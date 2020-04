Horóscopo do Dia | Previsões para esta sexta-feira (10/04)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (10/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você pode procurar em seu parceiro o confidente de que precisa, algumas palavras que o tranquilizarão e permitirão que comece a visualizar a luz. Se você é solteiro, não se preocupe com o que não tem…

Dinheiro & Trabalho: Sua maneira de trabalhar mudará a partir de hoje. Você terá que encontrar uma alternativa para certos hábitos do dia a dia. Embora até agora tenha feito isso de alguma maneira, não saberá o que acontecerá… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Em um dia como hoje, poderá se comunicar com seu parceiro apenas com o olhar. Graças a essa habilidade, o relacionamento será total, sobrarão as palavras. Se for solteiro, a lua cheia o ajudará a…

Dinheiro & Trabalho: Não existe um tempo melhor que o presente. Essa situação tem coisas ruins, mas também vantagens que farão você se sentir bem. É hora de visualizar um tipo de final neste túnel no qual está imerso. Nem tudo é… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se tem pensado em como se sente grato por estar com essa pessoa, não pense mais nisso, diga-lhe, faça com que sinta como você a valoriza. Hoje será um dia muito emotivo. Se é solteiro, a lua cheia…

Dinheiro & Trabalho: As empresas tomam as medidas necessárias para poder avançar ou seguir seu curso. Os trabalhadores também devem continuar da mesma maneira. Avalie o que você precisa para avançar e não deixe nada por… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu parceiro e você podem aproveitar este período para realizarem mais coisas juntos. Usem as boas vibrações para fortalecer o casal. Se você é solteiro, deixará as dúvidas para trás na hora de expressar…

Dinheiro & Trabalho: As preocupações com o dinheiro estão aumentando e você nunca sabe até onde elas podem ir. Chegará um momento em que tudo terá um certo significado e você se convencerá de que o que está por trás de… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seus gestos de afeto em relação ao seu parceiro são sempre bem-vindos, as carícias são absolutamente necessárias no relacionamento. Se está solteiro, deve analisar melhor seus sentimentos para não…

Dinheiro & Trabalho: Se você enfrentar as dívidas de maneira direta, não será tão terrível, poderá ver como elas são mais uma parte desse estágio incrível. Existem pagamentos por fazer e isso significa que você terá que ver como sua… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você tem uma pessoa que ama muito e fará todo o possível para fazê-la feliz. Aproveite a lua cheia de hoje e faça algo especial por vocês. Fortaleça o vínculo. Se você é solteiro, algo que espera há muito…

Dinheiro & Trabalho: É importante manter a calma nesses momentos. Não pare para contar o que perdeu, apenas encare o que tem em suas mãos de maneira realista. Uma mudança na forma de agir com o dinheiro e a satisfação com… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Cuide do seu parceiro, não se deixe influenciar por fofocas de terceiros. Período muito bom para desfrutar do amor e para projetar momentos apaixonantes. Se está solteiro, vai conhecer segredos…

Dinheiro & Trabalho: As grandes demonstrações de afeto no trabalho são as que você mais sente falta. Essa camaradagem não está em casa, mas pode estar presente se você optar por uma comunicação virtual mais direta. Somente dessa… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ama muito seu parceiro e o sentimento é recíproco. Hoje não vai querer mostrar sua superioridade na cama, vai querer aproveitar aspectos mais espirituais. Se você é solteiro, dará passos firmes em um…

Dinheiro & Trabalho: Você luta para manter sua família unida e isso é algo que o honra. De certa forma, será uma experiência que lhe permitirá saber em primeira pessoa o que você precisa para estar bem. E isso, além de uma posição… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com a ajuda da lua cheia, o amor fluirá naturalmente e seu parceiro poderá perceber melhor seu verdadeiro ser interior e acompanhá-lo melhor do que nunca. Se você é solteiro, descobrirá que a…

Dinheiro & Trabalho: Você está trabalhando de uma maneira totalmente inesperada e isso se mostra em suas ações. Vai ser um pouco difícil se concentrar em casa, poderá ter a cabeça em outros aspectos que podem acabar sendo um tipo… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu mundo interior, sua sensibilidade e as condições de amante serão totalmente transformadas pela lua cheia. Ficará surpreso com as ideias que lhe ocorrem com seu parceiro. Se você é solteiro, não…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho tem vários riscos associados que vão lhe custar um pouco fazer frente. Depende de uma série de circunstâncias externas que você realmente não sabe como elas terminarão de evoluir. Chegou a hora de… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Haverá mudanças no plano sentimental do casal, caminhos de harmonia e paz se abrirão trazendo alegria. Todos os mal-entendidos serão esquecidos. Se está solteiro, ficará feliz por não ter se…

Dinheiro & Trabalho: Deixar de lado as contas bancárias é algo que fará com que você se sinta especialmente bem. Vai lhe custar um pouco mais facilitar determinadas performances que serão muito mais fáceis do que você pensava. Suas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com seu parceiro desfrutará de um dia harmonioso, no qual nada e ninguém será capaz de se interpor entre os apaixonados e o gozo da felicidade plena. Se está solteiro, abrem-se portas e caminhos…

Dinheiro & Trabalho: O que faz de você uma pessoa especial é a maneira como enfrenta tudo o que tem pendente. O trabalho é um dos seus grandes desafios por fazer. Não permitirá que nada ou ninguém o faça perder a esperança de ter… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: