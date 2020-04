Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (06/04)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (06/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A comunicação do casal será excelente, desde que você sempre tenha a sensibilidade para dizer as coisas corretamente. Dia ótimo para ter bons momentos juntos. Se você é solteiro, não se deixe…

Dinheiro & Trabalho: Neste campo, sempre será melhor se você seguir corretamente as indicações de um bom gerente. Tudo relacionado ao dinheiro pode ser marcado durante esses dias por alguns incidentes que o impedem de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Na hora do amor você é muito aberto a novas ideias. Solte-se com uma paixão ardente e entusiasta. Com você o sexo e o amor não têm limites. Se está solteiro, o amor surgirá na figura de alguém que…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que tenha que encontrar um segundo emprego ou uma maneira mais viável de ganhar a vida. Estes são tempos complicados e, a menos que você possa enfrentar uma série de obstáculos… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As pessoas que você ama serão um porto seguro para seus problemas. Vai encontrar em seu parceiro um oásis no meio do deserto. Mostre a importância que tem em sua vida. Como nativo solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Está perseguindo um sonho que pode se tornar tudo o que você sempre quis ter. Aprenda a gerenciar suas emoções e poderá ver como as coisas nunca são tão dramáticas quanto parecem. É um momento… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Em seu relacionamento afetivo, seja realista vivendo o presente. Não adianta remoer erros do passado, esqueça e aproveite o momento atual para melhorar as coisas no casal. Para o solteiro, nestes…

Dinheiro & Trabalho: A boa notícia de estar em casa é que você realmente não gasta nada. Apenas o consumo de luz e um pouco mais, uma maneira inesperada de economizar. Se você tiver sorte o suficiente para receber um… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Fortaleça seus laços emocionais mostrando-se mais atencioso e preocupado com as necessidades da pessoa amada. Aproveite o momento para passar mais tempo juntos. Se você é solteiro, neste dia…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro está seguro no banco. Por mais que você queira encontrar uma maneira de afastar essa ideia negativa de si mesmo, deve se convencer de que tudo é realmente temporário. O mundo mudará… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje você irradia um certo magnetismo que permitirá melhorar a união do casal e aproveitar plenamente o vínculo gerado entre vocês. Faça algo especial neste dia. Se está solteiro, muito em…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode se tornar um tipo de furacão que pode fazer você sentir um enorme vazio, pois sente que as coisas não estão indo muito bem. Não se deixe levar por essa tempestade de emoções. Hoje será…. Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você ficará surpreso ao ver como seu parceiro tenta reverter uma situação que os aflige. Deixe-o agir com liberdade. Assim, vocês ficarão mais unidos. Se você é solteiro, seu mundo interior será…

Dinheiro & Trabalho: Não dê ouvidos ao que o mundo diz, pois pode estar errado. Você terá que resolver alguns problemas, que a curto prazo o levarão a soluções épicas. Quando tiver que enfrentar o pior, acabará mostrando o… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ajude a pessoa amada e você será emocionalmente recompensado. O parceiro é um apoio importante perante qualquer crise, a união entre vocês será fortalecida. Se está solteiro, seu carisma e…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de sua vida em que realmente se importa menos com o trabalho do que pensava. Por muitas razões, perceberá que é capaz de enfrentar grandes realizações, com apenas um olhar fez… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Abra-se para um diálogo com seu parceiro e aprendam a escutar o que o outro tem a dizer. Use seu potencial criativo, assim você descobrirá um amor sem limites. Se não tem parceiro, com…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento que estamos passando você deve fazer tudo o que puder para avançar em sua carreira. O contrário a esses benefícios que você costuma ter são as perdas que em breve podem bater à sua… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O relacionamento atual passa por um bom momento. Seu parceiro se tornará seu melhor amigo e você poderá confiar nele todos os seus segredos. Seja mais carinhoso. Se está solteiro, é o…

Dinheiro & Trabalho: Você deve ajustar suas despesas à sua renda. Se neste momento você não ganhar o suficiente, retifique seu modo de atuar e mantenha um orçamento básico. Em casa, existem alguns pequenos luxos que podem… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Momento adequado para desfrutar da companhia agradável do seu parceiro. Você pode melhorar a situação referente ao relacionamento entre familiares. Se está iniciando um relacionamento, não…

Dinheiro & Trabalho: Você pode se convencer de uma certa maneira do que precisa fazer no trabalho amanhã. Não será um dia normal, será mais um dia em casa, com quase nada para fazer. Para não cair no tédio e na desmotivação. Pode…. Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É hora de ser você mesmo e mostrar-se sem quaisquer complexos ou restrições com seu parceiro. Desfrute do amor e da paixão no relacionamento. Se você é solteiro, terá a oportunidade de…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento profissional que nunca poderia ter imaginado. O que está lhe acontecendo é algo que acontece em todo o mundo. Por mais que você queira mudar sua atitude não vai conseguir, há… Continue lendo o signo Peixes

