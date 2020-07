Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (03/07)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos para hoje, sexta-feira (03/07).

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não deixe o tempo passar por seus dedos. Você merece ser feliz todos os dias, a cada minuto. Deixe a vergonha para trás e mostre seu lado mais extravagante e divertido. Continue lutando…

Dinheiro & Trabalho: Vai começar a melhorar nos planos econômico e laboral. O universo lhe oferece uma trégua e até o encoraja a subir mais um degrau para alcançar seus objetivos. Durante este dia, você terminará um trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pretende fazer muitas coisas com a pessoa que gosta, mas deve ter paciência e não forçar o tempo se quiser que os planos sigam em frente. Poderá se surpreender ao perceber…

Dinheiro & Trabalho: Há pouco movimento no campo profissional e talvez você sinta que o mundo está chato e que nasceu para brilhar. A escassez de oportunidades não será constante, é mais uma sensação do que uma realidade. É… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com a ajuda da Lua desfrutará de grande magnetismo e sensualidade e poderá encontrar sua futura alma gêmea durante os próximos dias. Sua intuição vai lhe dizer exatamente…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, você sabe como tomar boas decisões. Seu sexto sentido é maravilhoso; portanto, não permita que ninguém o influencie! Antes de anunciar algumas notícias importantes, escolha bem o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pode ser um momento maravilhoso no campo do amor, especialmente se você estiver procurando a sua cara-metade. Deixe a vida guiá-lo e, quando menos esperar, encontrará o olhar…

Dinheiro & Trabalho: No que se refere ao trabalho, você está fazendo as coisas bem, continue no caminho que está seguindo no momento e poderá ver todos seus movimentos sendo recompensados. Deve aceitar os conselhos de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Os astros estão lhe dando sorte no campo do amor, todo o seu lado sedutor está à flor da pele, para que seus potenciais admiradores caiam rendidos aos seus pés. Você está no seu melhor…

Dinheiro & Trabalho: No plano econômico, sua condição é promissora. No entanto, faz sentido planejar cuidadosamente suas despesas e, reduzindo-as, você pode até pagar seus empréstimos. Essa limpeza da sua economia… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você tem muitas possibilidades para aprofundar o relacionamento com a pessoa que acabou de conhecer. A descoberta mútua e sem pressa certamente lhe dará muitas alegrias, terão…

Dinheiro & Trabalho: É possível que hoje você deva dedicar sua atenção em outro assunto que é de maior importância. As questões da vida profissional ocupam boa parte da sua consciência, mas nem sempre são as principais. Deixar os… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A verdadeira história de amor de sua vida ainda está prestes a ser narrada pelos criadores do destino. Você vai avançar em um relacionamento que está começando a mostrar seus…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, parece que você terá muito alívio solucionando alguns problemas que não o deixavam avançar. Também terá sucesso sobre os concorrentes, porque seu trabalho duro será apreciado pelos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você deve saber que merece alguém que seja adequado para receber seu amor. Pode sentir que precisa tomar uma decisão em sua vida pessoal. É hora de falar com a pessoa que o atrai…

Dinheiro & Trabalho: A criatividade que você colocou em seu trabalho ultimamente lhe trará muitos benefícios a curto prazo e é provável que tenha que se esforçar mais durante o dia para demonstrar tudo o que pode fazer. Nunca duvide… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você espera poder compartilhar seus sonhos com aquela pessoa especial que o inspira a imaginar um mundo mágico. Não perca mais tempo e diga-lhe que está interessado em passar…

Dinheiro & Trabalho: É um momento perfeito para ver o que é importante em sua carreira. Aqueles sonhos inesperados que você pensou que nunca poderiam vir, virão. Está fazendo uma mudança a seu favor. Não é uma coisa… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No campo do amor, as coisas ocorrerão em uma atmosfera muito agradável, aquela pessoa vai se sentir atraída por você. Vai usar toda a sua criatividade para se aproximar dela e expressar…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, receberá a energia do Sol que o ajudará a desenvolver algo impressionante. Apenas aja, você está no caminho certo. Se você seguir seu instinto, isso o levará ao sucesso profissional e financeiro… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No plano do amor, a jornada será boa devido à influência da Lua. A paixão que sente por essa pessoa vai aumentar. Por sua vez, ela está mudando alguns hábitos porque também está…

Dinheiro & Trabalho: Se você tem previsto lançar um projeto ou negócio em breve, deverá estar atento a todos os detalhes para que tudo funcione conforme o planejado. As pessoas às vezes pensam que é muito exagerado quando… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para que a pessoa que gosta se apaixone por você, seja um pouco mais ousado do que o habitual. Aproveite os sentimentos que tem à flor da pele e fale abertamente sobre tudo o que…