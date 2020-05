Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quarta-feira (06/05)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (06/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma boa conversa com seu parceiro lhe fará muito bem. Ajudará a limpar sua mente que está um pouco cansada de tudo o que está acontecendo. Se você é solteiro, definirá o que procura…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho está sendo especialmente difícil nesses momentos que não são bons para nenhuma empresa. Por mais que você queira encontrar maneiras de lidar com as circunstâncias, isso não é fácil. A maneira… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Publicidade

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje é um dia bom para você e seu parceiro desfrutarem de bons momentos. Podem planejar um futuro melhor após este período. Se você é solteiro, em breve descobrirá o que realmente…

Dinheiro & Trabalho: A necessidade de ter algum dinheiro guardado para contingências acabará sendo a chave para sua salvação. De certa forma, você pode ver como cada um desses aspectos é muito mais direto do que imaginava. O… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você se sentirá especialmente entregado ao seu parceiro. A cumplicidade é algo necessário para que duas pessoas possam se entender. Se você é solteiro, os próximos dias estão…

Dinheiro & Trabalho: É hora de fazer ajustes e você começará a fazê-los quando perceber que o dinheiro começa a ir embora rapidamente. Até que não tenha visto o precipício se abrindo à sua frente, não perceberá o quanto é importante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O casal precisa de apoio e carinho no momento importante que estão vivendo. Precisam estar unidos para se fortalecerem mais ainda. Se você é solteiro, mantenha seu entusiasmo…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa encontrar uma força interior que o faça sentir novamente a paixão pelo seu trabalho. Pode não ser tão fácil como antes, mas o ajudará a enfrentar muito melhor este período pelo que está passando. Sem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje vai se convencer mais ainda de que seu parceiro é o amor da sua vida. Ele é uma pessoa que tem lhe dado tudo o que sempre quis. Faça algo por ele também. Se está solteiro, siga…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias de grandes mudanças, não é hora de tomar decisões que até agora para você não eram muito claras. Perder certos privilégios no plano laboral é algo que você não pode enfrentar com facilidade e, a longo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com seu parceiro querem incrementar coisas novas no relacionamento. Deixem para trás o convencionalismo, têm o direito de experimentar muito mais na vida. Se você está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Esse dinheiro que você tem guardado não deve ser deixado em segundo plano. Vai precisar dele para enfrentar certas mudanças importantes e isso o ajudará bastante para poder continuar com o trabalho. Não pense… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Deve sair da rotina com seu parceiro, está criando algo que não lhes trará coisas boas no futuro. Fazendo isso, o amor voltará a crescer entre vocês dois. Se você é solteiro, este mês traz…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho, você sabe perfeitamente o que está fazendo bem e o que não está. É necessário ser capaz de determinar quais aspectos precisará melhorar antes que seja tarde demais. Todo bom profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor no casal é muito perceptível, basta ver a maneira como você olha para o seu parceiro. Aproveite o dia para ficar junto dele e compartilhar ótimos momentos. O solteiro não deve…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é um recurso que o torna especialmente feliz e acaba causando mais alegria do que tristeza. Quando não chega com a mesma facilidade ou quando vem acima do que esperava, pode ser a causa de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom momento para tentar realizar alguns sonhos com seu parceiro. Inicie uma série de passos que possam lhes oferecer muito mais do que têm agora. Se você é solteiro, o parceiro…

Dinheiro & Trabalho: Seus medos no campo laboral não devem impedi-lo de continuar. Na pior das hipóteses, deve mudar de emprego e isso não precisa ser algo ruim; será mais uma etapa da sua vida que estará esperando por você… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Deve ser mais carinhoso e atencioso com seu parceiro. Faça suas coisas e dedique mais tempo para passar junto dele. Será bom para manter a conversa em dia. Se você é solteiro, este…

Dinheiro & Trabalho: Você não deve duvidar de suas possibilidades e capacidade de progredir. Se começar a se questionar todo tipo de coisa, dificilmente poderá chegar ao topo. É hora de voltar a subir a montanha, se no passado alcançou… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As metas que criou juntamente com o seu parceiro são melhores do que esperava. Em um universo em que o amor é parte da base principal, nada pode falhar. Se você é solteiro, siga…

Dinheiro & Trabalho: Todo o dinheiro que você ganhou até agora pode ficar no seu bolso, pois agora não precisa sair tanto. Não pense no que está deixando de ganhar, mas sim no que não está gastando. Se você criar suas contas, perceberá… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seu parceiro lhe dirá algo que você realmente vai gostar de ouvir porque é importante, mas ao mesmo tempo é emocionante. Esta é uma boa notícia que vai deixá-lo feliz. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Neste universo, há sempre um tipo de relacionamento direto entre o que você se esforça e recebe. Se não se esforçou o suficiente ou tem estado pedindo algo que não lhe pertence, não fique triste se não o… Continue lendo o signo Áries

…

Leia também: Bebê morre por complicações do novo coronavírus em São Paulo