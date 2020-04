Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (20/04)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (20/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os astros preveem muita sensualidade física e atração romântica neste dia. Vai querer cada minuto com seu parceiro rédea à paixão de vocês. Se você é solteiro, em breve estará desfrutando de…

Dinheiro & Trabalho: Talvez você precise procurar na sua casa o dinheiro necessário para continuar com esta etapa cheia de boas opções. Talvez agora seja um bom momento para solicitar o financiamento necessário para… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Vai aprimorar suas qualidades com seu parceiro como empatia, romantismo, paixão, sensibilidade, etc. O fogo da paixão estará muito presente nestes dias. Se você é solteiro, sua autoconfiança…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma das principais fontes de problemas que existem. É fácil você começar a ver do que é capaz ou simplesmente ter em mente uma enorme necessidade de poder confiar em tudo o que está… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Saiba entender melhor seu ente querido, seja mais amoroso e gentil, mostrando sua profunda sensibilidade. Dê-lhe seu apoio que receberá em dobro. Se você é solteiro, vai receber a visita…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode acabar sendo uma válvula de escape contra tudo o que está acontecendo em casa. Você terá algumas horas ocupadas e isso sempre acabará sendo um pouco de alívio. O mais… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Cada momento no casal pode ser renovado se você se esforçar para valorizar o que tem em sua vida. Agradeça pelo seu parceiro e o amor de vocês. Se você é solteiro, terá que deixar para trás…

Dinheiro & Trabalho: Ser uma das poucas pessoas que continua trabalhando apesar das adversidades pode ser algo que faz você se sentir especialmente mal. Sabe que está lutando contra algo pior e isso o deixa… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você tem parceiro, vai querer mostrar seu amor por ele. Mesmo os assuntos menores proporcionam uma oportunidade para mostrar sua lealdade. Se você é solteiro, um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente enfrenta o seu pior pesadelo, poderá ver que não é tão ruim assim. Vai se deixar levar por uma atitude completamente incerta que acabará sendo a culpada de que seus medos estejam… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com seu parceiro chegarão a um acordo importante na vida do casal. Precisam decidir algo para o bem de vocês e chegou a hora de agir. Se está solteiro, a sua autoestima estará pelas nuvens…

Dinheiro & Trabalho: Nos seus piores sonhos, você nunca imaginaria estar exposto a essa vulnerabilidade. É algo que pode afetá-lo e que fará com que veja que nada é tão estável quanto você pensa. O mundo se move… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Embora deseje o melhor para si no relacionamento, também levará em consideração as necessidades do seu parceiro. Saberá estabelecer o ponto exato em que ambos ganhem. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: As opções profissionais mudam e se adaptam bastante. Nestes dias de grandes transformações, suas esperanças aumentarão pouco a pouco, você sentirá que está enfrentando uma enorme e nova… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você tem parceiro e quiser continuar com ele compartilhando sua vida, deve se comprometer mais no relacionamento. Cresçam juntos. Se você é solteiro e deseja encontrar o amor da sua…

Dinheiro & Trabalho: Você pode conseguir gerar certas alegrias com a chegada de uma renda extra que não esperava. De certa forma, acabará conseguindo o emprego da sua vida sem muito esforço. É algo que você… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste ciclo, não esqueça de dar ao seu parceiro o papel que ele merece. Lembre-se que o quanto você o ama e até que ponto ele é o motor da sua vida. Se você está solteiro, a Lua diz para…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de procurar certos colegas de trabalho para ajudá-lo nesse momento difícil. Fazer um grupo por meio de uma vídeo-chamada que permita manter-se atualizado com tudo o que está… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está em um momento em sua vida em que você gostaria de mudar, melhorar seu dia a dia com seu parceiro que lhe oferece seu olhar e seu coração. Precisará dar tudo de si. Se você está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode se tornar uma página em branco. A partir de hoje, você pode fazer com que aconteça nele tudo o que sempre desejou. Pode escrever aos poucos o que o preocupava e que tem… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A Lua o ajudará a conversar mais com seu parceiro e lhe dará boas oportunidades para passar um tempo de qualidade juntos. Vai descobrir novos desejos. Se está solteiro, o amor está perto. Pode…

Dinheiro & Trabalho: Você está nas mãos de uma série de circunstâncias que não controla. Não pode se culpar por não participar do seu trabalho se a causa não depende de você. Você verá que qualquer situação anômala pode… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nunca pare de sonhar com uma vida melhor, seja em questões de amor ou no que você desejar. Envolva seu parceiro, Verá como lhe dá todo o seu apoio. Se você é solteiro e começou um…

Dinheiro & Trabalho: A causa de um maior desespero é que você não tem poder suficiente para enfrentar eventos imprevistos. Todas as empresas devem ter um fundo preparado para contratempos, um seguro que não… Continue lendo o signo Peixes

