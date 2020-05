Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (31/05)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (31/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Desde ontem toda a sua vida íntima está sendo mexida para algo muito melhor. No amor, você descobre algo que o surpreenderá, alguém que você também gosta. Sua atitude de empatia…

Dinheiro & Trabalho: Seu otimismo e boa atitude serão os fatores que contribuirão para o sucesso daquilo que você está fazendo agora. Sua vida profissional está em um estágio próspero e o ambiente astrológico ao… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você viverá uma aventura inesperada, que se desenrola a partir de amanhã e que coincide com um evento que você sonhou dias atrás. O tão esperado momento de viver um grande…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias de junho, suas habilidades de estabelecer bons contatos e facilidade de criar boas oportunidades estarão no nível mais alto. Aproveite e coloque sua energia para trabalhar… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É o dia ideal para colocar as coisas no lugar sobre uma pessoa que lhe interessa e cujas intenções são confusas e claras ao mesmo tempo. Siga seus palpites, você sente que é momento…

Dinheiro & Trabalho: É hora de mudar a estratégia se a maneira como você está recebendo dinheiro não for o esperado e os resultados obtidos estiverem longe de ser os merecidos. Um foco adequado em uma atividade…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu mundo interior se alegra, confie no que você sabe que é possível e ouça a voz do

seu coração. Você sente que essa pessoa pode ser o amor da sua vida e embora ela não

manifeste…

Dinheiro & Trabalho: São dias que virão com boas notícias, no trabalho você dirá o que precisa

para resolver questões urgentes e, ao mesmo tempo, começará a recuperar a produtividade, o

que lhe proporcionará o rendimento… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Bom humor e otimismo serão as qualidades que o ajudarão a recuperar um amor perdido. Ponha de lado essas idéias tristes e atitudes obstinadas, a vida deve ser vivida a todo momento…

Dinheiro & Trabalho: Não tome decisões precipitadas, porque você está em um ciclo de mudanças e transformações de trabalho e deve ter cuidado com suas opções. No decorrer da semana, você verá como tudo fica mais… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com a chegada de um novo mês, você conhecerá uma pessoa que mudará sua vida, mas não se apresse em dizer “sim” até conhecer bem esse parceiro em potencial. Nesse sentido…

Dinheiro & Trabalho: Você superará com êxito os problemas que possam ter surgido nos últimos dias associados ao seu trabalho. Aplique sua energia de maneira inteligente, sem perder tempo discutindo com pessoas… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sua busca por um novo amor deve ser constante. Não permita que as dores do passado o imobilizem, deixe as lembranças se tornarem cada vez mais distantes. Mais ainda porque há uma…

Dinheiro & Trabalho: Você tem pessoas de grande valor para ajudá-lo a criar oportunidades de criar negócios por conta própria, a ganhar dinheiro e, que você com seu conhecimento e disposição deve saber aproveitar. No seu local… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nessa semana que se aproxima acontecerão muitas coisas que você não tinha visto, embora fossem evidentes, e como consequência você não perderá mais tempo e parte direto para…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, afie sua concentração, cuidado e dedicação. Não deixe as coisas ao acaso e evite a precipitação. Você é muito perseverante e com sua vontade e determinação conseguirá o que se propõe em… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O trânsito planetário atual é muito favorável para você, porque compensa o equilíbrio cósmico e o inclina a seu favor. A serenidade o rodeia e você se sente confiante e cheio de entusiasmo…

Dinheiro & Trabalho: A melhor maneira de resolver um problema é enfrentá-lo, indo diretamente para o problema. Hoje você terá esse desafio em sua vida profissional e precisará demonstrar sua maturidade e capacidade… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai conhecer por esses dias, ou já encontrou, alguém que vale a pena, faça de tudo para dar certo. Se funcionar, como tudo parece indicar que sim, pode até haver um relacionamento mais…

Dinheiro & Trabalho: Se você começar algo novo por conta própria, sem se preparar bem, poderá cometer alguns erros que podem atrasar o sucesso dele, mas com um pouco mais de pesquisa, tudo ficará muito bem. Você está… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você entrará em um novo círculo de amigos, relacionamentos de todos os tipos, com pessoas muito interessantes e que com seu carisma pessoal ajudará a fortalecer uma situação que…

Dinheiro & Trabalho: Este dia é ideal para se livrar de todos os e-mails que se acumulam e não cumprem nenhuma função. Essa quantidade esmagadora de mensagens impede que você veja as realmente importantes, além de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Este dia chega com uma notícia que você não esperava e isso anima você. Portanto, use todos os sentidos para captar os sinais que estão acontecendo em torno de você. Porque onde…

Dinheiro & Trabalho: Provavelmente, existem algumas mudanças no seu método de trabalho que inicialmente poderiam causar um certo estado de ansiedade, mas logo você as dominará completamente e elas serão incorporadas… Continue lendo o signo Touro