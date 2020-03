Horóscopo do Dia | Previsões para este domingo (22/03)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos neste domingo (22/03).

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor está na sua vida, não importa o que aconteça agora, sua realidade é outra e, quando você olha para sua vida amorosa com uma perspectiva diferente, mesmo à distância, tudo o que você sonhou com essa pessoa começa a se tornar realidade.

Dinheiro & Trabalho: Sua imagem como um trabalhador confiável crescerá e se fortalecerá. Seus superiores sabem que podem contar com você para o que for preciso. Agora, mais do que nunca, coloque seu… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você não ganha nada comparando-se a outras pessoas que estão namorando. Todo mundo tem o seu tempo certo, sua hora chegará, já que existe um romance sério em preparação, muito promissor para você. Lembre-se que o amor tem muitas facetas.

Dinheiro & Trabalho: Você está enfrentando dias confusos, mas com infinitas possibilidades. Se você espera algum dinheiro que ainda não aparece, não se preocupe porque é um obstáculo burocrático. Em… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não gosta de planejar ações que se tornem rotineiras em relação ao amor e essa pessoa que lhe interessa tem por hábito agir dessa maneira, o que de certa maneira irrita você. Tenha paciência, espere que tudo se acalme e troque ideias com ela sobre isso.

Dinheiro & Trabalho: Este não é o melhor momento para arriscar quando se trata do seu dinheiro. Concentre-se em cuidar bem do que até agora obteve, não gaste e espere, porque o futuro trará novas possibilidades. Evite… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você dominará qualquer emoção que o impeça de alcançar seus objetivos em termos de amor. Você usará seus melhores encantos para cativar firme e serenamente uma pessoa com a qual compartilham muitas coisas. Apenas não demore, para que ela não se desmotive.

Dinheiro & Trabalho: Através do seu senso de organização, você colocará ordem em sua economia. Todas essas coisas que você deseja realizar, suas aspirações e anseios, estão mais próximas da realidade do que você… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não esqueça seus sonhos e ilusões no amor. A felicidade é possível, é um momento de preparação sentimental para o que está sendo aguardado a partir da próxima semana, quando você sem perceber começa a atrair paixão e amor para a sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Mudanças futuras já estão começando a tomar forma na profissão. Prepare-se para todos os cenários possíveis, nada deve ser descartado, nenhuma possibilidade deve ser deixada… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nada do que acontece no amor pode surpreendê-lo. Você já tinha sido informado sobre como era a pessoa em quem estava interessado e, agora que o confirmou, é melhor pensar em outro alguém para iniciar um relacionamento que seja bom e feliz para os dois.

Dinheiro & Trabalho: Seu conhecimento prático será muito útil para solucionar um problema que teve seus colegas sob pressão e, embora hoje não esteja no local, você pode fazer muito desde sua casa já que, também… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: São dias de intenso despertar interior. Se você se sentiu esquecido, solitário ou triste, hoje recupera a confiança na vida e é inspirado a se envolver em uma aventura de amor cheia de novas emoções e sensações com alguém que por acaso aparece assim como do nada.

Dinheiro & Trabalho: Embora haja boas vibrações, você não deve esquecer a situação que existe devido aos medos causados ​​pela pandemia do coroa do vírus, portanto, prossiga com tato e segurança. Por causa disso… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Apesar de tudo, você se sente otimista e confiante no amor. A conjunção planetária de hoje, coloca você no caminho do inesperado, de um amor que é manifestado à distância pelos dois. Mas, primeiro vá com calma e controle certos impulsos de querer estar sempre juntos.

Dinheiro & Trabalho: As coisas não são tão ruins quanto você pensava. Você está prestes a receber o dinheiro que está esperando há muito tempo. Surgem oportunidades para negócios e trabalho, portanto, não perca… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não se deixe vencer pela desolação no amor. As coisas podem mudar se você começar a acreditar que sim, que é possível conquistar quem você gosta, mas para isso, precisa se preparar, cuidar de si mesmo e projetar uma imagem que cative e gere segurança.

Dinheiro & Trabalho: Não fique prisioneiro de situações que são prejudiciais às suas expectativas de crescimento financeiro. Liberte-se dessas cadeias pesadas, você precisa escolher seu caminho sem que… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você será capaz de alcançar paixão e satisfação com essa pessoa, desde que entenda que o amor se manifesta de várias maneiras. Agradeça à vida pelo que ela oferece, mas não seja guiado por preconceitos tão errados quanto inúteis e que atrapalham sua felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Nesta fase de trabalhar remotamente está revolucionando completamente sua vida. As influências planetárias indicam que este é um bom momento para abordar um assunto que você… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você nem desconfia, mas vai conhecer alguém muito especial. Haverá entusiasmo pelo novo, por tudo o que começa no amor. Sentimentos transbordantes, felicidade que não se compara a nada do que você já experimentou antes num relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Num período instável como que vivemos agora, idéias muito interessantes farão você ganhar dinheiro. A estrada será longa e sinuosa, mas cada passo que você der valerá a pena, porque… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A vida será generosa com você, depois de tanto sofrimento. Surgem situações muito intensas, mesmo de maneiras misteriosas. Portanto, abra seu coração para amar. Hoje é um dia ideal para se comunicar com alguém que lhe é muito especial.

Dinheiro & Trabalho: Você pode ficar tenso e abrigar certas idéias pessimistas relacionadas à sua vida profissional e ao trabalho que tem no momento. Não fique impressionado com esses pensamentos negativos, porque… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: