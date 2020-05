Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (03/05)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (03/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Existe um perigo, já que você é vítima de suas próprias lembranças e, se insistir em continuar vivendo no passado, não poderá desfrutar da felicidade, porque uma pessoa que não…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso do trabalho é constante e, quaisquer que sejam as novas obrigações ou deveres nos quais você esteja envolvido, você será capaz de resolvê-los satisfatoriamente. No entanto, reserve um tempo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Faça parte da solução e não faça parte do problema no amor. São suas próprias atitudes que levam você em direção ao amor ou não. O bom é que hoje você será cativado pelo amor, seguro…

Dinheiro & Trabalho: Deixará de lado as angústias e a incerteza nas finanças. Você enfrentou os problemas que lhe foram apresentados e os resolveu, agora chega um momento de colher os bons frutos. As suas reações imediatas são… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma situação emocional é resolvida e a faz recuperar a confiança que pode ter sido perdida. Uma preocupação sobre alguém se esclarece e você começa a considerar a possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: Uma inspiração o ajudará a convencer aqueles que vão lhe dar o dinheiro para iniciar um negócio por conta própria e que terá muito sucesso à medida que toda essa situação se normalize. Com essa ideia… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há situações confusas em sua vida amorosa? Siga seus impulsos e sua intuição, porque você pode obter o amor que deseja se for mais sutil e a pessoa em questão ficará mais perto do que…

Dinheiro & Trabalho: Você percebe uma certa agitação ao seu redor que pode deixá-lo desconfortável, fazendo você pensar em problemas inexistentes. Não se assuste, pois agora você está em um ciclo de produção e alcançará… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Indecisões constantes só trarão mais solidão à sua vida. Você tem que se atrever, você tem que ir com tudo o que tem para encontrar o amor da sua vida, essa é a atitude, isso ´o que essa…

Dinheiro & Trabalho: Existem perspectivas muito boas no caso de quem procura emprego, já que este mês é promissor nesse sentido. O principal é a sua atitude, não desanime com uma recusa inicial, pois sua perseverança e tenacidade… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Depois de um período de solidão você está prestes a começar um novo relacionamento, mas não deixe o passado interferir em sua vida agora. Ao libertar sua vida passada, você se permitirá…

Dinheiro & Trabalho: Este dia é para refletir sobre seus sonhos e aspirações, porque agora você pensará em fazer algumas mudanças e ajustes em seu estilo de vida que permitirão que você ganhe mais dinheiro em um curto espaço… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A influência da Lua o envolve com um magnetismo peculiar que aumenta suas qualidades sedutoras de escorpião, e se você está duvidando se deve ou não declarar seu amor…

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias chegarão a você que indicarão o melhor caminho a seguir em meio a uma situação cujas perspectivas são melhores do que você pensava. Se o dinheiro é seu problema, você não está sozinho, pois é um… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se torna necessária a necessidade de você repensar seus objetivos em relação ao amor. A constante cobrança de si mesmo com relação à sua beleza, estilo ou magnetismo, não é o…

Dinheiro & Trabalho: Toda essa situação que se vive atualmente o tem deixado inseguro e Você duvida de sua própria capacidade no trabalho. Convença-se de que você pode competir em igualdade de condições, porque conhecimento… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É o dia das revelações do coração, é o seu dia, em que poderá ser concreto em suas palavras e dizer a essa pessoa tão especial para você, o que há muito tempo, estava querendo dizer…

Dinheiro & Trabalho: Sob a ação da Lua em trânsito pelo seu signo, a sua capacidade de trabalho será muito alta, o que o ajudará a produzir mais em menos tempo. No entanto, você pode estar ainda lidando com o que consome… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Use sua criatividade e engenhosidade e faça o que seu coração está lhe dizendo para fazer, não ignore sua intuição, o que você sente, mas nega por não querer se desapontar. Há alguém…

Dinheiro & Trabalho: Você terá idéias que deve colocar em prática porque elas o ajudarão a ganhar mais, em menos tempo. Os cofres da sorte começam a se abrir no seu signo e o que você se propõe a alcançar será realizado, basta… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Começa um tempo de amor pleno, com espontaneidade e leveza, que marcará a diferença entre um “antes e depois” no seu horizonte de amor com características incomuns e quem…

Dinheiro & Trabalho: Se você ainda está desempregado, é hora de canalizar sua energia na busca de algo que realmente goste, pois se você se dedicar a fazer algo que não gosta, você se arrependerá mais tarde. Embora você não ganhe… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um dia de renovação no amor e o que você pensava ser impossível se torna realidade em sua vida amorosa. Com essa pessoa que está chegando agora existe até a possibilidade de uma…

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias para você. O sucesso começa e você deve aproveitar essa boa sequência que está agora em sua vida para executar os planos de trabalho que até agora você estava adiando. O dinheiro que você precisa… Continue lendo o signo Áries

