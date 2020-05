Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (17/05)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (17/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sente uma batida no coração que indica algo de bom. Uma pessoa nos próximos dias chegará insistentemente ao seu lado. É o seu tempo de amor, paixão, deixando para trás o que…

Dinheiro & Trabalho: Não desanime com um revés temporário, continue o que está fazendo e verá que em muito pouco tempo seus esforços serão reconhecidos e você alcançará o que até agora era muito difícil para você. Apenas tome… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sente cada vez mais determinado a conseguir o que procura no amor. Suas palavras não caem em ouvidos surdos e a pessoa a quem são dirigidas as entende. O amor está girando…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este ciclo para avaliar as vantagens e desvantagens que está recebendo no trabalho e tomar medidas concretas para superar tudo o que impede seu desenvolvimento e se é necessário encontrar… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tenha muito cuidado, porque você tende a confundir algumas coisas. Isso pode causar inseguranças emocionais e se você estava um pouco ansioso por não entender completamente as…

Dinheiro & Trabalho: Esta semana exige uma alta dose de organização para não ficar sobrecarregado. Se você planejar suas atividades com antecedência, tudo será possível e você não será atormentado com tudo o que… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Uma verdadeira revolução interior ocorre dentro do seu signo, você percebe quando alguém gosta de você, mais ainda quando você também sente o mesmo por essa pessoa. Há um…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma ideia que pode parecer louca, mas tem mais senso comum do que parece, então vá em frente e coloque-a para trabalhar com a iniciativa que o caracteriza. Esta será uma emocionante…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você conheceu uma pessoa e quer encontrar uma maneira de se encontrar com ela, é um dia perfeito para entrar em contato e dar um passo adiante. Você sente que esta é a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Recursos estão se movendo ao seu redor que em breve começarão a ganhar dinheiro. Tudo o que você precisa fazer é proceder com cautela e não assinar nenhum papel ou documento sem estar convencido… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O equilíbrio cósmico em seu signo está em um ponto muito sensível. Se seu coração lhe diz o que fazer para ser feliz ao lado de quem gosta e sua indecisão o leva a outro lugar, é hora de…

Dinheiro & Trabalho: Acalme-se um pouco porque as questões complicadas começam a ser resolvidas aos poucos e nesta próxima quinzena você receberá boas notícias ligadas à sua vida profissional. O ambiente gera certas incertezas, mas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você ficou muito inquieto devido a reações inesperadas da pessoa em que está interessado, não se preocupe, este é o seu momento de ousadia para fazer o que você quer há algum…

Dinheiro & Trabalho: Mantenha os canais de comunicação abertos especialmente agora, porque de uma maneira completamente surpreendente, você receberá uma proposta de trabalho muito interessante. Já lhe… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A iniciativa é uma qualidade muito sua, e você a verá em ação na sua vida amorosa quando as palavras que você espera de alguém alcançarem seus ouvidos como resposta a algo que…

Dinheiro & Trabalho: Não assuma suas obrigações como se fosse um jogo, mas também não seja muito rígido e tenso, porque o que você mais precisa agora é ter o senso de harmonia e equilíbrio. Não se deprima se você não tem… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está em um período de reafirmação sentimental, suas ansiedades e anseios serão uma coisa do passado. Agora você sabe o que procura em um relacionamento, você não fica indiferente…

Dinheiro & Trabalho: Há dias, uma mudança favorável vem se formando no seu cenário de trabalho e, agora a realidade está muito mais próxima do que no início do mês. Prepare-se agora para distribuir e gerenciar bem um… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você iniciará uma nova etapa em sua vida amorosa e já nos próximos dias pode até haver um romance a caminho. Não perca a oportunidades quando ela surgir, porque você tem seu…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente, há uma forte ênfase nos interesses sociais que estão intimamente relacionados ao dinheiro. O contato de alguém importante o ajudará bastante nas próximas semanas, porque apesar do… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se recentemente teve um sonho que tem a ver com romance, com alguém que gosta, hoje pode ser o dia em que esse sonho começa a se tornar realidade. Preste uma atenção especial…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá em breve notícias de alguém que não vê há algum tempo e que está interessado em expandir os negócios dele contando com a sua participação. Uma boa oportunidade de ampliar seus ingressos… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tudo se agita ao seu redor, você está em uma auréola de charme e seu carisma o colocará em uma posição muito vantajosa no aspecto amoroso. Quando se trata de conquistar esse…

Dinheiro & Trabalho: Não seja impaciente, você terá a capacidade necessária para enfrentar as dificuldades e superá-las. Há certas situações que parecem difíceis em primeira instância, mas que gradualmente se tornam mais claras. Você… Continue lendo o signo Áries