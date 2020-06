Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (25/06)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (25/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As redes sociais oferecerão soluções para o seu coração livre. Você estabelecerá conversas com pessoas agradáveis, cujas piadas farão você rir muito. Antes de pular na piscina, certifique-se…

Dinheiro & Trabalho: Os bons aspectos celestes ajudam você a voltar ao seu caminho profissional. Escute sua voz interior, manifeste sua verdadeira vocação. Vai desejar seguir novos caminhos e começará a tomar as… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você se apaixonará pelos cinco sentidos. Pode se deslumbrar com uma pessoa atraente, como alguém que cheira bem ou sussurra em seu ouvido exatamente o que está desejando ouvir…

Dinheiro & Trabalho: Qualquer atraso no campo laboral, complicará a conquista pela qual você vem trabalhando duro. Não adie o que você pode fazer imediatamente e não perca tempo com assuntos que não valem a pena. Seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje, os assuntos do coração melhorarão em comparação com os dias anteriores. Vai estar muito ocupado imaginando futuras situações com aquela pessoa que acabou de conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Você teve um bloqueio emocional que não permitia que esse projeto ou trabalho fosse adiante. Os momentos de riso e relaxamento de hoje, mais a percepção de que existem coisas mais importantes do que o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com a energia das estrelas, você poderá alcançar uma grande conquista no terreno sentimental. Será um momento muito especial e favorável para encontrar a pessoa com quem iniciar…

Dinheiro & Trabalho: A previsão no campo laboral, fala de problemas econômicos na sua empresa, mas, apesar disso, você manterá seu emprego, portanto, deve dar tudo de si cem por cento. Por outro lado, talvez esteja… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se está gostando de alguém há muito tempo, sentirá que é hora de se jogar de corpo e alma ao amor, mas a Lua aconselha a pensar bem. Observe bem essa pessoa e veja se também sente…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, os astros aconselham a planejar tudo com facilidade e a priorizar todas suas atividades. Só então você terá sucesso e ganhará popularidade entre o pessoal da empresa. Com seu dinheiro, deve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As influências planetárias estão sendo muito fortes em todos os aspectos da sua vida, mas especialmente no amor. Está muito perto de entrar completamente em uma aventura de amor…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, tudo o que você precisa fazer é perseverar e, acima de tudo, não perder o controle. Quaisquer que sejam as circunstâncias que apareçam pela frente, deve manter a mente fria para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A Lua pode ajudá-lo a mostrar seus sentimentos. Você sentirá o desejo de declarar seu interesse por alguém que há muito tempo ocupa a sua mente. O sucesso dependerá em parte de…

Dinheiro & Trabalho: Você tem sorte de ter um trabalho que lhe dá tudo o que precisa para seguir adiante. Aproveite cada um dos recursos que tem ao seu alcance. O mais importante é manter a sua situação tranquila, para poder… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sempre há um momento em que uma pessoa especial aparece em sua mente. Existe há anos e sempre o consolou e confortou. Esse relacionamento é mais do que uma amizade para você…

Dinheiro & Trabalho: O plano financeiro está protegido por fortes energias. As estrelas o aconselham, no entanto, a refletir bem antes de agir e manter a lucidez. No trabalho, novas perspectivas são previstas, importantes para… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ninguém pode com um coração apaixonado, você sabe perfeitamente que nada pode impedi-lo de se jogar com tudo no amor. Tome aquela decisão arriscada que faz parte da grandeza…

Dinheiro & Trabalho: Você finalmente conseguiu se livrar das responsabilidades que pareciam um fardo pesado há muito tempo. Suas perspectivas de emprego começam a melhorar graças a isso, pelo que vai sentir um grande alívio. É… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está sentindo que já está pronto para embarcar plenamente em um relacionamento estável com a pessoa que gosta, abra as portas do coração para recebe-lo. Hoje…

Dinheiro & Trabalho: Felizmente, nos planos econômico e laboral, você está em um ótimo momento. Está seguindo um caminho que o levará diretamente ao sucesso profissional. Faça uso de todas as suas habilidades intelectuais para… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As estrelas prometem momentos maravilhosos no campo sentimental. Há uma chance de que sua vida amorosa tome um rumo completamente inesperado. Você perceberá que o carinho…

Dinheiro & Trabalho: Não fique nervoso se tiver que desenvolver um projeto no qual não tem muita experiência. Confie em si mesmo, e você alcançará tudo o que se propuser. Mostre que você é um profissional versátil. Domine seus… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor estará no ar e, se você olhar ao seu redor, encontrará a pérola mais rara e bonita que puder imaginar. Às vezes, as coisas bonitas estão muitas vezes escondidas atrás de uma…