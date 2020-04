Horóscopo do Dia | Previsões para esta sexta-feira (17/04)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (17/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se é essa pessoa quem você quer, todos os sinais são positivos, portanto, não pense duas vezes em falar. Sua imaginação está a mil hoje, então use a criatividade em sua para conquistar o coração…

Dinheiro & Trabalho: Embora você deva dedicar horas extras, valerá a pena e, finalmente, o tempo investido produzirá frutos positivos que melhorarão sua qualidade de trabalho. Sua produtividade está aumentando… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Abra seu coração e dê rédea solta à paixão e à imaginação, você precisa de um pouco mais de ação em sua vida amorosa. Fale abertamente com quem gosta, não tenha complexos por causa da sua…

Dinheiro & Trabalho: Se você não desperdiçar e manter um bom controle sobre sua economia, não sofrerá perdas de dinheiro, mas lembre-se de que durante esse ciclo você está um tanto imprudente e tende a agir sob… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não desista das coisas do amor. A vida e os sentimentos têm dinâmica própria, não pode e não deve acelerar processos, seja paciente porque tudo virá em menos tempo do que imagina. Com suas…

Dinheiro & Trabalho: Você precisará avaliar muito racionalmente o que deve fazer com determinado dinheiro que lhe chegará de um momento para outro. No trabalho, apenas um aviso: não tome nenhuma decisão… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No aspecto amoroso, o certo é abrir o coração, falar, deixar a paixão fluir pela pele, para que essa pessoa sinta e receba seus sinais. Amor e paixão esperam por você desde que saiba mostrar o…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro chegará até você através de trabalhos fora da sua grade normal de trabalho, talvez os que você menos espera, o importante é que haja um movimento econômico em andamento já que… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você não está bem focado no amor. Você segue sem rumo, sem um objetivo claro, o que apenas arruína suas opções, portanto, encontre seu equilíbrio, e deixe essa pessoa saber quem você realmente…

Dinheiro & Trabalho: Surgirão durante os próximos dias, oportunidades futuras interessantes que fortalecerão suas finanças. As coisas vão mudar à medida que você faça uso de seu verdadeiro potencial. No trabalho… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Toda vez que você converse via redes sociais com essa pessoa, exiba todas as suas qualidades positivas e viva intensamente o momento porque o amor entre os dois tende a aparecer. Faça algo…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite cada momento e não se deixe levar por pensamentos sombrios do passado ou mesmo ansiedades e inseguranças sobre o futuro. Agora você está iniciando um ciclo de solução… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Mesmo de maneira remota, uma aproximação sutil, mas eficaz, é o que você precisa para que o amor surja. A pessoa que tanto lhe interessa responderá positivamente aos seus sinais, mas é claro…

Dinheiro & Trabalho: Surgem novas situações associadas à sua vida profissional que florescerão extraordinariamente. Existe uma perspectiva promissora em seu trabalho que está girando em sua cabeça e… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu poder de sedução está fortalecido, e você pode até dizer que está em um de seus melhores dias, pelo menos, dos últimos tempos. Não hesite em aproveitar ao máximo este dia e entre em…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de trabalhar remotamente, você tem um plano que funcionará perfeitamente para o futuro. Ofereça algo interessante para seus colaboradores, ganhe a lealdade e a parceria deles. Nas… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seu bom humor e desejo de agradar alguém que gosta darão seus frutos. Será um dia cheio de expectativas e sentimentos de alegria, você sentirá que está deixando a rotina em que se sentiu…

Dinheiro & Trabalho: Seu esforço compensa e no final do dia você ficará muito satisfeito com os resultados alcançados. Seu trabalho não está sendo ignorado. Você se envolverá em situações que exigirão sua capacidade… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor está chegando e com ele mudanças de humor que a levam a sorrir sem parar, você sente que essa pessoa, embora não demonstre, se sente atraída por você, com isso suas perspectivas aumentam…

Dinheiro & Trabalho: Você terá notícias de um contrato que será assinado em breve e no qual você ganhará dinheiro. Seus negócios entraram em uma boa fase, mas se oferecerem alguma dúvida, consulte pessoas qualificadas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje tende a ser um dia emocionante para você. Os astros estão tecendo uma surpresa em sua vida, e o colocarão em uma cena apaixonada que você dificilmente esquecerá, com alguém que também…

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de emprego está se aproximando do seu panorama de trabalho que em alguns dias começará a se tornar realidade. É algo novo para você, mas o desafio à sua inteligência testará… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor não é mais um sonho para você e se torna algo que você experimenta. Não acredite em comentários desnecessários relacionados a quem é importante para você agora. Seja guiado…

Dinheiro & Trabalho: Felizmente, não há dificuldades no emprego, embora você possa se sentir um pouco inseguro em sua empresa devido a certos rumores de demissões ou falências ao seu redor. Não deixe que essas influências… Continue lendo o signo Peixes

