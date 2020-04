Horóscopo do Dia | Previsões para esta quinta-feira, 16/04

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira, 16/04. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O plano sentimental no casal está bastante estável. Com seu parceiro terão um dia bonito e nada de ruim vai acontecer com vocês porque as estrelas oferecem proteção. Se está solteiro, vai receber…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro se torna uma fonte escassa em tempos de crise. Há momentos em que as coisas não estão indo bem e, por mais que você queira ganhar cada vez mais, isso não é possível. Neste ponto, é hora de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A paixão voltará a correr em suas veias neste dia, no qual aproveitará cada momento com seu parceiro. Poderão reativar sua vida sexual, que está um pouco negligenciada. Se você é solteiro, não importa…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe por tudo o que você deixou para trás. É hora de se sentir especialmente sortudo por fazer tudo o que ama. Você está em um ciclo totalmente novo, as más vibrações, o estresse e as… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você dará ao seu parceiro o melhor que tem dentro de si e será mais valorizado ainda por isso. Compartilhem e desfrutem do carinho mutuo. Se você está solteiro, vai ter uma mudança emocional…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, o trabalho se confunde com as ações diárias que não têm nada a ver com o mesmo, são procedimentos que você deve fazer para que tudo acabe bem. Uma maneira indispensável de avançar, ou… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O campo do amor está cheio de felicidade e calma. Você ainda está profundamente apaixonado pelo seu parceiro e não lhe custará nada fazer esforços para fazê-lo feliz. Se você é solteiro, poderá…

Dinheiro & Trabalho: Você está enfrentando uma série de problemas que não deve ignorar. Se conseguir superar esses erros ou a falta de previsão no passado, perceberá como é importante ter um bom plano. Somente dessa maneira… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você é solteiro, surgirá um ótimo motivo de alegria em sua vida amorosa. Se você tem um parceiro, precisará expressar todos esses pensamentos e saber que eles estão sendo ouvidos por ele. Por…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um bom trabalho que lhe dará uma segurança enorme. Essa quantidade de recursos que investe fazendo o que gosta tem suas recompensas. Pode obter benefícios inesperados de um de seus… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No plano do amor, hoje está previsto que você se sentirá inclinado a realizar todo tipo de ações destinadas a fortalecer os laços com seu parceiro. Se você está solteiro, a previsão diz que deve alimentar…

Dinheiro & Trabalho: Seus momentos de tranquilidade podem acabar sendo especialmente necessários para você. Descobrirá que realmente pode ter muito mais do que esperava. No campo laboral, receberá ajuda para focar… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As estrelas mostram a continuidade de um tempo de excelente predisposição para o amor no casal. Apreciar esta energia lhe dará forças para melhorar outros aspectos de sua vida. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Perceber que o tempo joga contra você em tudo relacionado ao trabalho pode ser especialmente difícil. Tenha muito cuidado com a maneira como lida com as finanças. O microcrédito nem sempre é o melhor; às vezes… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está cada vez mais apaixonado pelo seu parceiro. O compreende melhor, está sendo mais amável e gentil, mostrando-se mais sensível com ele. Se está solteiro, analise bem os pros e os contras…

Dinheiro & Trabalho: Você não deve deter o seu trabalho, por mais que queira se afastar de tudo que o preocupa e se trancar em uma realidade que pode se tornar impossível de parar, sua mente dirá o contrário. A razão age para… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A lua prevê muita sensualidade física e atração romântica neste dia. Com seu parceiro poderão ter momentos mágicos típicos de filmes de amor. Se você está solteiro, é hora de esquecer o…

Dinheiro & Trabalho: Ver o trabalho acumulado e sem poder fazer nada para desenvolve-lo será algo que não só acontecerá com você, mas com outras pessoas também e pode acabar sendo uma realidade que vai nos superar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor, a ternura e as boas vibrações fazem parte de uma dança em que planetas benéficos e efervescentes colaboram para que seu relacionamento esteja forte. Se está solteiro, alguém…

Dinheiro & Trabalho: Você pode precisar de um pequeno avanço significativo em sua carreira. Está preparado para dar um passo adiante e fazê-lo de tal maneira que o impulso seja significativo, precisa crescer, mesmo que… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Neste campo, você trará à tona todos os seus recursos pessoais para melhorar seu relacionamento com seu parceiro. Aproveite a energia da Lua. Se você é solteiro, está vivendo uns dias cheios de…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa estabelecer um pequeno ponto de apoio no que se refere à tão desejada liberdade financeira. Por mais que fique esperando que tudo mude, não poderá fazê-lo por enquanto. Viver com essa… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com a ajuda dos astros seu parceiro verá sua capacidade de dedicação, seu amor incondicional e sua maneira de se comunicar a partir do amor. Se você é solteiro, sentirá que o amor não deixou…

Dinheiro & Trabalho: Descobrir que você realmente tem sorte de não se preocupar com questões monetárias é algo que lhe dará muita tranquilidade. Você saberá o que sente quando pode dormir em paz. Dessa maneira… Continue lendo o signo Peixes

