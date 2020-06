Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quarta-feira (17/06)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (17/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sabe que deve fazer alguns ajustes sentimentais, mas ainda não está pronto para fazê-lo. Vai lhe custar um pouco iniciar uma aventura romântica, mas você o fará. Vale a pena arriscar…

Dinheiro & Trabalho: O amor pelo seu trabalho o levará a estar presente nele, mesmo nos seus momentos de folga. Você poderá terminar alguns tópicos que até agora pensava que não seriam possíveis. Avance tudo o que puder para… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vai se dar uma outra chance. Você está seguindo alguns princípios básicos que está na hora de mudar. Mesmo que não queira admitir, está em processo de expansão sentimental. Deve…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma das suas obsessões. Por mais que você queira gostar desse trabalho, ele é monótono e não o deixa crescer, considere tomar outras etapas a seguir. Você pode tirar proveito dessa crise para estudar… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Está obtendo bons resultados ao lado dessa pessoa que pode torná-lo mais feliz do que você pensava. Vai perceber, o ótimo futuro que tem pela frente. Seu relacionamento estará em…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de realizar uma mudança de ciclo que realmente o ajudará a conseguir um emprego muito melhor. Embora agora as coisas estejam um pouco paradas, em um curto período de tempo, poderá… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está fazendo o universo funcionar a seu favor. Deseja que todo o bem que tem pela frente não pare, e vai conseguir. Sua autoestima está fortalecida e isso é algo que pode lhe…

Dinheiro & Trabalho: Em um curto período, você será capaz de encontrar um emprego muito mais satisfatório, pois agora deverá atravessar esse deserto de más transições. Vai demorar um pouco para se livrar do que até agora parecia… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não quer admitir, mas sua mente viaja para a casa daquela pessoa que roubou seu coração. É capaz de sentir que essa pessoa é especial para você e, apesar da distância, pode lhe…

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa precisará de alguns ajustes que você só pode dar a partir da tranquilidade de uma jornada em casa. Analise bem suas habilidades e competência, certamente você saberá em primeira pessoa o… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se sente muito bem ao lado dessa pessoa. Se souber tirar proveito disso, descobrirá que pode obter muito mais do que pensava. Faça as coisas fluírem entre você e essa…

Dinheiro & Trabalho: Você sabe que o tempo que investe em seus projetos é algo que o favorece muito. Especialmente quando há alguns aspectos que deve e precisa melhorar. O sucesso depende apenas daqueles que o… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje será um daqueles dias em que você deixará sua imaginação correr solta. Vai descobrir que está muito confortável com uma pessoa que conheceu recentemente. Embora, em…

Dinheiro & Trabalho: Tudo tem ficado um pouco parado, mas agora você precisa colocar as baterias com tudo e começar a se mover à velocidade da luz. Em um dado momento, você conseguiu realizar uma mudança de ciclo e… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A Lua, está prevendo que vai ficar frente a frente com a razão de suas alegrias e seus melhores sonhos. Por esse motivo, você vai poder exibir suas artes mais sofisticadas para seduzir…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que você tem no banco é o que acaba lhe dando a segurança necessária para ter sucesso. Ver os números continuarem aumentando será uma maneira perfeita de obter melhores resultados. Você é… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você não poderia estar em melhor momento para conquistar a pessoa que escolheu. Está disposto a apostar tudo e, com essa decisão, certamente conseguirá o que deseja. Saber que…

Dinheiro & Trabalho: Com relação aos níveis profissional e econômico, os astros preveem uma recuperação um tanto lenta, mas contínua. Se você confia em suas habilidades e também na vida, poderá assumir o controle de suas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você sabe muito bem o que deseja no amor, talvez por isso deva se concentrar agora no que realmente quer. É a melhor maneira de atrair a pessoa certa para o seu coração. As estrelas…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas colocarão no seu caminho uma pessoa que será referência pela sua forma de trabalhar e que vai inspirá-lo muito. Você vai querer seguir seus passos e, assim, abrir novas portas para obter dinheiro e… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você é uma pessoa que procura por um amor verdadeiro que se assemelhe ao de um conto romântico. Mesmo não tendo sangue real, o mais importante é que você se ame, só assim…

Dinheiro & Trabalho: Seus esforços serão recompensados, você poderá obter um dinheiro extra que não esperava. Quando tem que seguir adiante junto com seus entes queridos, você é capaz de qualquer coisa. Sabe que pode obter… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No seu coração existe a esperança de que apareça uma nova pessoa capaz de valorizar e destacar seus próprios sentimentos. Um amor que venha para fazer você se sentir importante…