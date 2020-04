Horóscopo do Dia | Previsões para esta sexta-feira (24/04)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (24/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Será um dia muito interessante no que se refere a assuntos do coração. Você vai expressar suas emoções ao seu parceiro, sem estabelecer limites. O solteiro poderia se declarar à…

Dinheiro & Trabalho: O que deveria ser o começo de umas férias será realmente apenas mais um dia normal. Um momento em que você terá que se preocupar em procurar os produtos de que precisa para sua casa. Você será… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sente a necessidade de expressar o amor que tem pelo seu parceiro e será o ombro para ele se apoiar para esvaziar suas preocupações. Se você é solteiro, seu charme estará em alta…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca teve problemas com dinheiro e isso não significa que deva tê-los agora. Simplesmente está se produzindo um reajuste necessário que pode levá-lo a procurar caminhos diferentes dos que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje as estrelas lhe trazem situações muito românticas. Você poderá se conectar com as necessidades mais sensíveis e íntimas do seu parceiro. Se você é solteiro, o querer conhecer todos os detalhes…

Dinheiro & Trabalho: Sua maneira de visualizar as coisas pode acabar sendo a que você sempre desejou ter. Em termos de dinheiro, vai deixar de lado esse pessimismo extremo que realmente sabe que não lhe traz nada… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai se divertir muito com seu parceiro e vão passar bons momentos como há muito tempo não tinham. O bom humor estará em toda parte. O solteiro está com o coração dividido entre…

Dinheiro & Trabalho: Por mais que você encontre um motivo para ver o mundo com olhos de abundância, não lhe servirá muito. Há muito em jogo para se dedicar a algo que você realmente não sabe como vai funcionar. Você… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Será um dia estável no campo do amor; os mal-entendidos do passado serão deixados para trás. Haverá um clima harmonioso cheio de amor. Se está solteiro vai expressar mais com seu olhar do…

Dinheiro & Trabalho: É um momento perfeito para ver o que é importante em sua carreira. Aqueles sonhos inesperados que pensou que nunca poderiam vir, virão até você. Está fazendo uma mudança a seu favor. Não é uma… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No casal estar juntos hoje será um caminho de rosas. Vão se sentirão entrelaçados, falarão o mesmo idioma e se comunicarão apenas com gestos e olhares. Se você é solteiro, surgirão várias…

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa está prestes a voltar à ação. O choque que isso pode gerar acabará sendo um problema para você. Terá que voltar aos tempos do despertador e isso pode acabar gerando uma dor na alma… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje vai se expressar satisfatoriamente no nível romântico. No casal surgirá uma acentuada sensualidade e atração física. A estabilidade do afetivo e do sexual está se impondo. O solteiro deve…

Dinheiro & Trabalho: As opções de retorno à rotina serão um prazer para você. Vai gostar de saber que possui um calendário em mãos para retornar à normalidade. É hora de enfrentar seus desafios ou pelo menos tentar. Voltar à… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu parceiro estará sempre ao seu lado e você não terá dúvidas sobre os sentimentos dele. Vai sentir que a felicidade encherá sua alma. Se você é solteiro, iniciará um namoro à distância. Tenha…

Dinheiro & Trabalho: Seu modo de vida mudou muito nos últimos meses. Você foi imerso em um processo expansivo que só encontrou uma barreira importante quando viu que tudo parou. Retornar à normalidade significa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Os astros preveem uma mudança muito boa no casal, o ciúme e a falta de comunicação ficarão para trás. Começa um novo ciclo no relacionamento. Se você está solteiro, tenha muito cuidado, porque…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças começarão a voltar à normalidade muito em breve, e tudo tornará a ser como sempre foi, você voltará ao momento em que tudo parou. Pode ser que o mundo que enfrentará esteja especialmente… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje o relacionamento se tornará mais romântico. Com seu parceiro terão o desejo de melhorar o futuro do casal. Se você está solteiro, terá o desejo de conhecer melhor uma pessoa da qual…

Dinheiro & Trabalho: Se você acredita que, com apenas um emprego, pode conseguir grandes coisas, pode estar errado. Neste dia, perceberá que é melhor ter várias opções que lhe permitam ganhar um pouco mais de dinheiro, pois… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai se mostrar muito atencioso com seu parceiro e com um senso de humor, o que fará o vínculo amoroso se estreitar e florescer. Vocês dois tratarão com admiração e dedicação à outra pessoa…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para descobrir o que você tem de valor em casa. Faça um inventário que lhe permita vender alguns pertences que não usa mais, caso você precise. Não haverá dia mais perfeito do que esse… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você viverá o amor como um conto de fadas e princesas, onde tudo é cor-de-rosa e o amor é eterno. Vai ser apaixonado e um tanto inocente na esfera sexual. Se você é solteiro, vai viver com…

Dinheiro & Trabalho: A tarefa mais importante durante estes dias será começar com alguns exercícios financeiros. Ficar totalmente imobilizado por certos inconvenientes que possam surgir se tornará um pequeno desafio. Você deverá… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: Doria propõe adiar o Dia das Mães devido à quarentena