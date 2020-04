Horóscopo do Dia | Previsões para esta quinta-feira (23/04)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (23/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está solteiro, e pensando em iniciar um relacionamento com quem parece impossível de ser conquistado, é bom pensar melhor, porque, neste ciclo tudo é possível e essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Tanto no trabalho como nas finanças, siga seus impulsos naturais e você ficará surpreso com o que recebe! Coloque sua inteligência inata para trabalhar e você verá idéias muito originais que, ao colocá-las em… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esta é seu dia de resultados sentimentais inesperados. Algo que inicialmente começou como um jogo com essa pessoa, conversas animadas, mas sem compromissos, parece estar se transformando…

Dinheiro & Trabalho: Dinheiro extra sempre é útil e neste estágio astral em que começa agora, você verá o que geralmente é dito sobre seu signo, que sempre têm ouro no bolso mesmo nos piores momentos. Ao mesmo tempo, a direção que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tenha muito cuidado com o amor, evite repetir os erros do passado, por isso não tome uma decisão sem ter pensado antes, pois há muito em jogo. Essa pessoa pode parecer não estar interessada…

Dinheiro & Trabalho: Sucesso em finanças. O esforço despendido valeu a pena, agora é hora de proteger suas realizações No trabalho, seu desempenho será ótimo. Seus superiores ficarão muito satisfeitos e, portanto, você será incluído… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A passagem da Lua continua a acentuar seu carisma e elegância, fazendo de você um verdadeiro ímã para o amor. Finalmente sentirá o amor batendo nas portas do seu coração, pois agora…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você se sente muito inspirado e ansioso para fazer muitas coisas que até agora havia deixado pendentes. Você deve canalizar ativamente esse impulso para dar frutos, já que há muitas coisas que você pode fazer e, se organizar tudo da maneira certa, você as fará. Você está enfrentando situações… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Para fazer com que a pessoa que gosta preste mais atenção em você, simplesmente mostre-se sem reservas. Escondendo seus sentimentos, você não permite que ela os valorize entre em…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de trabalho e dinheiro, não há limites para sua tenacidade e força de vontade. Aproveite esse ciclo em que estão sendo movidos recursos que farão fortuna a seu favor, mas você deve fazer sua parte agindo com inteligência e não comentar com terceiros seus planos econômicos e… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A paixão rege seu dia hoje, então se tem alguém em mente que você quer se aproximar, é um bom momento para fazer isso, ligue e interaja com ele. Essa pessoa tem o mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Perante a situação atual, seja prático e obterá o que procura em termos de dinheiro. Certos ideais podem ser bonitos, mas incompatíveis com tudo ao seu redor. A sua capacidade de conciliar posições antagônicas no trabalho ficará em destaque, então, exercite sua influência nessa área, mas com muito… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje ou amanhã surgirão sinais de alguém que atrairão sua atenção. É um encontro muito significativo que está se aproximando com uma intensidade muito forte. Este é o momento…

Dinheiro & Trabalho: Para aproveitar esse ciclo produtivo que está entrando em sua vida e que se desenvolverá conforme a situação normalizar, você deve fazer ajustes e arranjos associados às suas finanças e estilo de… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Surpresas ​​surgem que o levam a uma ação imediata em sua vida amorosa e se houve situações que o confundiram com essa pessoa, agora você sabe o que fazer e como fazê-lo para evitar…

Dinheiro & Trabalho: Você entende que, por mais que se esforce, não pode se dar bem com todo mundo, portanto, faça o que pensa, faça negócios e ficará maravilhado com as soluções que surgem como se estivessem esperando… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje você recuperará uma boa possibilidade de amor que pensou ter perdido já que a pessoa que abandonou sua vida sem mais nem menos, tenta voltar à procura de uma oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Os problemas do trabalho serão superados quando você aplicar sua capacidade de concentração, porque se você se dispersar e não agir diretamente, estará desperdiçando seu tempo e energia se… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ao falar hoje com essa pessoa que lhe interessa, certas coisas não saem como você pensava, mas longe de se chatear, leve tudo com uma atitude mais tranquila, porque à medida que as…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você tende a pular algo importante em seu trabalho ou cometer erros porque está com pressa querendo se livrar mais cedo para entrar em contato com alguém que acenou com uma possibilidade… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Abra bem os olhos para os sinais que está recebendo ao seu redor, porque onde menos espera a paixão e a ilusão de um novo romance, espera por você. Esta etapa é muito intensa e as ondas…

Dinheiro & Trabalho: As qualidades típicas do seu signo, originalidade e criatividade serão as chaves para abrir portas de oportunidade e, se você tiver uma entrevista de emprego nas próximas semanas, as perspectivas são… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A coisa mais significativa que está acontecendo agora é a atração que você projeta em alguém que já foi muito importante em sua vida, mas que se afastou de maneira inexplicável…

Dinheiro & Trabalho: Se apresentará uma grande oportunidade para demonstrar sua grande capacidade organizacional, assumindo uma nova responsabilidade, tome esta tarefa como um desafio para sua experiência e você verá… Continue lendo o signo Peixes

