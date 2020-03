Horóscopo do Dia | Previsões para esta sexta-feira (27/03)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (27/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Em um relacionamento de casal, os dois membros devem estar preparados para qualquer eventualidade. Hoje será um dia bom para vocês. Se você é solteiro, deixe-se guiar pelos seus palpites que o levarão ao lugar onde deverá encontrar o amor.

Dinheiro & Trabalho: No nível do trabalho, deve levar em consideração uma série de ações que podem fazê-lo se sentir bem. Você é um dos que conseguiram realizar algumas práticas necessárias para entender o que está… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está em pleno apogeu sentimental, as coisas parecem estar indo bem no relacionamento, tornando-o especialmente carinhoso com seu parceiro. Caso seja solteiro, não se deixe impressionar por aquela pessoa com suas poses e atitudes, porque por trás dessa máscara não há nada sólido.

Dinheiro & Trabalho: Quando o trabalho para, as coisas não correm como você planejou. Nesta época do ano, você deve esperar impostos e mais milhares de eventualidades de natureza financeira. Mas, devido às… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sentirá recompensado com seu relacionamento, tudo está indo às mil maravilhas. Aproveite todas as carícias do seu parceiro, está se sentindo nas nuvens. Se não tem parceiro, não se preocupe, porque neste período astral terá onde escolher.

Dinheiro & Trabalho: Na sua realidade diária, você nunca poderia ter pensado que o que o rodeia acabaria sendo tão essencial. Pensar nas suas tarefas habituais e esperar que elas voltem à normalidade o fará especialmente… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje você poderá comprovar o que é ter alguém próximo a você que o ama incondicionalmente. Mostre seu amor fazendo al especial. Se você é solteiro, terá muitas oportunidades para conhecer bem aquela pessoa que lhe interessou desde o primeiro momento.

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas não acontecem da mesma maneira que nos meses passados, seus cálculos não encaixam. Você pode precisar encontrar um método para lidar com tudo o que o incomoda. Terá que… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor em tempos de confinamento pode se tornar um tipo de terapia para qualquer relacionamento. Pode colocar a conversa em dia com seu parceiro. Como solteiro, não se deixe levar por nada negativo neste dia, onde tudo de bom é possível desde que mude de atitude.

Dinheiro & Trabalho: Talvez você precise encontrar um tipo de relacionamento direto entre o que não ganha e o que gasta. Estar em casa será uma maneira quase direta de lidar com algumas preocupações financeiras. O… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje verá que o amor é a única coisa estável e, se você o tem como um bem a seu favor, isso o ajudará a ser mais feliz. Abrace seu parceiro e família sempre que puder. Se você é solteiro, em breve estará vivendo uma emocionante aventura digna de um filme romântico.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que começar a jornada procurando uma pessoa capaz de lhe dar o emprego dos seus sonhos. Fique de olho em toda essa série de considerações que precisará, tente não perder nenhuma… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Esforce-se para ter momentos mágicos com seu parceiro. Crie um jantar romântico de forma totalmente espontânea e, entre os dois, podem reacender a chama do amor. Se for solteiro, existem elementos que o ajudarão a estabelecer um relacionamento sólido.

Dinheiro & Trabalho: Vai lhe servir muito o conselho daquele alguém especial por perto, o ajudará a encontrar o rumo das coisas. Alguém que passou pela mesma situação vais salva as diferenças. Você nunca conseguirá… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Abrace quando você precisar aquela pessoa especial que tem ao seu lado, para poder crescer e se expandir o tempo todo. Demonstre o amor que sente por ela. Se você é solteiro, as estrelas estão lhe preparando nos próximos dias uma nova vida no campo do amor.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho é uma das coisas que você sentirá falta hoje em dia. Não pense em tudo o que não pode fazer e tente manter-se atualizado fazendo o que quiser com cursos online. Você verá que, com… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Em todos os relacionamentos, sempre há momentos para mudança e transformação. Com seu parceiro, vão descobrir realmente o que é importante e o que não é para o casal. O solteiro vai recuperar o terreno de amor que pensou ter perdido.

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias, os ingressos não serão muito altos, mas você não deve ficar deprimido com isso. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo e apenas os mais fortes conseguem crescer e se expandir. É um… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Os riscos de sair de casa com o seu parceiro são enormes, os planos domésticos serão uma maneira de fortalecer ainda mais o relacionamento. Se você é solteiro, vai ficar surpreso ao se reencontrar com aquela pessoa que gosta e que pensou que não veria novamente.

Dinheiro & Trabalho: Hoje vai se sentir como em uma espécie de pausa temporária. Você fará o que gosta, mas deve ter muito cuidado para fazê-lo bem. As distrações podem ser muito piores se você fizer tudo em casa, deve… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você é solteiro, em breve estará desfrutando da companhia daquela pessoa que achava que não estaria ao seu lado. Se está em um relacionamento, vocês dois vão passar um dia cheio de felicidade. Prepare um jantar romântico e terminem o dia da melhor maneira.

Dinheiro & Trabalho: De certa forma, você deve visualizar corretamente tudo o que está por vir. Não será muito difícil escolher certas decisões que não são inteiramente aquelas que você inicialmente tinha em mente. Pode considerar… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor é um sentimento que lhe permite sorrir em momentos difíceis. Especialmente se está nos braços e na companhia da pessoa amada. Se estiver solteiro, vá em frente e dê o primeiro passo que o colocará no coração dessa pessoa que você tanto gosta.

Dinheiro & Trabalho: Você começará o dia com bons propósitos que o manterão em pé de guerra por boa parte da jornada. Resistir às compras on-line é fundamental para o que você deve enfrentar. Não é hora de gastar mais… Continue lendo o signo Peixes

