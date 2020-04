Horóscopo do Dia | Previsões para esta quarta-feira (22/04)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (22/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A lua o ajudará a recuperar o romantismo e, neste dia, você desejará viver momentos de paixão com seu parceiro. O contato físico estará muito presente. Se você é solteiro, diante de você se abrem…

Dinheiro & Trabalho: Neste ponto da sua vida, nada deve importar tanto quanto tudo o que você tem agora, sua família. O que não está ou desapareceu diretamente pode não ser essencial. Um trabalho não é a principal razão de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Preste muita atenção a tudo o que o seu parceiro lhe diz, tanto verbalmente como com sinais. Receberá muitas informações e poderá simpatizar melhor. Se você está solteiro, sua atitude em relação…

Dinheiro & Trabalho: Vai levar um pouco mais de tempo para o seu local de trabalho voltar ao normal. Por mais que deseje que tudo siga seu curso, não será tão fácil. Ao contrário do que você esperava, vai enfrentar alguns inconvenientes… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A Lua ingressou no seu signo fazendo com que mostre à pessoa amada a verdade de seus sentimentos. Passarão bons momentos. Se você é solteiro, há muitas possibilidades de encontrar alguém…

Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado com o que você gasta durante estes dias. Mesmo se não sair de casa, precisará encontrar uma maneira perfeita de equilibrar as despesas e as receitas. Está economizando de um lado e gastando além do… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com seu parceiro terão que tomar medidas concretas para colocar as condições necessárias que revitalizem o relacionamento. Assim, o vínculo será fortalecido. Se você é solteiro, vai se…

Dinheiro & Trabalho: A longo prazo, você pode perceber que algumas oportunidades nunca mais acontecerão. Tudo o que conseguiu fazer durante esses dias é planejar finalmente a chegada de um momento especial em sua vida. Uma… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um relacionamento de casal exige um certo tempo de crescimento, que é necessário não apressar, o amor se cozinha a fogo baixo para não queimar e estragar. Vá com calma. Se está solteiro, virão…

Dinheiro & Trabalho: Tenha um pouco mais de atitude, você não pode desistir de tudo sem nem sequer tentar começar de novo. Espere que tudo se reative, porque você realmente está em um momento em que pode lidar com tudo. As… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O plano do amor no casal será favorável. Haverá um maior envolvimento emocional, mas também sexual. Prepare-se para seduzir e ser seduzido. Se você está solteiro, siga os palpites do seu…

Dinheiro & Trabalho: Você removerá esse espinho que guarda em seu coração e fará isso encerrando um ciclo negativo que o atormentou em um nível pessoal. Será difícil para você entender por que certos caminhos o levaram a… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está em um relacionamento de casal, é provável que estejam passando por um dos melhores momentos. Desfrutam juntos as pequenas coisas. Se você está solteiro, os dias restantes de este…

Dinheiro & Trabalho: Você será uma pessoa que se perguntará como continuar trabalhando se não puder fazê-lo. Neste momento não está em posição de decidir quais coisas deve deixar de lado e quais não, é simplesmente hora de esperar… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste dia, continuará percorrendo o caminho da felicidade com seu parceiro. Seu sexto sentido o levará a planejar um encontro idílico. Se você é solteiro, entenderá que em muitos momentos é…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é uma peça chave na sua vida. Você gosta tanto do que faz, que conseguiu dedicar todos os seus esforços a ele. No nível mental e sentimental, estará preparado para enfrentar o que o preocupa. Os… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Durante esse ciclo, obterá resultados magníficos em seu relacionamento se você se apoiar mais em experiências comuns com seu parceiro. Se você é solteiro, seu carisma pessoal está em…

Dinheiro & Trabalho: A coisa boa de estar em casa é que você não gasta demais ou, pelo menos, não deveria. No entanto, as compras on-line acabam sendo o culpado de uma série de erros que comete com frequência em sua vida… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você quer que o amor preencha todos os momentos da sua vida. Seu parceiro agradecerá a sua mudança de atitude e o mostrará com uma surpresa cheia de paixão. Se você está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro não será um problema quando as coisas seguirem à risca uma série de eventos que marcarão o destino a partir de agora. Pode ser um pequeno avanço ou a chegada de algo melhor. Tudo vai depender… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É um dia excelente para a vida amorosa e a paixão no casal. Hoje você pode ser claro e mostrar o que sente pelo seu parceiro de maneira aberta e alegre. Se você é solteiro, a influência…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro deve ser algo que deve estar sempre sob controle; caso contrário, será especialmente difícil para você ver tudo o que o destino lhe reserva. Com um bom histórico à sua disposição, as coisas serão… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No casal, a rotina diária não será um problema, e o coração de ambos dançará no mesmo ritmo. Sentirão como o amor e a paixão aumentam a cada dia. Se você está solteiro, não se…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro se tornará a peça central de uma discussão que pode ir em aumento. Por mais que deseje encontrar nessa impossível mudança de ciclo um primeiro passo em direção à riqueza, hoje você não poderá… Continue lendo o signo Peixes

