Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (31/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (31/12/2019). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Seus esforços para manter um relacionamento mais harmonioso passam por não cometer erros para seguir adiante. Com seu parceiro, deve começar do zero, pensando em seu relacionamento como um espaço sagrado da alma, onde andarão juntos rumo ao sucesso.

Dinheiro & Trabalho:

Chegou a hora de expandir, adquirir novos bens. Com uma mudança na sua situação de emprego, sua renda e seu nível econômico também aumentam. Um estágio ascendente de estabilidade financeira começou e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Uma situação que começou como amizade se aprofunda e os encontros de amor são mais frequentes. Coloque sua imaginação para trabalhar e invente coisas interessantes e inovadoras quando se trata de privacidade. É a sua noite para desfrutar plenamente do amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você está naquele momento da sua vida em que o trabalho vem praticamente sozinho. Se enfrenta dia após dia com uma série de críticas e elogios que o fazem seguir em frente. Quando faz as coisas certas, esse… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Seu parceiro precisa de mais atenção, organize melhor seu tempo para estar mais tempo com ele. Seja mais carinhoso. Se envolva mais em seu relacionamento. Surpreenda-o de vez em quando com coisas diferentes, desde um chocolate até um almoço. Ele vai adorar.

Dinheiro & Trabalho:

Um dinheiro chega e será muito bom, porque você estava um pouco preocupado com um problema que não poderia resolver. Felizmente, você terá os recursos necessários e não se sentirá financeiramente intimidado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Não é um dia bom para esclarecer questões sentimentais, porque com a influência planetária retrógrada que está envolvendo seu signo hoje, você pode facilmente entrar em discussões com seu parceiro. Aguarde um tempo melhor para conversas intensas.

Dinheiro & Trabalho:

Você quer enfrentar tudo o que o está prejudicando no nível financeiro e para poder fazê-lo, é melhor se sentar e começar a analisar e organizar o que você ganha e quais são as suas dívidas. Assim, verá realmente com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

No plano sentimental vai se beneficiar das boas atitudes da deusa Vênus, que oferece um clima de sensualidade e cumplicidade muito poderoso com seu parceiro. A atmosfera nos primeiros dias mês é de muito amor e paixão.

Dinheiro & Trabalho:

O trânsito de Vênus energiza você no setor econômico e em breve começará a ter em suas mãos o dinheiro que achou que não seria mais capaz de ter em sua vida. Uma porta se abrirá nas finanças, tudo será… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você sente que dá mais do que recebe quando se trata de amor. Você deve confessar ao seu parceiro o que afeta, mostre seus descontentamentos e necessidades, só assim ficará calmo e seguro de si sobre o amor. Preste atenção aos sinais, alguém próximo adora você.

Dinheiro & Trabalho:

Acabou de terminar uma etapa muito dura no trabalho. Tem sido difícil para você determinar alguns pontos positivos, mas isso não significa que não possa assumir as responsabilidades. Agora vai começar outro ciclo com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Com seu parceiro aprenderam a passar por cima das dificuldades que os impediam de avançar. Agora terão uma atitude muito mais aberta e amorosa no relacionamento. Em geral, será um dia marcado pelo desejo de fluir com o amor e planejar o futuro a dois.

Dinheiro & Trabalho:

Prosperidade e bem-estar em finanças. Você demonstrará inteligência e sagacidade para proteger e aumentar o dinheiro que começa a entrar. Há um ambiente muito favorável para alcançar o sucesso profissional, por isso… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você pode se sentir inquieto ao pensar que o relacionamento está em perigo devido aos últimos acontecimentos muito desgastantes. Não se deixe levar por impulsos negativos, a força espiritual de ambos os mantém juntos como um casal e têm uma base sólida para continuar construindo um grande futuro juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá uma missão séria no trabalho, tirar esse peso de suas costas. Não pode carregar com tudo e com todos. Aprenda a delegar, a dizer não e, se necessário, a evitar os sugadores de sangue ao seu redor. Embora… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Será um dia agradável para o casal, seu parceiro lhe dará ternura e apoio e concordará com todas as suas ideias e decisões. Às vezes, você até as aprimora com propostas da sua escolha, que atendem às suas aspirações.

Dinheiro & Trabalho:

Em pouco tempo, você começará a colher o que plantou. O dinheiro que parece nunca chegar e que você espera por meses em breve estará em suas mãos, economize-o porque precisará mais tarde para fazer um bom… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Se houver problemas ou dificuldades entre você e outra pessoa, não perca a oportunidade de consertar sua vida amorosa. Não hesite, comunique-se. Qualquer incidente infeliz do passado pode ser corrigido com uma conversa que surja do coração e da sinceridade.

Dinheiro & Trabalho:

Uma série de boas perspectivas financeiras chegará até você. Os astros apontam a uma nova oportunidade. Esses elementos favoráveis acabarão sendo uma realidade com um pouco de atenção da sua parte. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você quer fazer mudanças no seu relacionamento. Mas, está com medo do fracasso e, portanto, diminui o avanço. O amor se trata de confiar no parceiro e não ter mais medos em seu coração para trilharem juntos o mesmo caminho.

Dinheiro & Trabalho:

Observe a discrição em tudo relacionado ao seu sucesso financeiro que se aproxima. Certas conquistas não devem ser comentadas em voz alta, seus parentes mais próximos já são suficientes para comemorar. Aja… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

O esforço dedicado pelos dois em prol de um relacionamento sentimental mais estável e sólido será recompensado. Ambos chegarão a um relacionamento que lhes permitirá enfrentar tudo o que vier pela frente.

Dinheiro & Trabalho:

Em qualquer trabalho, os erros podem não ser percebidos, mas no seu caso eles são muito visíveis. Hoje deverá estar muito concentrado e focado nos seus deveres para evitar cometer qualquer erro que possa custar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

