Horóscopo do Dia | Previsões para esta sexta-feira (03/04)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (03/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Chegou o tempo esperado para abrir seu coração ao amor, mas O amor só retornará em um ambiente de total liberdade. Seja direto, mas sutil, ao mesmo tempo, não tente dirigir as decisões da pessoa que lhe…

Dinheiro & Trabalho: Talvez seja necessário adiar determinados compromissos de trabalho on-line que você havia marcado para essas datas devido a circunstâncias fora do seu controle. Não fique impaciente… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você se protege demais para não sofrer por amor, mas, no final, isso só poderia deixá-lo mais sozinho. A vida é um risco, se entregar por amor sempre pode envolver alguma dor ou intensos momentos de felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Não se perturbe com nada, as coisas estão indo bem, embora possa parecer o contrário devido ao estado irregular em que estamos vivendo. Hoje também está apresentando um novo panorama… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O pessimismo nunca é um bom parceiro. Nada e ninguém podem vencê-lo se sua visão das coisas se tornar mais otimista. Agindo assim, você perceberá as coisas de maneira diferente com relação a quem…

Dinheiro & Trabalho: Hoje mais do que nunca, tenha um dinheiro reservado e planeje sua economia para que surpresas não afetem seu orçamento. Devido às circunstâncias especiais que estamos enfrentando neste… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um estágio de renovação chega e o envolve com um magnetismo peculiar que aumenta suas qualidades sedutoras, ideal para expressar livremente o que seu coração sente. Portanto, ligue para essa pessoa e comece a…

Dinheiro & Trabalho: O movimento da Lua pelo seu o envolve com uma energia de profunda percepção interior e abre a sua mente para processar idéias felizes e colocar-se em uma posição favorável para obter sucesso… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida amorosa floresce e um encontro com uma pessoa que até pouco tempo lhe era apenas um relacionamento profissional inesperadamente se torna o centro das atenções em sua vida amorosa e, a partir…

Dinheiro & Trabalho: Em matéria de trabalho, o que você menos espera pode ser feito. No entanto, você não deve prever eventos, mas observar tudo com espírito crítico e prosseguir. Você tem idéias muito boas que… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está em um momento ideal para a reconciliação, se você se afastou de alguém que lhe faz feliz devido a mal-entendidos ou brigas sem sentido ou razão, agora é o momento de usar sua criatividade e fazer o…

Dinheiro & Trabalho: Deixe seus medos para trás e aplique com ousadia suas idéias financeiras. Dinheiro e fortuna não são fáceis, e os contratempos que você enfrenta fazem parte do processo. Insista! Você… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Durante esse ciclo planetário, há alguém perto de você esperando por suas expressões de afeto e demonstração de interesse de sua parte por ele. Suas ocupações o limitam e esse distanciamento pode arruinar o…

Dinheiro & Trabalho: Algo que preocupou você será resolvido e aquele colega irritante que tornou sua vida impossível desaparece da sua esfera social. Esse trabalho à distância, por incrível que pareça, apresentará… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você não consegue o que deseja no amor no momento que você acha que deve ser. Por causa disso, suas ilusões começam a enfraquecer, e é exatamente isso que você não deve permitir porque a pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Nesses momentos um pouco complicados, você receberá ajuda financeira quando mais precisar. As pessoas que o estimam e acreditam em sua capacidade de resistência e potencial não lhe… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está prestes a receber notícias de algo que há muito espera. Provavelmente vêm de alguém que te admira em silêncio. Este é o momento das surpresas para você. Talvez uma proposta sentimental de…

Dinheiro & Trabalho: Sua presença virtual numa agenda humanitária fornecerá pontos em uma futura entrevista na qual a possibilidade de garantir uma nova responsabilidade ou mesmo um trabalho será… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está prestes a tomar uma decisão importante que o ajudará muito a conquistar quem gosta. No entanto, tenha cuidado para não cometer o erro de sair por aí falando para todo mundo. Que isso fique…

Dinheiro & Trabalho: O trânsito direto de Ceres, que tem a ver com prosperidade e abundância, está tocando você de perto e hoje com a vibração presente, você se encontra no caminho para o início de uma… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor, prepare-se para uma notícia associada a um encontro virtual imprevisto, onde o melhor sempre pode acontecer, mesmo em meio às situações complicadas pelas quais passamos durante esse ciclo…

Dinheiro & Trabalho: Precisa criar um plano de contenção e exercer mais controle no bolso e não desperdiçar o dinheiro que entrará em sua vida. Sua renda crescerá muito se você o poupar e não começar a gastá-lo com… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com seu governante transitando pelo seu signo e criando energia forte no amor, sua personalidade fica acentuada com um toque intenso, apaixonado e sensual. Se você está duvidando se deve ou não declarar…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias, serão apresentadas opções de trabalho que você deve considerar com cuidado, pois existem possibilidades de aumento salarial ou de uma mudança muito positiva em seu trabalho… Continue lendo o signo Peixes

