacionamento com seu parceiro melhorará significativamente e vocês se lembrarão como foi que se apaixonaram um pelo outro. Você sabe que não apenas tem um parceiro, mas também um grande amigo.

Dinheiro & Trabalho:

Poderão ocorrer algumas discussões com colegas na empresa neste dia, especialmente se tiverem personalidade forte; ninguém quer deixar que o outro se destaque e sobreponha suas ideias. Você projetará ser mais flexível… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Amar de coração aberto é o sonho de qualquer nativo de este signo, podendo desencadear todas as suas paixões com uma pessoa que sinta da mesma maneira é algo que o deixa nas nuvens. Pode parecer uma utopia, mas durante esse dia você pode confirmar algumas de suas teorias. Com seu parceiro experimente, sinta na primeira pessoa e liberte toda a paixão que você tem por dentro.

Dinheiro & Trabalho:

A conjunção de Mercúrio e Vênus influencia positivamente o mercado imobiliário. Assim, será um dia agitado, onde será mais fácil vender ou comprar um imóvel. Também será propício para qualquer tipo de negociação… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O relacionamento não deve parecer uma prisão. Os dois podem ter a liberdade de fazer coisas de forma individual e que realmente gostem. Há tempo para tudo, sem precisar pressionar o parceiro para lhe acompanhar em tudo. A tolerância será a melhor qualidade para realizar com êxito essa jornada, algo que você usará de uma maneira muito boa e necessária.

Dinheiro & Trabalho:

Vai querer cancelar algumas decisões que tomou em relação à sua situação econômica, mas verá que agora é tarde e que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A energia das estrelas, lhe dão uma atitude amorosa perante a pessoa amada. Você pode se expressar com uma voz calma, quase poética, que lhe dará um toque de elegância e a sua alma gêmea vai adorar muito. O dia está marcado para dizer e repetir quanto ama seu parceiro. A atmosfera no casal será maravilhosa.

Dinheiro & Trabalho:

A previsão de hoje para as finanças é positiva, sua situação econômica ainda é muito boa, de fato, para alguns nativos do signo este mês tem sido um dos melhores no campo do dinheiro. A pressão de seus superiores… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

