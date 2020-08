Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (04/08)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (04/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Ser capaz de ver um pouco além de seus sentimentos é algo que o fará imensamente feliz. Neste momento está gostando de alguém e sabe bem que essa pessoa o fará imensamente…

Amor: Ser capaz de ver um pouco além de seus sentimentos é algo que o fará imensamente feliz. Neste momento está gostando de alguém e sabe bem que essa pessoa o fará imensamente…

Dinheiro & Trabalho: Ser capaz de dar um passo adiante em sua carreira significa uma mudança significativa de rumo. Tudo é muito mais fácil quando você sabe exatamente o que deseja. Com um objetivo em mente, estará disposto…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você pode acabar tendo um plus de sensações que acabarão sendo as que o pressionem a dar o primeiro passo se quiser iniciar algo com essa pessoa. Sabe que ela também…

Amor: Você pode acabar tendo um plus de sensações que acabarão sendo as que o pressionem a dar o primeiro passo se quiser iniciar algo com essa pessoa. Sabe que ela também…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para enfrentar alguns ingredientes que acabarão sendo os que fazem a diferença no seu ambiente de trabalho. Você seguiu regras que o levaram a ser o número um em algumas parcelas de…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Entregar-se completamente a alguém é algo que você nunca considerou antes; se tiver a sorte de encontrar uma pessoa com a mesma capacidade de amar, não hesitará um segundo, desejará…

Dinheiro & Trabalho: É um dia excelente para a vida profissional. As estrelas mostram condições de dinamismo e movimento em tudo o que representa sua atividade no âmbito laboral. No campo financeiro, sentirá que os assuntos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ouça primeiro e depois aja, seria uma das principais máximas para esse relacionamento que deseja iniciar. A outra pessoa e você devem se entender e concordar desde o início. Caso contrário…

Dinheiro & Trabalho: Sua cabeça será uma máquina implacável, rápida e poderosa nesta jornada. Haverá muita informação chegando e você terá que processar tudo com paciência e eficiência. Não vale a pena querer acelerar tudo, pelo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos assuntos do coração quando está amando você se dedica um pouco mais. Poderia ter dado esse passo há muito tempo, mas não estava totalmente convencido de suas possibilidades…

Amor: Nos assuntos do coração quando está amando você se dedica um pouco mais. Poderia ter dado esse passo há muito tempo, mas não estava totalmente convencido de suas possibilidades…

Dinheiro & Trabalho: Você crescerá em sua vida profissional graças à interação positiva com outras pessoas, o ambiente amigável e agradável do seu entorno o ajudará a dar o seu melhor. Sua imaginação e criatividade têm uma influência astral…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há uma pessoa que não sai dos seus pensamentos. É alguém que veio para fazer você pensar no futuro promissor que o espera. Aproveite a oportunidade para conhecê-la um pouco mais…

Amor: Há uma pessoa que não sai dos seus pensamentos. É alguém que veio para fazer você pensar no futuro promissor que o espera. Aproveite a oportunidade para conhecê-la um pouco mais…

Dinheiro & Trabalho: Em relação ao campo profissional, hoje poderá se mover livremente, mostrar suas habilidades e obter o merecido reconhecimento por todos os seus esforços. Apesar das dificuldades, você está sempre disposto a…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você pensa que está realmente pronto para ter o amor verdadeiro, não espere mais. Como um casal de um conto de fadas, há alguém disposto a completar sua vida e você não pode…

Amor: Se você pensa que está realmente pronto para ter o amor verdadeiro, não espere mais. Como um casal de um conto de fadas, há alguém disposto a completar sua vida e você não pode…

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, se você mantiver a mente focada e continuar rendendo como tem feito, certamente conseguirá se superar. Mais do que trabalhar mais horas, trata-se de trabalhar melhor. Lembre-se de que…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor não espera; quando chega a oportunidade, é porque você está realmente preparado para iniciar um relacionamento. Os astros lhe trazem uma oportunidade única através…

Dinheiro & Trabalho: Do ponto de vista profissional, parece que hoje você estará preocupado com a segurança e o conforto material mais do que nunca. Nenhuma notícia financeira inesperada ocorrerá, tudo o que você acumular agora… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Pode ter um dia maravilhoso nos assuntos do amor, mais ainda se estiver procurando a sua cara-metade. Deixe a vida guiá-lo, e assim, quando menos esperar, você encontrará o olhar…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao trabalho você está fazendo as coisas corretamente, continue no mesmo caminho que está no momento e só então verá seus atos recompensados. Você sabe como tomar boas decisões. Seu sexto sentido é… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os astros sinalizam que haverá grandes mudanças nos assuntos do coração, fique atento aos estímulos. Nestes dias poderá conhecer alguém especial que mexerá com seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Em um trabalho convencional, você pode trabalhar em casa, desde que tenha as ferramentas necessárias para fazê-lo. É bom que esteja desfrutando de algo extra por manter seus clientes em um local incomum, mas… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você teve a sorte de conhecer uma pessoa que pode mudar tudo em sua vida. Depende da maneira como inicia o relacionamento para saber a direção que tomará. Está em um bom momento…

Dinheiro & Trabalho: Enfrentar certas alterações no trabalho é um fato que você não pode adiar. Com certos aspectos da sua empresa voltando ao normal, será necessário estabelecer as variações que essa crise forçou a implementar. É… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você não é dos que se apaixona de primeira. Mas se está vendo alguém interessante verá que o que o levará a entrar em um relacionamento é mais do que apenas um rosto bonito…