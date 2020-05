Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (21/05)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (21/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: À medida que o período de seu novo ano de vida, se desenrola, você se sentirá mais estabilizado emocionalmente, e não importa o que aconteceu, você vai com o tempo perceber que…

Dinheiro & Trabalho: Você inspira confiança em seus empregadores e, com sua capacidade produtiva, consegue garantir o sucesso futuro de seus negócios no local em que trabalha. Talvez você comece uma nova… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está deixando sua imaginação correr solta e algo que aconteceu nos últimos dias o inspira a pensar em um compromisso futuro. Antes de viver de suas ilusões e formalizar qualquer…

Dinheiro & Trabalho: Um novo ciclo que traz consigo uma revolução transformadora na sua realidade profissional. Você estará muito ocupado em uma nova posição que deve assumir para enfrentar as mudanças que estão prestes… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com o início de um novo ciclo que coincide com a energia deste dia, sua vida amorosa está a caminho de se renovar e quebrar a rotina da solidão. A paixão renasce e você começa a se…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe, porque você tende a se impressionar. Talvez você tenha tido um sonho relacionado ao seu trabalho e esteja muito impressionado. O que sonhamos nem sempre é conforme… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Em breve, você saberá quem mudará positivamente sua vida, é alguém que você ainda não conhece, mas deve ser cuidadoso, pois hoje você pode se interessar por uma pessoa comprometida…

Dinheiro & Trabalho: Um dia muito estranho, prepare-se para eventualidades e nada o surpreenderá. Você terá que diversificar seus esforços econômicos em diferentes campos para poder ganhar mais. Não se vincule a uma…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Está previsto um estágio inesquecível e romântico. Um dia de renovação. O que você pensava ser impossível se torna realidade em sua vida amorosa e existe até a possibilidade de um…

Dinheiro & Trabalho: Existem sinais muito promissores para sua vida profissional. Tudo acontece com o tempo, e o seu está chegando. O principal é que você aproveite todas as oportunidades e não deixe escapar a… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quanto ao amor, não haverá nada impossível, porque você está prestes a iniciar um belo romance. Por isso, não fique impaciente se parecer que não existe ninguém que repare em…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que incomodou você será resolvido, seja paciente, porque há boas vibrações para escalar novos postos de trabalho. Este período prevê um bom desenvolvimento econômico nos próximos… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se deixar levar pelas primeiras impressões seria um erro no amor. Tudo o que você não entende ainda dessa pessoa que gosta, deve ser analisado com calma e paciência, portanto, não…

Dinheiro & Trabalho: Começa uma fase ideal para avançar em todos os seus objetivos, aplicando grandes mudanças no local de trabalho. Assuma riscos sem ter medo, porque tudo ficará bem. Vários fatores coincidem no seu… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Possivelmente hoje seja um dos melhores dias para fazer certas declarações a que lhe interessa. Anote bem seus sentimentos e comece a lê-los em voz alta, sim assim mesmo, é um bom…

Dinheiro & Trabalho: Você está no momento de executar os planos de trabalho, busca de emprego ou cursos de atualização que até agora ficaram parados devido a fatores externos, mas que estão gradualmente começando a… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está iniciando o que é chamado de estágio feliz dentro de sua realidade afetiva. Algo que você sente e não sabe explicar se move em direção a uma pessoa que você conheceu…

Dinheiro & Trabalho: Com este ciclo que hoje começa e com as energias cósmicas que cercam seu signo, você notará algo diferente, sua situação de trabalho dá uma reviravolta positiva em sua direção. Trabalhe como sempre e aguarde… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As portas da felicidade estão se abrindo e você começa a voar rumo ao amor. É alguém que está girando em sua cabeça há muito tempo e que você não sabia como fazer para que seu…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com os problemas de trabalho que estão ocorrendo agora porque são temporários, devido a diferentes circunstâncias que atualmente coincidem no mundo e que em breve serão história. Existem… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje você talvez fique um pouco nostálgico ao se lembrar de um amor do passado ou de alguma decepção teve em sua vida romântica. Não deixe que esses pensamentos tristes o impeçam…

Dinheiro & Trabalho: Sempre mantenha uma atitude profissional positiva, de forma constante e direta. O que você pretende realizar por conta própria pode fazer, mas lembre-se de que sua vontade desempenhará o papel decisivo nesse… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nesta semana, que se inicia hoje para você, sim hoje, não haverá nada impossível no campo do amor, porque você está prestes a iniciar um belo romance com alguém que ainda não…

Dinheiro & Trabalho: Você deve trabalhar meticulosamente a partir deste dia, porque são necessários tato, cuidado e discrição em suas atividades de trabalho. Se você precisar fazer várias coisas importantes, escreva-as e… Continue lendo o signo Áries