Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (18/06)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (18/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nestes dias haverá uma reviravolta surpreendente em sua vida amorosa, você descobrirá como continua sendo a pessoa que conquista e atrai, o que por sua vez acentua sua autoestima…

Dinheiro & Trabalho: Gradualmente, tudo voltará à normalidade e você verá que seus esforços não foram em vão. Continue agindo com determinação à medida que avança e verá seus sonhos cristalizados. O mais importante…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A paisagem astral de hoje é intensa, espetacular e sua intuição lhe diz o que fazer sobre a pessoa que lhe interessa muito. O trânsito lunar favorece sua iniciativa e percepção, portanto…

Dinheiro & Trabalho: Suas ideias darão bons frutos e você verá como são bem recebidas por todos em sua fábrica, oficina ou escritório. Aplique sua energia e intuição que agora são altamente favorecidas pelo movimento…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este é o estágio da intensidade, da paixão, em que os problemas do passado serão esquecidos e você se abrirá para uma nova realidade com alguém que está prestes a entrar em sua…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente, surja uma transferência, um novo emprego ou mudança na sua posição atual que o beneficiará positivamente., portanto, fique alerta porque em breve, você receberá notícias muito boas associadas…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Prepare-se para uma mudança radical em sua vida amorosa, já que alguém que parecia sempre distante, impossível de alcançar ou conquistar, aparece fortemente em seu mundo de amor…

Dinheiro & Trabalho: Sua inteligência e as ótimas qualidades de sua personalidade permitirão que você supere as dificuldades que surgem em sua vida profissional. Mantenha seu otimismo e presença de espírito em tempos…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Assim que você conversar com essa pessoa, você se sentirá inundado de otimismo, e é assim que você sempre deve ver a vida, deixando de lado ideias tristes que lhe causam preocupações…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de prosperidade que começa para você promove muitos movimentos na sua vida profissional. Além do seu conhecimento, sua presença de espírito e autoconfiança serão os fatores que ajudarão…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu campo magnético está ativado e quando você menos esperar, ouvirá declarações de amor, confissões que o surpreenderão e o colocarão nas nuvens, mais ainda porque são feitas…

Dinheiro & Trabalho: Afie sua intuição, pois certas pessoas vão querer ter você junto em um determinado negócio que não é da sua área de atuação, mas que tem a ver com suas habilidades de enxergar longe e sempre…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Por mais que pareça difícil agora, não feche seu coração para amar, já que nas próximas semanas, estará em seu melhor momento para conquistar quem gosta e ter sucesso em sua vida…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança de paradigmas é tudo o que você precisa para dar uma volta de 180 graus na sua vida profissional, mudar hábitos antigos e conquistar o futuro. Com a força da sua intuição, você inclinará o…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Os últimos dias deste mês serão reveladores e o aproximarão de quem você gosta e está procurando há algum tempo. Estão sendo criadas as condições ideais para que muitas situações…

Dinheiro & Trabalho: Hoje se você tem algo extra a fazer, resolva primeiro suas obrigações de trabalho e depois cuide do resto. Não gaste tempo com algo que possa consertar mais tarde, quando houver melhores condições. Neste…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor, é sua hora de rever, de recuperar em suas mãos as rédeas de sua vida amorosa, de se sentir confiante, portanto, sorria para a pessoa que gosta com toda a intensidade…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em uma vibração que altera o ritmo do seu trabalho e que o ajudará notavelmente a superar dificuldades e resolver situações complexas, é um ciclo cheio de boas oportunidades que está…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não é hora de dizer ou fazer algo baseado apenas em suas emoções, mas de raciocinar e levar em consideração todos os fatores antes de falar abertamente com essa pessoa que tanto…

Dinheiro & Trabalho: Há excelentes notícias relacionadas às suas finanças e que em breve mostrarão os resultados por você esperados há algum tempo. A energia da vibração de hoje indica o fim de um estágio de incertezas, já…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você terá a oportunidade de conhecer uma pessoa muito legal que o impressionará fortemente desde o primeiro momento. Com ela, dias felizes estão se aproximando na sua vida amorosa…

Dinheiro & Trabalho: Um projeto de trabalho que foi interrompido devido à falta de dinheiro começará a andar novamente. Embora pareça lento, esse processo é continuo e em breve você terá resultados muito animadores. As…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Momentos intensos, já que uma paixão que você achava que tinha desaparecido para sempre ressuscitará e surgirá em sua vida no momento em que você mais precisa para reavivar…