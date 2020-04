Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (27/04)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (27/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A pessoa que realmente vale a pena cresce diante de seus olhos e se torna alguém muito especial, mas você está preso por emoções que não permitem avançar na conquista do amor…

Dinheiro & Trabalho: As coisas começam a adquirir outra dimensão em sua vida econômica e o que até agora você considerava um erro ou problema, o passa a ver de outro ponto de vista e o ciclo positivo de ganhos e sucesso começa. A… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A resposta do amor chegará até você da maneira mais incomum. Além disso, preste atenção à linguagem corporal daquela pessoa. Ela quando está diante de você muda, faz você se sentir…

Dinheiro & Trabalho: Você começa a receber um bom dinheiro de negócios que exigiram muito investimento de tempo e conhecimento da sua parte e que tornam possível pagar suas dívidas e voltar ao caminho do sucesso. A sorte… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A sintonia que existe com essa pessoa quando os dois se encontram ou passam horas falando ao telefone, é impressionante. Você se sente especialmente feliz do lado dela e isso é algo que…

Dinheiro & Trabalho: Esta semana é maravilhosa tanto em trabalho como em dinheiro e, se você aproveitar isso cedo, acordar um pouco mais cedo do que o habitual e atender às suas intuições, organizando seu tempo e colocando… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aceitar o que essa pessoa tem para dar será um grande passo na conquista do amor dela. Não busque a perfeição, valorize o desejo de ser melhor. Você terá nesse dia muita energia…

Dinheiro & Trabalho: Seus problemas de trabalho estão sendo resolvidos gradualmente e, se você se encontra em desvantagem, começa a ter a clareza mental necessária para tomar boas decisões. Em geral, as perspectivas melhoram à… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje a sua atitude positiva e determinada, mas com nuances de ternura, amor e compreensão, será determinante para superar certos receios e ajudá-lo a dizer a uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Até que enfim você recupera o terreno perdido e se estava envolvido em algum tipo de problema, as notícias são muito favoráveis. Por isso, não se surpreenda se eles o chamarem para assumir uma nova responsabilidade. Faça… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Agora é um bom momento para você começar a colocar seus sentimentos em ordem, falar abertamente com quem lhe interessa e que não sai da sua mente, mas não fique muito tempo…

Dinheiro & Trabalho: Surgem reuniões nas quais serão abertos novos caminhos e possibilidades de sucesso que ajudarão você não apenas a melhorar sua economia, mas ao mesmo tempo aproveitar mais seu tempo. Mas… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você precisa acreditar mais na sua beleza e encantos, porque a partir de hoje um novo amor pode entrar na sua vida, mas você precisa entender isso como real. É uma pessoa que você…

Dinheiro & Trabalho: Mantenha os olhos bem abertos e um ouvido receptivo a tudo o que ouvir, porque haverá oportunidades únicas para aumentar sua economia se você se manter a par dos acontecimentos que rondam sua vida… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A sedução não é necessária que ocorra com o corpo, hoje você terá facilidade especial para fazê-lo com palavras. Você sabe como usá-las para produzir efeitos surpreendentes na pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá notícias sobre um trabalho para o qual você vem fazendo esforços há muito tempo e que são muito auspiciosas e promissoras. Mantenha sua confiança em si mesmo e em suas possibilidades, pois assim… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A pessoa que você ama profundamente corresponde aos seus sentimentos. Ela está ansiosa para que você mostre um certo interesse ou transmita algum sinal para ela para que o relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Em face de mudanças inesperadas, no trabalho aja com calma e não se apresse em tomar decisões que não estão bem resolvidas. Se você fizer algo guiado pelas emoções do momento, poderá cometer um… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A pessoa em que você está sentimentalmente interessado está ao seu alcance e depende apenas da sua atitude. Quanto mais cedo você o reconhecer, vencerá o transe e poderá…

Dinheiro & Trabalho: Em sua vida financeira há impactos positivos que surgem de novas idéias, em parceria com pessoas jovens, positivas e energéticas que sabem como ganhar dinheiro. São negócios que funcionarão em… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A felicidade nem sempre vem à nossa vida como caindo do céu, é preciso lutar por ela, no seu caso conquistar quem você gosta e mostrar o quanto ela é especial. Aproveite esse dia para…

Dinheiro & Trabalho: Você começará algo novo em alguns dias, pode ser um trabalho ou talvez uma posição ou responsabilidade diferente. Você obterá sucesso nessa tarefa, porque agora você tem uma grande disposição pessoal… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A chegada de um novo amor pode mudar completamente tudo o que você sente neste instante. Em alguns momentos deste dia vai receber uma série de mensagens que serão destinadas…

Dinheiro & Trabalho: Há uma coincidência astral muito favorável para contatos com pessoas do exterior que estão interessadas em negociar algo com você e cuja associação será muito vantajosa para você e para a empresa para a… Continue lendo o signo Peixes

