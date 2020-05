Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (07/05)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (07/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É o tempo das aventuras de amor. Um tom de conquista, ousadia e força o rodeia. Durante este ciclo você receberá amostras de interesse de alguém muito especial, mas que é comprometida…

Dinheiro & Trabalho: Novas possibilidades e fontes de renda são abertas para você em uma ocupação extra fora do horário de trabalho. Tome-as pelo menos por um tempo, pois isso lhe dará dinheiro adicional que o ajudará a recuperar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você até agora hesitou sobre um sentimento sobre alguém, com os últimos acontecimentos, o que sente por essa pessoa fica mais forte e prepare-se porque em breve estará…

Dinheiro & Trabalho: Você vai receber um dinheiro extra de uma fonte inesperada. Não gaste imediatamente, mas guarde-o. Aproveite todas as oportunidades no local em que você está empregado para demonstrar seu talento e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Esta é uma jornada de situações inesperadas e inexplicáveis que abalam positivamente o seu ser interior. Muitas situações de amor que pareciam difíceis para você começam a seguir outra…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá renda adicional e com isso é hora de começar a investir no seu futuro. Separe dinheiro adicional para eventualidades. Há a possibilidade de entrar em um negócio com alguém conhecido e de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este promete ser um dia muito diferente e promissor quando falamos de amor. Sua figura está envolvida por uma aura sedutora e cativante. Aproveite esse momento único que agora…

Dinheiro & Trabalho: As qualidades positivas do seu signo, sua perseverança, tenacidade e firmeza o ajudarão, neste estágio, a alcançar seus objetivos financeiros. Há uma boa onda de trabalho, o que significa a possibilidade de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O que você menos precisa é sofrer por amor e isso inevitavelmente acontecerá se você continuar se apegando ao passado. Acorde, porque um momento importante está se aproximando…

Dinheiro & Trabalho: Passamos grande parte de nossas vidas trabalhando, por isso faz sentido fazer o que amamos e amar o que fazemos, mas se a ocupação atual o desagrada e você se sente entediado, é um sinal de que chegou a hora… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Embora pareça algo muito difícil vindo dela, você ouvirá uma proposição singular que o surpreenderá, pois você não achava possível que essa pessoa lhe confessaria o que sente por você….

Dinheiro & Trabalho: Em termos de dinheiro, dê-se uma chance se estiver inspirado a jogar um número na loteria ou apostar em alguma atividade esportiva legal, faça-o imediatamente porque os palpites não têm explicação, mas muitas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se sente inspirado e isso é lindo, pois enche você de entusiasmo e alegria. As situações emocionais que causaram conflitos no passado foram deixadas para trás e agora está com…

Dinheiro & Trabalho: Há um toque de fortuna girando em torno de você, então este é o momento de tentar o acaso e se lançar em todas as aventuras que podem lhe dar dinheiro e prosperidade. A sua natural intuição o ajudará… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Suas tendências atuais em relação à posse são muito fortes e o aspecto planetário de seu governante cria uma combinação explosiva que pode deixá-lo com ciúmes ao ver o comportamento…

Dinheiro & Trabalho: Movimentos planetários trarão fortuna a seu favor, mas você deve fazer sua parte agindo com inteligência, discrição, prudência e não comentar com terceiros seus planos financeiros. Mantenha sempre a… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Eventos aparentemente inexplicáveis ​​estão ocorrendo na sua vida e o incomum vibrará com uma dimensão diferente. O que lhe parecia menos provável se torna um fato e o colocará nesse…

Dinheiro & Trabalho: Uma das melhores qualidades do seu signo é sua disciplina e persistência; aplique essa dinâmica em sua vida econômica. Não desperdice seu tempo ou energia em fantasias com pouca base prática e… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você é um ser sensível e cheio de possibilidades, aplique portanto, essas qualidades em sua vida amorosa e verá como, com suas palavras e ações, em pouco tempo conquista o que lhe…

Dinheiro & Trabalho: O que deve começar agora é uma onda de prosperidade, então é o momento de você deve avaliar seu futuro e ser muito forte para resistir à tentação de incorrer em despesas extras. Urano emite um eflúvio positivo… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A empatia que o caracteriza o ajudará neste dia a entender melhor o que essa pessoa está tentando lhe dizer, mas que não se atreveu ainda a fazê-lo por timidez ou por temor de ser…

Dinheiro & Trabalho: Em breve, você verá muitos assuntos financeiros e também ligados a negócios extratrabalho se mostrando muito produtivos, já que haverá resultados concretos nos esforços que você se propôs. Este dia marca para… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O período que você está vivendo agora permitirá que consiga o que até ontem parecia impossível. Seu estilo impacta e conquista. Você brilha como uma estrela onde quer que esteja e…