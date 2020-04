Horóscopo do Dia | Previsões para esta quinta-feira (02/04)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (02/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Dar uma olhada no passado pode ajudá-lo a corrigir o rumo do seu relacionamento para não cometer os mesmos erros. Estará em boa sintonia com seu parceiro. Se você é solteiro, o amor vai surgir em…

Dinheiro & Trabalho: Seus momentos mais marcantes no trabalho ajudarão você a avançar em todas as frentes que abrir. Haverá alguns dias em que não poderá fazer praticamente quase nada, será a hora de procurar metas para… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje tem a oportunidade de melhorar as coisas com a pessoa que está junto de você nos bons e maus momentos. Faça algo especial com seu parceiro. Se está solteiro, não se preocupe com uma…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro nem sempre é uma fonte de alegria. Nestes tempos, é difícil acumular mais riqueza do que você já possui. É hora de gerar alguma esperança e procurar uma alternativa que não… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A vida é muito complexa para levá-la tão levemente. Analise tudo com mais seriedade e deixe a pessoa amada mais segura dos seus sentimentos. Se é solteiro, este mês será o portal que abrirá o caminho…

Dinheiro & Trabalho: Se você perceber que neste momento há uma pequena chance de avançar, entre no trem do progresso. Poderá se ver imerso na criação de um site ou de um negócio on-line que lhe interessa. É o… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Meça as suas palavras para evitar interpretações erradas por parte de seu parceiro. Tenha mais paciência com ele e tudo correrá de forma tranquila. Se não tem parceiro, este mês de abril trará…

Dinheiro & Trabalho: Nesta crise social e de saúde, as empresas serão as que mais sofrerão. Você terá que encontrar uma maneira muito mais realista de ganhar a vida. O setor mais tradicional do qual você faz parte… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem uma sensualidade suave e delicada e é muito atencioso com seu parceiro. Basta prestar mais atenção nas dicas para criar um clima de amor e paixão. Se você é solteiro, finalmente está no…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho terá sido modificado nos últimos dias, mas isso não significa que você precise desistir de nada. Chegou a hora de focar em certos objetivos; se você se esforçar um pouco mais, poderá… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu parceiro o aceita realmente como você é e, assim, o relacionamento flui de maneira calorosa e amorosa. Aprenda e faça o mesmo com ele. Não queira mudar nada. Como solteiro, viverá um estágio…

Dinheiro & Trabalho: Você está seguindo um plano para alcançar a liberdade financeira desejada. Poderá vender alguns bens materiais, até mesmo o carro que não usa muito. Essas são decisões que nunca imaginou… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não fique tão absorto com as notícias de hoje, precisa dar mais atenção ao seu parceiro ou acabará pagando as consequências. Ouça suas necessidades e aja de acordo. Se você é solteiro, aparecerá uma…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho será uma maneira total e autêntica de visualizar os objetivos invisíveis que ninguém mais pode ver. Será especialmente difícil para você começar a trabalhar em casa, mas nunca se sabe… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Suas emoções estarão intensas. Você poderá viver momentos apaixonantes junto com seu parceiro, deve aproveitar cada minuto com ele para esquentar o clima entre os dois.Se está solteiro, as estrelas..

Dinheiro & Trabalho: Você quer que seus esforços sejam recompensados, mas nem sempre o conseguirá. Terá que encontrar outra maneira de colocar tudo na direção certa. Não deve apenas se esforçar, também deve exigir… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Caso seja solteiro, este mês vai encontrar o que tanto buscava e que preencherá o seu coração. No casal, a paixão abrirá novas portas e apresentará possibilidades que enriquecerão a intimidade. Não…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é algo que neste momento se tornou secundário. Você se preocupará mais com outros aspectos da sua vida, embora eles estejam diretamente relacionados. O estado de bem-estar… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O jogo do amor vai inflamar uma paixão adormecida com seu parceiro. Confie em seus atributos, ouça e coloque para fora suas mais profundas fantasias. Se você é solteiro, terá uma ótima oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca imaginaria um mês de março com esses números, mas é o que tem em suas mãos. Não importa o que aconteça, por enquanto não será capaz de alterá-lo, chegou o momento em que terá… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você responderá generosamente às solicitações do seu parceiro, conseguindo fortalecer o relacionamento no casal. Ficarão mais unidos. Se está solteiro, não se desanime. O amor está mais…

Dinheiro & Trabalho: Neste trabalho tudo acaba sendo possível. Quando a realidade supera a ficção e o estável se torna instável, você pode até acabar tendo uma segurança nunca vista antes em tempos de crise. Nem todas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quanto mais transparência, mais paz para o seu parceiro e para você. Fará bem em conciliar e encurtar as distâncias entre vocês dois. Se não tem parceiro, vai perceber que seu coração bate mais…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, você perceberá o que realmente significa ter um emprego que, mesmo que não goste, é fixo. Embora, na realidade, nada seja totalmente estável, as empresas sempre jogam a… Continue lendo o signo Peixes

