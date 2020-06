Horóscopo do Dia | Previsões para esta terça-feira (02/06)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (02/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um amor ausente, alguém que mora longe e significa muito para você está tentando entrar em contato. Espere boas notícias de alguém que se afastou de você por motivos que não…

Dinheiro & Trabalho: Novas oportunidades surgem no trabalho, mas você deve ser muito sensata para exigir o que é justo, porque está sendo considerada a possibilidade de lhe oferecerem um emprego com mais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Deixe para trás as preocupações e ressentimentos que apenas atrapalham sua felicidade. Você entra em um novo ciclo sentimental, agora tudo é novo, o amor renasce em você…

Dinheiro & Trabalho: Não há dificuldades que não possam ser superadas, mas o mais importante é que, em todos os momentos, você se concentre em seus objetivos, em sua energia e mesmo que exista algo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Abra seus olhos e seu coração para amar. Você está envolvido com um charme único e todos não deixam de reparar em você. É um período de muita sensualidade e mesmo se você tem…

Dinheiro & Trabalho: Durante esse ciclo, você está em um estágio muito positivo que o ajudará a resolver problemas de trabalho e atritos. Se você teve um distúrbio recente em sua empresa, notará uma mudança de atitude… Continue lendo o horóscopo do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua vida amorosa está em um caminho de reflexão e análise, que lhe permitirá reviver uma paixão do passado. Ao mesmo tempo, a sensibilidade que o rodeia permitirá que você entenda…

Dinheiro & Trabalho: Neste período de adaptações na sua empresa, seja cauteloso, não diga tudo o que pensa ou sabe, até ter algo mais concreto em mãos. Seja discreto e não se arrependerá mais tarde. Existem energias… Continue lendo o horóscopo do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Suas expectativas de amor podem percorrer um longo caminho e isso pode causar decepções se você exigir demais, portanto, tente ser mais realista e você será mais feliz. O ciclo…

Dinheiro & Trabalho: Você tem tido uma ideia ou intuição de negócios com uma determinada pessoa. Entre em contato com ela imediatamente e em breve você receberá boas ​​surpresas porque os dois juntos poderão conduzir… Continue lendo o horóscopo do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Durante esse período que está se abrindo no dia de hoje, as coisas começam a se transformar, ajudando-o a entender melhor seus sentimentos sobre essa pessoa, algo que você…

Dinheiro & Trabalho: Com a chegada deste novo ciclo, surge uma oportunidade de emprego extra, que em alguns dias começará a tomar forma. É algo novo para você, mas o desafio à sua inteligência colocará seu talento à prova… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As coisas começam a dar uma guinada no amor e você entende melhor o que deve e o que não deve fazer o tempo todo para manter o nível de atração física e intelectual para poder atrair…

Dinheiro & Trabalho: O momento é bom para começar a pensar mais seriamente em algum negócio sozinho ou em começar algo semelhante. Alguém vai propor uma parceria de negócios que pode lhe dar dinheiro em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Neste ciclo da Lua, o amor sorri para você e traz uma renovação total à sua vida. Quando o amor parece ter desaparecido, alguém aparece, uma nova ilusão surge e a vida assume…

Dinheiro & Trabalho: Carregue-se de energias positivas neste dia e não permita que uma circunstância momentânea acabe com seu entusiasmo ao projetar sua vida financeira. Siga seus planos, seus negócios estão indo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Preste atenção nas suas intuições nesta semana, porque elas adquirem nova relevância nos seus relacionamentos com outras pessoas, uma aproximação de alguém muda tudo e tudo pode…

Dinheiro & Trabalho: Há uma dinâmica cósmica da qual você deve tirar proveito, já que a originalidade e a criatividade do seu signo o ajudam a alcançar o que se propõe a fazer. Um ciclo que chega com várias opções e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Neste novo ciclo que começa agora, você saberá muito bem como dirigir seus passos de maneira concreta para alcançar o amor que procura em sua vida, então prepare-se para um evento…

Dinheiro & Trabalho: Você notará algo interessante hoje, já que aquelas coisas que o preocupavam em relação ao seu trabalho ficam em segundo plano porque você entende tudo melhor e deixa para trás confusões e… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se tudo correr conforme previsto, este será um dia para você nunca esquecer, porque com a vibração que seu signo está recebendo no momento, você reviverá algo que não experimentava…

Dinheiro & Trabalho: Se você ficou desempregado, verá como um ciclo positivo está se abrindo e poderá ter um emprego estável novamente já nos próximos dias e com isso, as inseguranças sobre trabalho são… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há um tom de estabilidade em sua vida amorosa, os casais vão desfrutar de um período de harmonia, os solteiros terão boas notícias, porque um ciclo de encontros começa e um novo…

Dinheiro & Trabalho: Chega um novo período e com ele uma reforma total. Em alguns dias, você terá mais espaço e tempo para avaliar certas possibilidades de negócios e verá como, em pouco tempo, fará algo que aumentará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

