Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (30/03)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (30/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Depois de entender que nem tudo pode ser do seu jeito, você transforma algo que parecia impossível com alguém que lhe interessa, em uma experiência alegre que o ajudará a criar um vínculo forte a…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de muita sorte está se aproximando nos negócios, assim que tudo se acalmar, e se ouvir as informações que chegam até você e aplicá-las desde agora, no momento certo tudo ficará mais… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma aura de simpatia o rodeia, que atrai amor e ação para a sua vida, portanto, preocupe-se em manter um contato próximo com quem não sai da sua mente porque essa linda pessoa pode lhe…

Dinheiro & Trabalho: Olhe ao seu redor e você descobrirá oportunidades, mas não seja impaciente. Estude-as, analise suas despesas e orçamento, recursos e limitações e aja com cautela. Não se preocupe, apesar de… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tempos de energia cósmica, que o ajuda a entender melhor o real interesse dessa pessoa por você, o que significa definir a situação antes de continuar alimentando falsas esperanças. Depois disso…

Dinheiro & Trabalho: A Lua está em seu signo e sua mente está mais ágil do que nunca. O que você projeta nesse estágio fornecerá resultados; portanto, não desanime com um pequeno revés financeiro, porque tudo correrá… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você deseja que o amor volte à sua vida, terá que fazer a coisa certa. Com essa pessoa em especial, evite mentiras, evite exageros, mostre quem você é, suas aspirações, qual sua condição de vida, a…

Dinheiro & Trabalho: Em alguns dias, você terá em suas mãos os recursos que contribuirão com sucesso para tirá-lo de seus problemas financeiros recentes. Quando este período de incertezas acabar, você tomará medidas… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quando falamos de amor com você, falamos de um período de surpresas porque receberá uma notícia de alguém que capturará seu interesse. As coisas podem mudar, no entanto, para deixar a…

Dinheiro & Trabalho: Siga seus sonhos e inspirações que lhe darão o dinheiro que você está procurando. Este estágio planetário possui características únicas que o inspirarão a buscar novos horizontes e a fazer tudo com… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está num dia de emoções confusas. A energia da lua acentua sua capacidade intuitiva de ajudá-lo a descobrir o que essa pessoa realmente deseja. Não espere que ela tome a iniciativa, remova as…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias, diante das dificuldades, você terá idéias que prometem ser muito bem-sucedidas, um tipo de iniciativa que o ajudará a melhorar tanto sua posição profissional quanto sua situação… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Durante esse ciclo astral, existem dois aspectos de sua vida que funcionam em uníssono: intuição e razão, eles andam de mãos dadas. Portanto, você não vai se arrepender do que faz ou decide com…

Dinheiro & Trabalho: Com a energia vibrante de seu governante, novas portas de oportunidade se abrem em sua vida financeira. Se você ficar alerta, poderá já agendar contratos lucrativos e ganhar dinheiro… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Muitas vezes você se preocupa e duvida dos sentimentos da pessoa em quem está interessado, da fidelidade, e cria situações embaraçosas. Agora, se continuar agindo assim, essa pessoa que agora…

Dinheiro & Trabalho: A chave para a abundância e a prosperidade está no seu modo de canalizar sua energia e de se organizar na direção certa, porque seu sucesso dependerá da organização. Tudo o que você precisa… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Duas situações muito interessantes surgirão em sua vida, porque o amor e o mistério marcham de mãos dadas agora. Algo muito positivo está se formando para você e, nos próximos dias, o que até…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a receber uma oferta para fazer um trabalho em casa que lhe dará um bom dinheiro extra, então, a partir de agora atualize seus horários, organize sua vida para que você possa aproveitar… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com essa pessoa que diariamente fala com você pela web, lembre-se sempre que, à medida que você se tornar mais positivo e feliz, mais você a atrairá, já que as pessoas tendem a se afastar daqueles que estão…

Dinheiro & Trabalho: Em breve, você terá recursos suficientes em suas mãos para enfrentar qualquer situação imprevista que surgir nos dias de hoje e, com o passar dos dias, você verá resultados tangíveis em seus esforços…. Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Durante esses dias muitas surpresas podem ocorrer. Surge para você um namoro virtual muito promissor, no qual as situações são contornadas e, mesmo que não se vejam pessoalmente, haverá…

Dinheiro & Trabalho: Você superará situações que lhe preocupavam e, a partir de hoje, inicia um ciclo ascendente em seus assuntos financeiros, que culminará no recebimento de dinheiro que parecia nunca ter chegado. Você… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, sua timidez impede que você se adapte facilmente a novas situações de relacionamento, já que se sente exposto. Para encontrar a felicidade você precisa se soltar mais. Preste atenção, porque…

Dinheiro & Trabalho: Você passa mais tempo em casa devido às circunstâncias especiais que estamos enfrentando durante esta pandemia, por isso, aproveite essa oportunidade para explorar a Internet e descubra o que… Continue lendo o signo Peixes

