Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (30/07)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (30/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No plano do amor, você se sentirá atraído por alguém que está girando em sua cabeça e seu coração há muito tempo, tudo o que você queria para ser feliz, todos os seus desejos se tornarão…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe se ocorrerem umas falhas no atual trabalho, porque em pouco tempo você estará no controle de suas questões profissionais novamente. Portas e oportunidades se abrem em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua vida amorosa está entrando em um ciclo promissor com alguém que até agora não manifestava nenhum interesse em você. Talvez seja uma declaração de amor ou uma certa aproximação…

Dinheiro & Trabalho: Você está no meio de um processo de crescimento econômico, talvez um pouco lento, mas seguro e totalmente eficaz. Você está prestes a recuperar algo que já teve, mas, por motivos de má… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor você se sente mais seguro, não mais hesita como antes e sua capacidade de surpreender não conhecerá limites. É um momento muito bom para a conquista, e se você está…

Dinheiro & Trabalho: O conhecimento e a aprendizagem estão intimamente ligados ao estudo e à aplicação. Tente estudar algo novo neste ciclo astral porque há muitas coisas que você pode fazer para elevar e expandir seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um dia emocionante está se aproximando dentro de sua vida amorosa, uma pessoa que você gosta muito reaparece em sua vida. Abra seu coração e não perca a oportunidade de conhecê-la…

Dinheiro & Trabalho: Você ouvirá certos rumores que vêm de pessoas complicadas, não desanime com os contratempos que possam surgir ou se prenda os comentários daqueles colegas de trabalho que estão vendo… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O dia de hoje traz consigo a possibilidade de um encontro com alguém que o ajudará a recuperar a expectativa naquela pessoa que tem um lugar especial no seu coração. Depois dessa…

Dinheiro & Trabalho: Uma quinzena bem-sucedida está chegando e com ela boas notícias relacionadas a um novo emprego. Nesse período, seu regente, ativa sua inteligência e criatividade para solucionar seus… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você deve se preparar mentalmente para transformar qualquer circunstância adversa em um trampolim para se aproximar ainda mais de quem gosta. O amor está lá, apenas esperando…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente há uma transferência, movimento ou alteração na sua posição atual. Este é o ciclo do inesperado, no entanto, quando essas circunstâncias ocorrem, sempre olhe para elas do lado positivo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Faça o que seu coração ditar e você receberá sua recompensa em um ciclo de amor e paixão que começa agora em sua vida. Estes serão dias de muitas aventuras alegres onde quem…

Dinheiro & Trabalho: Confie nos seus recursos e na sua capacidade de trabalho e você verá como pode sair de um problema relacionado a uma tarefa complexa que lhe será confiada e que servirá como teste para assumir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Liberte suas intenções e expresse livremente o que está em seu coração, ao projetar seus pensamentos de maneira positiva e energizar seu campo astral, você verá como atrai o interesse…

Dinheiro & Trabalho: Se você é um dos seu signo desempregados, não será por muito tempo porque agora uma aura positiva o rodeia, atraindo fortuna e trabalho para você. Faça tudo o que você sabe que deve fazer para sua… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua vida é sempre interessante, assim como seus relacionamentos e nos próximos dias não será diferente, porque você terá a oportunidade de fazer uma nova amizade. Virá uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está caminhando em sua direção de maneiras diferentes, uma delas é através de um evento que não tem a ver diretamente com o seu trabalho atual, mas, em certa medida, está relacionado… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há surpresas no amor porque um encontro meio frio começa a esquentar e em alguns dias você estará no controle total. Sua personalidade cativante, sempre criando algo novo será o…

Dinheiro & Trabalho: Não se deixe levar pelas correntes negativas daqueles que sempre criam conflitos no trabalho. Se você está pensando em começar seu próprio negócio, este é um momento maravilhoso para dar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você notará como um tom de ousadia o envolve a partir de hoje, divirta-se. Aproveite porque talvez para tentar esconder um pouco da sua timidez você se mostre frio e distante quando…

Dinheiro & Trabalho: Em breve, eles proporão uma nova responsabilidade que inicialmente poderá assustá-lo. Não tenha medo de assumir essa posição, porque felizmente você será capaz de desenvolvê-la com muita… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você descobrirá muitas coisas de quem gosta, sentimentos ocultos que durante esse período começam a se revelar. Você precisa prestar um pouco de atenção em si mesmo, saber como…