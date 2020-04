Horóscopo do Dia | Previsões para esta terça-feira (21/04)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (21/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você encontrará um parceiro em potencial em uma pessoa muito interessante. Mas lembre-se de que sua visão de amor inclui liberdade absoluta sobre suas ações e que…

Dinheiro & Trabalho: Siga as inspirações que estão chegando a você agora, pois durante este ciclo planetário seu sexto sentido estará muito aguçado e o ajudará a direcionar seus passos para o lugar certo quando se trata… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A influência positiva de Vênus o envolve com um carisma altamente sedutor e se você está pensando constantemente em uma pessoa que recentemente apareceu em sua vida, talvez surja…

Dinheiro & Trabalho: Há uma onda próspera em sua área financeira que o ajudará a recuperar seus standard de vida em menos tempo do que você pensava. A influência que agora o rodeia é positiva e muito encorajadora, por… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não oferece o seu melhor no amor, não espere que essa pessoa aja de maneira diferente. Reinvente-se, seja parte ativa na descoberta de novas emoções, seja interessante aos olhos…

Dinheiro & Trabalho: Neste estágio planetário, você está cercado por um movimento econômico favorável que se estende a diferentes áreas da sua vida e, particularmente, ao setor financeiro onde um dinheiro… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Esta é um dia das decisões emocionais para você, com a energia da lua em alguém que está muito perto de você. Se você está agora procurando um parceiro, há muitas possibilidades…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muito pesquisar, você encontrará o que procura para aumentar seus ganhos e expectativas de bons negócios. Você receberá propostas interessantes e certas coisas que… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Chegou a hora de esclarecer tudo o que sente com quem você se sente perdidamente apaixonado. Depois disso você começará a melhorar suas chances no amor. Será um início espetacular que…

Dinheiro & Trabalho: Sua boa disposição nos momentos de crise será um fator para receber promoções e recompensas em um futuro próximo, mas hoje, concentre-se bem no que você faz e não dispersa sua atenção em… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando pensar em alguém que tanto lhe atrai, preste atenção aos seus instintos e ouça com atenção à voz do seu coração. Não se deixe guiar apenas pelo que ouve, mas sim analise seus próprios…

Dinheiro & Trabalho: Devido a certos aspectos um tanto instáveis ​​nos dias de hoje, pode ser um pouco mais difícil do que em outras ocasiões se comunicar com um superior ou pessoa encarregada de seu trabalho. Considere… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você descobrir algo que o preocupa com relação à pessoa que gosta, aja com calma. Se você sentir que não é correspondido, criará um clima de desconfiança à toa. Sua realidade…

Dinheiro & Trabalho: Existem boas vibrações ao seu redor que sugerem a possibilidade de um contrato inesperado ou de um emprego temporário que aumentará sua renda e permitirá que gradualmente saia das estagnações… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Tente deixar para trás seu passado amoroso, é a única maneira de dar possibilidades ao amor no presente. Por isso que diante dessa pessoa que tanto gosta, evite passar uma imagem que produza…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa se comportar melhor em situações de crise no trabalho que estão aparecendo nessas reuniões online. Seus superiores esperam de você uma atitude firme e confiante, sem dúvida de qualquer tipo… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para você começa um tempo de novos romances. A espontaneidade, sua natureza jovial e sua atitude esportiva em relação à vida cativarão o coração daquela pessoa que está atualmente…

Dinheiro & Trabalho: Com a rotina de trabalho alterada, você tende a se dispersar, e essa é a pior coisa que pode acontecer com você durante esse período. A organização é sua chave para o sucesso. Por isso, coloque seus assuntos… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A sua repentina falta de autoconfiança impedirá a possibilidade de estabelecer um novo amor junto dessa pessoa que também mostra um certo interesse por você. Se é alguém que realmente…

Dinheiro & Trabalho: Aconteça o que acontecer no trabalho, não se deixe guiar pelas aparências, pois é apenas um revés temporário que você pode superar com sua capacidade e atitude positiva. Há um convite chegando… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Em breve, você conhecerá uma pessoa que nunca viu antes, mas que sempre sonhou e que compartilha interesses semelhantes, ainda melhor, os mesmos princípios. Prevê-se o início de uma…

Dinheiro & Trabalho: Algo inesperado que surge no trabalho pode incomodá-lo, mas, felizmente, você tem um senso saudável de bom humor de sua parte e transformará uma situação estressante em algo criativo… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Enquanto você vacilar e duvidar se é capaz de conquistar essa pessoa, apenas a solidão estará com você. Mas se sua atitude for firme e confiante, você atrairá coisas boas no amor. Assim, as coisas…

Dinheiro & Trabalho: Como não pode ser diferente nos dias de hoje, quando se fala de finanças, as dúvidas o assombram, mas fique em paz porque haverá mudanças positivas. As coisas vão melhorar, o dinheiro e… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial