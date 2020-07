Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (05/07)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (05/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje você prestará atenção especial ao futuro e terá a firme convicção de que encontrará um momento melhor para falar com clareza com essa pessoa sobre o que sente por…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, é essencial que você comece o mês com a mentalidade de fazer as coisas cada vez melhor. Fazendo isso, será especialmente fácil vencer o jogo devido à energia boa e positivismo que serão gerados. A… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Publicidade

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Às vezes você peca por afobado. Quando deseja enviar uma mensagem ou dizer a essa pessoa o que sente, não consegue encontrar a maneira certa. Ou você é muito agressivo ou não…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma maneira especial de lidar com os problemas, luta com unhas e dentes até achar uma solução. Quando se senta frente ao computador, sempre há tempo para tudo, mas às vezes sente uma certa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pode estar procurando um relacionamento mais estável, não como o que tinha alguns anos atrás. Alguém que esteja ao seu lado acabará sendo algo necessário para você. Se tem essa…

Dinheiro & Trabalho: Tornar-se uma pessoa totalmente focada em uma única tarefa aprimorará ainda mais todo o seu plano de ação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É um dia perfeito para o amor. Estará disposto a entregar tudo o que mantém dentro. Você é uma pessoa que tem o amor em um pedestal e não o deixa cair por nada no mundo. Use…

Dinheiro & Trabalho: Você está trabalhando em um lugar onde é altamente valorizado. Se for embora, perderá esse status, mas, para chegar a fazer isso, será por algo melhor. Enquanto todo mundo sofre as consequências de uma crise… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está tendo dificuldade para identificar certos sentimentos, mas quase sempre sabe que eles estão presentes para tornar sua vida mais alegre e tranquila. Você não sabe como…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa encontrar um pequeno equilíbrio entre suas despesas e sua receita. Sempre deve ganhar mais do que o que está escrito ou não terá a segurança de poder se expandir. Estamos passando por tempos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O confinamento o fez refletir sobre uma série de ações que poderiam fazer você feliz. Não tenha medo de contar a essa pessoa tudo o que sente por ela. A resposta será positiva e poderá…

Dinheiro & Trabalho: Nem todo mundo serve para o mesmo emprego. Você terá que encontrar aquele lugar onde se encaixará perfeitamente. Ir ao trabalho não deve ser uma obrigação, mas um prazer ao qual deve se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor pode se tornar uma espécie de cápsula do tempo. Com a pessoa com quem iniciou um relacionamento, poderá ver como os abraços e beijos do primeiro dia nunca são esquecidos…

Dinheiro & Trabalho: Hoje o trabalho não sairá da sua mente. Vai pensar, organizar e procurar ver como ser mais produtivo e isso pode se tornar tudo o que você precisa para avançar e crescer profissional e economicamente. Encontre… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje você pode ter um encontro inesperado com alguém que faz seu coração bater mais rápido. Possivelmente será o início do relacionamento que você deseja há muito tempo, aprenda…

Dinheiro & Trabalho: Você organizará e preparará a semana e o mês de olho em uma série de projetos que podem ser esperançosos. Vai deixar para trás um período de grandes sombras que lhe proporcionaram alguns momentos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje você pode ter um humor sugestivo. Estará preparado para seduzir. Talvez haja alguém em seu círculo imediato que você queira impressionar. Não tenha medo de ser um pouco…

Dinheiro & Trabalho: Você vai embarcar em uma aventura onde poderá se dedicar a algo que gosta. É hora de alcançar grandes realizações pessoais e profissionais. Quando você descobrir sua verdadeira profissão, perceberá que o tempo… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você pode começar a procurar uma nova maneira de expressar seu amor por essa pessoa, sem tantas fantasias e com a cabeça erguida. Excelentes sentimentos podem se materializar…

Dinheiro & Trabalho: Organizar e ser claro com seus objetivos para a semana será o que caracterizará as primeiras horas deste dia. Você deve saber perfeitamente o que pode fazer e o que não pode para vencer. É especialmente… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Suas forças sentimentais estão prontas para a batalha. Você não vai desistir de tentar conquistar aquela pessoa que poderia lhe fazer muito bem. É importante que desta vez calcule o…

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, se você começar a se sentir cansado, pode ser por algum motivo. Há uma série de energias negativas em seu trabalho que podem prejudicá-lo. Limpe um pouco o escritório ou o lugar onde… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Em certo momento da sua vida, você teve a possibilidade de se comprometer com alguém que o ama. Têm várias coisas em comum e pode se tornar uma pessoa mais íntima e especial…