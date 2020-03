Horóscopo do Dia | Previsões para este domingo (29/03)

Horóscopo do Dia para este domingo (29/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você terá a oportunidade de se divertir junto com seu parceiro e família, que o animarão neste dia em meio às situações especiais pelas quais estamos passando. Se estiver solteiro, seu carisma pessoal o colocará onde você deveria estar no momento certo.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que você tem no banco lhe dará uma grande segurança, que acabará sendo a que fará com que veja as coisas de uma maneira menos negativa. Poderá tomar com mais tranquilidade tudo o que o está… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Como solteiro, vai estar interessado em uma pessoa que até agora lhe foi indiferente ou que você tinha ignorado. Se tiver parceiro, sua vida amorosa receberá o impulso que precisava para mostrar seus sentimentos. Vai poder expressar de maneira segura e livre o amor que sente por ele.

Dinheiro & Trabalho: Se você nunca imaginou ter que passar por uma situação semelhante, agora é um bom momento para refletir. Vai perceber que as coisas sempre seguem um ritmo e, aconteça o que acontecer, elas vão continuar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se for solteiro, vai ficar maravilhado com tudo o que acontecerá a partir deste estágio que está se abrindo à sua frente. Se tiver parceiro, o planeta regente muda muitas coisas, mas os valores intrínsecos permanecem e são fortalecidos, vai se sentir mais próximo da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Há um momento perfeito para tudo e agora não é o momento de pensar em grandes investimentos. Você pode fazer algo mais se esperar que as coisas melhorem. Adie seus planos em alguns dias. Faça isso para o seu próprio… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O solteiro se sentirá muito inspirado e ansioso para comunicar seus sentimentos àquela pessoa que lhe interessa. Se está em um relacionamento, a partir de hoje, sua vida amorosa adquire outra dimensão. Com seu parceiro terá um dia inesquecível. Aproveite bastante.

Dinheiro & Trabalho: As preocupações podem determinar este dia. É algo que você não pode evitar, mas deve sempre manter a parte positiva. As coisas são como são e não dependem apenas de você. Se todo mundo está vivendo a mesma… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você faz parte de um relacionamento que pode ser totalmente maravilhoso. Só precisa acreditar nele e não deixar que nada o atrapalhe por nada no mundo. Se está solteiro, você vai definir situações que o deixaram indeciso ou confuso com certa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro não precisa ser tão importante em um momento como este. Existem outros fatores importantes e que podem ser determinantes. A felicidade não dependerá de quem você é ou do que faz. Vai poder ir… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É importante que seu relacionamento com seu parceiro tenha o destaque que se merece, caso contrário você não será capaz de fazê-lo crescer. Se for solteiro, ficará surpreso com a maneira como a pessoa que tanto lhe interessa responde às suas palavras.

Dinheiro & Trabalho: Neste trabalho que você está empreendendo, tudo o que possa ser online será bem-vindo. Isso o ajudará a iniciar uma nova etapa, fora do escritório, e você poderá começar a ver as coisas de maneira muito… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É hora de você se concentrar no que gosta do seu parceiro. Deve se entregar de tal maneira que o relacionamento cresça como deve ser. O solteiro tem uma pessoa que silenciosamente o admira e que confessará seus sentimentos com relação a você.

Dinheiro & Trabalho: Cuidar de suas finanças não será uma prioridade. Nestes tempos, você deve executar certas ações essenciais para não perder a calma. Tente tirar proveito de tudo o que pode ajudá-lo a seguir em frente e não esqueça que… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Pode encontrar em seu parceiro a força que lhe faltava para equilibrar suas emoções e torná-lo cúmplice de uma grande paixão. Se você é solteiro e pensou que não havia uma segunda chance, estava certo, não há uma segunda chance, mas há uma terceira, uma quarta, muitas.

Dinheiro & Trabalho: Sua atividade nunca pode parar, você sabe que pode obter um grande progresso com uma série de adaptações no modo como trabalha, especialmente se for online. Você está seguindo regras adequadas e isso significa que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Caso seja solteiro, prepare seu coração que os próximos dias serão diferentes do que tinha pensado. Se está em um relacionamento, não duvide dos seus próprios sentimentos, eles são sempre os mais adequados, entregue-se a eles e a quem você realmente ama.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro o preocupará especialmente nestes novos tempos que estamos vivendo. Você verá que as coisas nem sempre são como as esperadas; adaptar-se à situação e gastar o mínimo possível é essencial para… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você é solteiro, prepare-se para consolidar um relacionamento que neste momento está sendo montado. Caso tenha parceiro, você terá a sensação de que não pode fazer nada sem essa pessoa. Neste dia vai querer estar perto dele o tempo todo e fará o possível para que assim seja.

Dinheiro & Trabalho: Talvez, nestes tempos, tenha que buscar uma espécie de plano B, isso o ajudará a se sentir melhor. Em casa, você terá muito tempo para fazer o que mais gosta, mas não deve se distrair. Aproveite esta oportunidade para… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje você tem a capacidade de dar muito amor ao seu parceiro, tente não brincar com a indiferença e ponha para fora seus sentimentos mais puros. Se for solteiro, poderá definir seus sentimentos e abrir seu coração para a pessoa que faz você sonhar acordado dia e noite.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho estará um pouco bloqueado e você pode ter sido forçado a tomar uma série de medidas erradas. Deu tudo para um emprego que, depois de tudo o que aconteceu, não está lhe correspondendo da mesma… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você viverá momentos maravilhosos no relacionamento na companhia da pessoa amada. Sentirá que nunca experimentou uma felicidade tão grande. Se você é solteiro, crie coragem, vá em frente e dê o primeiro passo que o colocará no coração dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Seus sentimentos são sempre os mesmos em tudo o que tem a ver com trabalho. Você terá que encontrar uma alternativa, uma nova ferramenta que lhe permita crescer e expandir. As oportunidades sempre surgem quando… Continue lendo o signo Peixes

