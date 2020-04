Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quarta-feira (29/04)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (29/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não subestime sua beleza e intelecto. Você é uma pessoa muito inteligente, mas às vezes se deixa levar pela beleza e não pelo coração e é por isso que toma decisões que não são as…

Dinheiro & Trabalho: Existem muitas oportunidades boas esperando por você nos próximos dias, tanto em dinheiro quanto no trabalho, portanto, não fique impaciente porque tudo chega no momento. Uma certa questão legal… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Felizmente, seu carisma está em ascensão e cativa quem não sai de seus pensamentos apenas olhando e falando. Vá em frente, porque dessa forma você se sente mais seguro em falar…

Dinheiro & Trabalho: Reserve um tempo para aprender mais sobre os detalhes técnicos do seu trabalho, especialmente se você estiver em uma nova posição que exija mais conhecimento. Transfira sua energia para algo positivo e não… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você terá sonhos reveladores onde poderá reconhecer uma pessoa que lhe parece conhecida. Algo novo acontece entre você e ela porque logo se encontrarão e o que você menos…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muitos medos e receios, novas situações são criadas e sua posição solidifica onde você está empregado. Sua simpatia entre os colegas aumentará e, com essa onda positiva ao seu redor, você estará… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida amorosa está tomando um rumo positivo, colocando-o na posição em que você deseja e que sempre sonhou. Esse ciclo que está se abrindo à sua frente com alguém que você…

Dinheiro & Trabalho: Hoje aplique sua experiência e conhecimento em uma situação de trabalho imprevista na qual você pode demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, você ganhará mais respeito e também se destacará, o que… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você precisa refletir sobre o seu quando se trata de amor. Antes mesmo de pensar em procurar um parceiro, você deve definir o que deseja. Suas necessidades emocionais devem corresponder…

Dinheiro & Trabalho: Tome esportivamente qualquer circunstância adversa no seu trabalho. Algumas atividades que lhe são apresentadas hoje podem não ser totalmente do seu agrado, mas você as enfrentará da melhor maneira… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pergunte a si mesmo o que aconteceu com seu relacionamento anterior antes de dar o próximo passo. Respostas simples e diretas é o que você precisa para entender melhor e que lhe…

Dinheiro & Trabalho: Você passará por um período de transição no campo profissional que é necessário para alcançar uma outra função com excelentes ganhos financeiros. Até que tudo volte ao normal, você será forçado a lidar com… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Depois de algum tempo tentando, prepare-se bem para esse encontro de amor com quem muito lhe interessa, mas não mostre abertamente suas carências de carinho. Primeiro, verifique…

Dinheiro & Trabalho: Você pode desnecessariamente complicar as coisas na profissão. Embora inicialmente seja confuso o trabalho remoto, você superará todos os obstáculos e assim que tudo for se desenvolvendo, as coisas serão… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor agora está aparecendo sob um novo rosto, uma figura desconhecida até agora, abra seus olhos porque ela vai fazer você explodir de alegria. Preste muita atenção nela, no que…

Dinheiro & Trabalho: Você ficará muito animado com um projeto ou tarefa que o manterá ocupado e realizado. Não fique impaciente, tudo está se encaminhando e você verá resultados em breve. A economia floresce e dá a… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Desejos realizados, amor em sua hora mais feliz. Todo o seu sentimento acumulado encontrará um destinatário, alguém que lhe será apresentado nos próximos dias por alguém do…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a maneira rápida de executar um projeto econômico que estava meio parado e fazê-lo funcionar imediatamente. É o seu dia de ousadia nos negócios, então aproveite-o porque há dinheiro e… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um dia em que os sonhos começam a se materializar, portanto, não se surpreenda quando estiver na frente daquela pessoa que pensou que não veria tão cedo. Continue nesse mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de que dentro de você existe a possibilidade de aumentar sua produtividade e alcançar melhores condições assumir uma nova função e remuneração no trabalho. A única coisa que você precisa fazer é… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor é vida e futuro pela frente, entenda que suas melhores opções não residem no passado. Deixe de fora da sua mente e do seu coração situações e pessoas que realmente se foram…

Dinheiro & Trabalho: Você tem muitos talentos e habilidades que deve colocar em prática para desenvolver novas ideias que tragam prosperidade financeira. Aproveite porque o período atual é frutífero e promete muito… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você adora essa pessoa, com a qual quer namorar, mas a única maneira de realmente entender se é ela mesmo que você quer e precisa, é estar mais perto, se aproximando e vendo como…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um dia muito esperado no campo profissional. Qualquer que seja a sua situação profissional, o futuro vai sorrir para você e não demorará muito. Você pode se orgulhar disso, mas não tenha uma atitude de… Continue lendo o signo Áries

