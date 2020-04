Horóscopo do Dia | Previsões para esta terça-feira (14/04)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (14/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O relacionamento vai indo bem. Não exija muito do seu parceiro. Aprenda a amar os defeitos e as qualidades dele. Lembre-se que você também tem. Se você é solteiro, vai cativar um coração que…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que você queira que tudo funcione normalmente, isso não será possível. Poderá fazer suas tarefas em uma pequena porcentagem, algo que pode acabar sendo um problema para você. Não é um acúmulo de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você e seu parceiro estão começando a sentir que algo está faltando no seu relacionamento. Saiam da rotina o mais rápido possível. Se você está solteiro, está previsto um reencontro com…

Dinheiro & Trabalho: Este não é o momento de prestar contas a ninguém, apenas a você mesmo. Não pode se sentir bem ou mal diante de uma realidade que não controla. Se fizer uma comparação deste mês com os anteriores, não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Cuide do seu parceiro, de si mesmo e, acima de tudo, cuide do relacionamento. Isso só será alcançado se confiar plenamente em você e na pessoa ao seu lado. Se você é solteiro, terá mais tempo livre…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que encontre uma base sólida que permita que você economize mais. É melhor ter tudo controlado nos momentos em que você não sabe como realmente tudo vai acabar. Sem datas previstas para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aproveite a corrente de energia amorosa que está sobre você para alimentar seu relacionamento. Cada gesto que tenha com seu parceiro lhe trará de volta a alegria de viver. Se hoje está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho está se transformando. Você o percebe de uma maneira que não esperava. As grandes realizações do passado ficaram para trás. Agora só pode se convencer de que poderá obter muito mais no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você quer sentir, compartilhar, dar e receber amor, então não tenha medo, abra seu coração e viva com seu parceiro o presente como se não houvesse amanhã. Se você é solteiro, as chances de…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro não é algo que o preocupa nestes momentos, você tem capacidade de sobra para ganhar a vida confortavelmente e fazer o que quiser. Já enfrentou um problema semelhante em ocasiões anteriores e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje é um dia perfeito para dedicar um pouco mais de atenção ao seu parceiro e cuidar do seu relacionamento. Veja como pode melhorar ainda mais para manter a chama acesa. Caso seja solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Até hoje você pode não ter percebido o quanto é importante trabalhar em algo que você ama. Existem pessoas que odeiam o que fazem, mas no seu caso pode até sentir muita falta. Esses sentimentos farão com que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu parceiro se sente muito à vontade com você, desperta nele sentimentos de tranquilidade e harmonia. Haverá mudanças em favor de melhorar o relacionamento. Se você é solteiro, ficará…

Dinheiro & Trabalho: Descobrir que as coisas não seguem um curso natural pode surpreendê-lo. Se você recebesse por tudo o que se esforça, hoje teria que ser milionário. Seus esforços não serão totalmente recompensados e isso pode… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você verá que com seu parceiro podem colocar mais tempero ao relacionamento. Não tenham medo de experimentar, este será um fator importante para fortalecer o vínculo. Se está solteiro, com a…

Dinheiro & Trabalho: Você tem sorte de estar realmente enfrentando uma série de ingredientes que enriquecerão seu desempenho sem que perceba. As coisas nem sempre dão certo, mas quando dão errado, você é o primeiro a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está muito feliz com essa pessoa ao seu lado e que respeita muito. Um jantar romântico com alguns momentos de paixão será suficiente para reforçar o amor. Se está solteiro, a influência…

Dinheiro & Trabalho: Não duvide da sua força. Quando as coisas pioram, você deve procurar uma alternativa fazendo aquilo que pelo qual é apaixonado. Está em um momento em que poderá visualizar perfeitamente o que o preocupa e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A apreciação que você sente pelo seu parceiro parece ser renovada. Este é um bom momento para mostrar tudo o que sente por ele. Se você é solteiro, estão previstos dias muito interessantes com…

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas não são financeiramente boas, você não costuma se preocupar. Prefere se concentrar no que funciona. Essa maneira de ficar apenas com a parte boa e que também faz com que se dedique a algo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com a ajuda da lua, seu parceiro e você estarão mais sensíveis do que o normal. Vão querer passar bons momentos sem que nada os interrompa. Se você está solteiro, o que menos esperava…

Dinheiro & Trabalho: Você tem sorte de estar profundamente conectado ao seu trabalho. Essa energia que transmitirá vai lhe servir para ver tudo de uma maneira mais esperançosa. Sua principal tarefa hoje será começar a se preparar para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um excelente momento para o amor e a cumplicidade no casal. Você pode fazer algo mais pelo seu parceiro, não pode estar sempre esperando que ele lhe ofereça tudo. Se você é solteiro, hoje será…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho fará parte dos momentos mais felizes do dia. Relacionar-se com algumas pessoas que você pode admirar através do home office, será algo que o fará imensamente feliz. Todo aprendizado tem suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

