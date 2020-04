Horóscopo do Dia | Previsões deste domingo (12/04)

Horóscopo do Dia para este domingo (12/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com a ajuda da Lua, você terá a oportunidade de trazer à luz uma sensualidade poderosa. Seu corpo falará por si mesmo, fazendo que tenha momentos íntimos muito bons com seu parceiro. Mas…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a possibilidade de conseguir uma mudança em sua carreira e fará isso de maneira forçada. Quando é obrigado a parar, começa a descobrir um pouco melhor o que o faz feliz. Com esse momento só para… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Parece que esse relacionamento que você tem é realmente importante. Está com uma pessoa que lhe faz feliz e o respeita muito. Um jantar romântico com alguns momentos de paixão será suficiente…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma maneira de atender as pessoas que o faz alcançar grandes logros em sua casa. É uma questão de enfrentar um pequeno desafio diário, procurando um novo cliente a cada dia. Estes são os dias em que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você verá que, se amadurecer um pouco e der tudo de sua parte, poderá obter o relacionamento especial que sempre desejou ter. O tempo está sempre jogando a seu favor. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Conseguir que alguns aspectos do seu trabalho melhorem é al necessário e, que sem sombra de dúvida deverá procurar. Boas condições de trabalho são essenciais para enfrentar as mudanças que ocorrerão, sem que… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com a ajuda da lua, seu parceiro e você estarão mais sensíveis do que o normal. Este é um bom momento para mostrar seus sentimentos. Ele vai gostar de receber um sorriso ou uma palavra de…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que este mês não esteja como o esperado, mas isso não significa que você deva perder a batalha. A luta está apenas começando e esse é um sinal perfeito de que deve continuar adiante. Parar seria… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No plano do amor, as coisas ficarão quentes hoje. Você e seu parceiro não vão querer se desgrudar. Vão ter momentos de muita paixão e amor. Se você for solteiro, não pense negativo sobre essa…

Dinheiro & Trabalho: Não é hora de se perder em um vai e vem de emoções. Em temas relacionados ao campo laboral, você nunca sabe o que vai acontecer. O mercado pode mudar a uma velocidade incrível e a maior mostra do seu… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você ama muito seu parceiro, se hoje surgir algum conflito entre vocês, não deixe que isso afete o relacionamento. Peça desculpas o mais rápido possível para não avançar nisto. Se você é solteiro, é…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro pode acabar sendo um pesadelo constante. Você nunca sabe o que vai acontecer com ele. Por mais que queira economizar, faça-o quando puder. Agora você tem dinheiro suficiente para poder ficar um… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Abra seu coração e dê rédea solta à paixão e à imaginação com seu parceiro, vocês precisam de um pouco mais de ação em sua vida amorosa. Se você é solteiro, não tenha complexos com sua…

Dinheiro & Trabalho: O que está sendo um problema de longo prazo é tudo o que você realmente não quer. As tarefas estão se acumulando e isso pode ser algo que o faça pensar negativamente. Comece a desenvolver as coisas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aproveite esta noite para desfrutar do seu amor com o seu parceiro, ter bons momentos juntos e deixar de lado as preocupações do seu trabalho e do dia a dia. O casal ficará fortalecido. A…

Dinheiro & Trabalho: Não há maneira mais fácil de trabalhar do que de casa. Será muito mais simples do que você pensava. Com enorme garantia de que nada de ruim vai acontecer e em um ambiente controlado, tudo ficará muito… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você sente uma grande paixão que brota de todos os poros da sua pele. Vai querer curtir a pessoa amada o dia inteiro. Está em um momento perfeito para mostrar seu grande amor pelo seu…

Dinheiro & Trabalho: Você sabe que pode realmente se convencer de que tudo mudará em alguns dias. A força de vontade ou a fé são grandes aliados na hora de fazer crescer uma série de fortalezas que se transformarão sem que… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você precisa manter a calma diante do que acontece em sua vida amorosa, seu relacionamento pode mudar positivamente se ambos se sentirem dispostos a fazê-lo. Você tem as boas…

Dinheiro & Trabalho: Seus problemas financeiros não vão melhorar da noite para o dia. Você deve enfrentá-los de uma maneira diferente, com a garantia total de que realmente será capaz de sair disso. A alegria e a atitude são… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma nova pessoa está entrando em sua vida e você pode sentir que é alguém que permanecerá por muito tempo ao seu lado, não tenha medo de fazer coisas que não fez antes com ela. A intimidade…

Dinheiro & Trabalho: É hora de dar um pouco mais e esperar menos. Invista no que você sabe que fornecerá grandes benefícios a longo prazo, seu conhecimento e aprendizado. Só assim você será capaz de alcançar tudo o que… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, é necessário mudar as coisas, a paz e a harmonia retornarão ao seu relacionamento se as dúvidas e incertezas cessarem. Lute pela sua felicidade, ainda é possível recuperar tudo o…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho não acabará sendo a coisa mais importante quando as coisas não seguirem o curso de sempre. Você só precisa atender a alguns aspectos que não terminarão de fluir. Os pagamentos são as… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também:

Inscrições para concurso público com 124 vagas em Jandira acabam neste domingo