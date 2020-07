Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (02/07)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (02/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A influência lunar exalta seus melhores sentimentos que emergem à superfície, e a pessoa que está perto de você os percebe como se fosse uma flor perfumada e fica impossível não…

Dinheiro & Trabalho:

O seu governante ativa as fontes profundas de suas preocupações profissionais. Você é atraído pela tecnologia moderna e pelas grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo. Seu dinamismo…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Seu regente hoje acentua suas fantasias e você corre o risco de confundir emoções com sentimentos pensando em amar alguém que não sai da sua mente e que só lhe interessa de outro…

Dinheiro & Trabalho:

Está chegando um estágio em que ocorrerão situações de todos os tipos que o colocarão no caminho de soluções imediatas para problemas antigos que o deixam desconfortável. No momento, existem forças…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Seu carisma está em ascensão e você cativa apenas olhando e falando, o que tem um efeito imediato em alguém que não deixa de reparar em você, em sua maneira de falar, sorrir e até…

Dinheiro & Trabalho:

Aconteça o que acontecer, nunca perca seu entusiasmo, porque justamente com essa atitude, você superar as dificuldades, e se você não tem um emprego ou está procurando por um outro, hoje…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Neste dia, você se sente confuso e, em certa medida, perplexo, porque pode estar se sentindo muito atraído por uma pessoa que aparenta ser totalmente oposta a você em todas as…

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho hoje, a influência de seu governante ajudará você a encontrar soluções rápidas para problemas que surgem inesperadamente e assim, poder levar adiante, com sucesso, seus assuntos…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Quando se trata de amor, a vida sorri para você, nos próximos dias notará como ocorrem encontros e compromissos significativos que lhe permitirão definir claramente o que é…

Dinheiro & Trabalho:

Coloque toda sua vontade para trabalhar e você realizará maravilhas hoje em que situações inesperadas surgirão, muito mais positivas do que negativas. Ao mesmo tempo, as questões pendentes que têm…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se você está solteiro, se prepare, porque esse ciclo de solidão que o deixa inquieto terminará em breve e as perspectivas de um romance estão agora mais altas do que nunca.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje há vários aspectos zodiacais que estão girando em volta de você e em seu ambiente de trabalho. Você perceberá a importância deste momento em sua vida profissional pois receberá notícias…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Hoje, as combinações planetárias afetam de maneira direta um relacionamento que parecia destinado ao fracasso, mas que agora se inclina a seu favor sob a influência de seu governante…

Dinheiro & Trabalho:

Sempre analise sua realidade profissional, embora o futuro não possa ser previsto com precisão, você sempre pode avaliar as opções que você tem pela frente, como uma que pretende surgir a qualquer…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Um novo ciclo que traz muitas mudanças e situações incomuns, incluindo encontros inesperados com novas pessoas ou com quem no passado desempenhou um papel muito importante…

Dinheiro & Trabalho:

Leve tudo o que está acontecendo com você como um presente que a vida lhe oferece no momento e tente tirar o melhor proveito do que vem pela frente, mesmo que inicialmente pareça complicado, já…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Com o planeta do amor agindo diretamente em você, os próximos três dias são essenciais para falar demoradamente sobre assuntos do coração com outra pessoa e deixar que…

Dinheiro & Trabalho:

Um problema relacionado negócios que demoravam para se concretizar culminará com sucesso e você obterá mais vantagens do que o esperado. No último minuto, quando tudo parecia perdido, você recebe…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Quando você pensa em amor, existem alguns obstáculos que você deve superar com bom humor e uma atitude positiva o tempo todo. Uma notícia que você receberá o deixará muito…

Dinheiro & Trabalho:

Coloque seu sexto sentido em ação, é importante que você pense com cuidado antes de aceitar um emprego que lhe será oferecido, já que há movimentos em ação para melhorar consideravelmente o…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje o trânsito da Lua hoje contribui para lhe dar aquele toque de sedução e conquistador que você deve aproveitar para marcar uma conversa com quem gosta e assim deixar…

Dinheiro & Trabalho:

Estão chegando momentos de conquistas que o ajudarão a se sentir mais feliz e mais satisfeito com os resultados. Aqueles que menos imagina o contatarão com uma proposta, muito vantajosa, que o ajudará…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Não se preocupe se o amor não chegar até você imediatamente, porque logo entrará em sua vida. Você está iniciando um período em que tudo tende a se resolver favoravelmente, e com…

Dinheiro & Trabalho:

Seus esforços darão bons resultados e suas finanças melhorarão muito, continue eliminando compras desnecessárias e, acima de tudo, deixe sua energia dinâmica levá-lo ao local para onde deve ir quando se…

