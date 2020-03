Horóscopo do Dia | Previsões para este sábado (28/03)

Horóscopo do Dia para este sábado (28/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você quer namorar deve começar a acreditar mais em si mesma e em suas qualidades, assim você pode atrair pessoas muito interessantes, mas desde que levante sua autoestima e perceba a sua beleza. Os padrões não são iguais para todos e você é bonita.

Dinheiro & Trabalho: Surgem alterações tão importantes quanto positivas em sua atual situação financeira. Tudo o que foi um problema, a partir de agora se tornará uma solução. Não desanime se algo no trabalho… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Admita, essa pessoa que não sai da sua mente está alterando sua rotina e você quer se declarar, mas fica com receios de ser rejeitado. Seu horóscopo hoje diz o contrário. Hora de se comunicar com ela e deixar as coisas acontecerem.

Dinheiro & Trabalho: Diante desse quadro instável, aparecem diferentes opções que deve ir analisando seriamente e com cuidado a fim de selecionar aquela que melhor atender você, a chance de ganhar um bom dinheiro… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você precisa aprender a canalizar suas emoções de uma maneira positiva e assim se sentir mais confiante para dizer o que sente à pessoa que lhe interessa. Não é tão difícil e você terá uma agradável surpresa que transformará sua vida amorosa junto à ela.

Dinheiro & Trabalho: Pode não acreditar, mas aproveite o dia de hoje para entrar em contato com aqueles que podem ajudá-lo a realizar seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam, ficará surpreso ao ver que eles… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Mesmo à distância, uma palavra, um gesto ou uma delicadeza são o segredo para manter essa pessoa com os olhos fixos em você. Ela vai transformar tudo no amor, com situações nunca antes vividas por você e que estão mais próximas do que imagina possível.

Dinheiro & Trabalho: Apesar das contingências, as possibilidades de ganhar dinheiro em pouco tempo não são tão remotas quanto podem parecer num primeiro momento. Você está em um caminho que lhe permitirá… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se a solidão cair com tudo em cima de você hoje, respire fundo, porque o que precisa está em volta de você. Tenha calma, porque com a ansiedade nas alturas, pode perder de vista eventos que lhe darão sinais de alguém que está muito próximo, mas que você não enxerga.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa assumir uma atitude positiva diante dos atuais contratempos. Embora existam problemas, o que você mais precisa é uma boa dose de paciência e o que está acontecendo… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Preste atenção porque um romance intenso está no seu caminho. Se você está aberto o suficiente para não cair em preconceitos sem sentido, pode conseguir o amor de uma maneira como jamais sentiu na vida. Uma pessoa brilhante, inteligente e carinhosa. Que bom!

Dinheiro & Trabalho: Hoje mais do que nunca, controle de suas despesas e verá como o dinheiro permanece sem muitos contratempos. A precaução nunca acaba e neste momento deve economizar para que tenha em… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um amigo pode aproximá-lo de alguém que está girando na sua cabeça há algum tempo, mas você não sabia exatamente como proceder. Um futuro brilhante no amor começa a se vislumbrar, ela é a pessoa certa, é apenas uma questão de tempo e sedução agora.

Dinheiro & Trabalho: Não se desespere porque começarão a aparecer soluções para seus problemas financeiros. É só uma questão de se concentrar no que funcionou uma vez já que a perspectiva de crescimento sob a… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje um momento especial ocorrerá com a pessoa que está deixando você inquieto, é provável que hoje a atração e interesse que você tem por ela seja correspondido, será uma excelente jornada para vocês e é provável que o amor seja formalizado entre os dois.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo à distância, continue seu ritmo atual e logo verá resultados financeiros positivos. Sua persistência e disciplina vão agir como motores para trazer dinheiro para você. O panorama que está… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pode não acreditar, mas você tem tudo a seu favor no amor. A pessoa em que está interessado, começará a mostrar sinais de sentir o mesmo por você. Ao falar com ela, coloque essa parte intuitiva para funcionar, assim sentirá melhor as vibrações emitidas por ela.

Dinheiro & Trabalho: É nos momentos de crise que surgem as oportunidades, por isso, preste muita atenção porque há perspectivas de um trabalho online, onde você pode ganhar mais dinheiro, mas que você não dá a devida… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Pare de ser tão rígido também no amor, essa pessoa espera uma atitude mais ousada de você. Sem fazer nada, não tem resposta, se você se permitir avançar na conquista e declarar seus sentimentos por ela, terá um sim, algo que os dois querem.

Dinheiro & Trabalho: Por mais que a situação não seja tão favorável, pense bem antes de tomar certas decisões. Você não se sente à vontade e isso pode levá-lo a agir de maneira errada, tenha muito cuidado, não… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Numa conversa online descobrirá que alguém que você considera um amigo quer ser seu par no amor. É surpreendente, mas neste ciclo, tudo pode acontecer. Seja natural e espontâneo com ele e aguarde se mostrar, mas não custa dar um empurrãozinho.

Dinheiro & Trabalho: Uma notícia boa para você porque nos próximos dias surge mais de uma oportunidade de negócio e vai ser difícil escolher o caminho certo, mas para decisões difíceis, nada melhor do que entrar em contato… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje você vai se sentir mais sensível do que o habitual e vai lembrar de velhos momentos do passado. Tenha calma porque o momento é de novidades em sua vida amorosa. Uma pessoa aparece e faz com que sinta emoções das quais não se lembra mais.

Dinheiro & Trabalho: Se você parar para avaliar a situação, verá que há um ambiente favorável em torno de você que o ajudará a encontrar novas oportunidades para o desenvolvimento econômico em um projeto que estava… Continue lendo o signo Peixes

